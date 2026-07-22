Íbúar á Suður- og Suðvesturlandi geta búist við meiri rigningu og úrkomu í dag heldur en í gær. Það tekur til að rigna á Austurlandