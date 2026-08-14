Í basli með að finna nýjan sendiherra í Washington DC Samúel Karl Ólason skrifar 14. ágúst 2026 11:30 Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, rak sendiherra sinn í Bandaríkjunum fyrr í mánuðinum. Illa gengur að finna nýjan. AP/Alex Brandon Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, er í basli með að finna einhvern hæfan sem vill taka að sér starf sendiherra Úkraínu í Bandaríkjunum. Nokkrir sem forsetinn hefur leitað til hafa neitað því að fara til Washington DC en Selenskí rak nýverið fyrrverandi sendiherrann sem stendur frammi fyrir ásökunum um fjárdrátt. Selenskí bauð Yuliu Svyrydenko, fyrrverandi forsætisráðherra, stöðuna fyrst en hún hafnaði henni. Það viðurkenndi Selenskí á blaðamannafundi í síðasta mánuði en hann sagðist vera að leita að manneskju sem hentaði í starfið og gæti staðið sig vel. Aðrir sem leitað hefur verið til hafa einnig hafnað en samkvæmt frétt Politico óttast margir að starfið yrði mjög erfitt vegna þess hve ríkisstjórn Donalds Trump væri óútreiknanleg. Það eru þó ekki margir sem koma til greina, þar sem sendiherra Úkraínu í Bandaríkjunum þyrfti að tengjast forseta Úkraínu nánum böndum og hafa greiðan aðgang að honum. Viðkomandi þyrfti einnig að njóta trausts forsetans. Einn fyrrverandi erindreki frá Úkraínu sagði það of mikla einföldun að segja að enginn vildi starfið. Vandamálið væri frekar að finna einhvern sem bæði hentar vel í starfið og vill það. Hafa dregið verulega úr stuðningi en enn mikilvægir Þrátt fyrir að ríkisstjórn Trumps hafi dregið nánast alfarið úr beinum stuðningi við Úkraínu eru samskipti ríkjanna gífurlega mikilvæg fyrir Úkraínumenn. Kiel Institut birti í vikunni nýja skýrslu um stuðning við Úkraínu þar sem glögglega má sjá hve mikið Trump hefur dregið úr stuðningi við Úkraínu. Mikið af þeim vopnum sem Úkraínumenn fá frá bakhjörlum sínum í Evrópu eru keypt frá Bandaríkjunum og Úkraínumenn leggja nú mikið kapp á það að fá heimild til að framleiða flugskeyti í Patriot-loftvarnarkerfið frá Bandaríkjunum. Slík flugskeyti eru Úkraínumönnum gífurlega mikilvæg þar sem þau eru einu varnir þeirra gegn rússneskum skotflaugum. Selenskí sagði nýverið að á þessu ári hefðu Úkraínumenn fengið einungis þriðjung þeirra flugskeyta sem þeir fengu á sama tíma í fyrra. Varnarmálaráðuneyti Rússlands birti í morgun mynd af rússneskum sjálfsprengidrónum með texta sem gaf til kynna að þeir yrðu jafn margir og snjókorn í Úkraínu í vetur. Þá fylgdi myndinni texti um að Úkraínumenn myndu frjósa í vetur. Úkraínumenn svöruðu færslunni með mynd af brennandi olíuvinnslu í Rússlandi og sögðu að þeir myndu hlýja sig við ylinn frá henni og öðrum slíkum. Vandinn er samt raunverulegur fyrir Úkraínumenn og hafa ráðamenn þar varað íbúa við því að veturinn gæti orðið sá erfiðasti hingað til. Úkraína Innrás Rússa í Úkraínu Bandaríkin Donald Trump Tengdar fréttir Komu í veg fyrir launmorð á Bandaríkjamanni í Varsjá Pólskir löggæslumenn handtóku á dögunum rússneskan mann sem sagður er hafa verið ráðinn af yfirvöldum í Rússlandi til að myrða bandarískan ríkisborgara. Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, segir þetta fyrsta málið af þessu tagi, þar sem Rússar hafi reynt að myrða bandarískan ríkisborgara í NATO-ríki. 13. ágúst 2026 23:47 Úkraínumenn gáfu Kananum á baukinn Bandarískir hermenn í Þýskalandi héldu í vor æfingu sem úkraínsk drónasveit tók einnig þátt í. Æfingin fór ekki vel fyrir Bandaríkjamenn en Úkraínumennirnir notuðu dróna til að sigra þá, með nokkuð afgerandi hætti. 13. ágúst 2026 22:02 Létu sprengjum rigna á rússneska flotastöð við Svartahaf Tveir eru sagðir látnir og tólf særðir eftir árás Úkraínumanna á flotastöð Rússa við Svartahaf í nótt. Forseti Úkraínu segirr dróna og flugskeyti hafa hæft loftvarnarkerfi Rússa, bryggjur og aðra hafnarinnviði. 12. ágúst 2026 13:36 Stríðsfangar barðir og beittir kynferðislegu ofbeldi Rússar halda enn í það minnsta sextán þúsund úkraínskum borgurum föngnum og er mörgum þeirra haldið við aðstæður sem fara gegn alþjóðasamþykktum. Pyntingar og kynferðislegt ofbeldi er sagt kerfisbundið, bæði gegn úkraínskum borgurum og stríðsföngum. 11. ágúst 2026 22:01 Mest lesið „Ég læt ekki stilla mér svona upp við vegg“ Innlent Úkraínumenn gáfu Kananum á baukinn Erlent Íbúar flúðu undan tónlistarhátíð Bjarkar Innlent Tókst á við umdeilda rabbínann: „Þú ert hættulegur maður“ Innlent Búa sig undir annað áhlaup á Ceuta Erlent Farage sigraði en Ruslatunnufés greifi hlaut fjórðung atkvæða Erlent Fara fjallabaksleið til að koma nafni Trump á Kennedy-miðstöðina Erlent Trump skipar sjóhernum að notast aftur við gufu Erlent Tilkynnt um alblóðugan mann á gangi í miðborginni Innlent Vara við að erlendir aðilar gætu náð yfirráðum yfir íslenskum sjávarútvegi Innlent Fleiri fréttir Í basli með að finna nýjan sendiherra í Washington DC Trump skipar sjóhernum að notast aftur við gufu Gróður brennur beggja vegna Ermarsunds Sektaður fyrir að nota þokulúður til að vekja ísbjörn Búa sig undir annað áhlaup á Ceuta Fara fjallabaksleið til að koma nafni Trump á Kennedy-miðstöðina Farage sigraði en Ruslatunnufés greifi hlaut fjórðung atkvæða Komu í veg fyrir launmorð á Bandaríkjamanni í Varsjá Hafa áhyggjur af geðheilsu þúsunda sjóliða Úkraínumenn gáfu Kananum á baukinn Mangione sagður ætla að játa Mannskæð sprenging í stærstu höfn Evrópu Sagður hafa setið fyrir foreldrum sínum áður en hann myrti þau Senda inn liðsauka þar sem landtökumenn sitja um heimili Palestínumanna Handtóku og ákærðu baráttukonu gegn Kú Klúx Klan Stefna Trump vegna sölu á samfélagsmiðlafærslum hans Olíuborunum á Grænlandi frestað eftir viðræður við stjórnvöld Leavitt hættir hjá Trump ICE-liðar fá rafmagnshanska Létu sprengjum rigna á rússneska flotastöð við Svartahaf Ófrjósemi: Gervigreindin notuð til að finna sáðfrumur í geldsæði Farage etur kappi við grínara og aðra furðufugla Blaðamenn og aðrir farþegar notaðir sem tálbeita? Þúsunda saknað og tíminn að renna út Stríðsfangar barðir og beittir kynferðislegu ofbeldi Pútín vildi ekkert fyrir Bandaríkjamann í rússnesku fangelsi Norskir nei-sinnar bæta við sig Ætla að senda alla sem brutust inn í Ceuta til baka Vill aðskilja bólusetningar gegn mislingum, hettusótt og rauðum hundum Efnt til æfinga í Taívan fyrir umfangsmikið rof á fjarskiptum Sjá meira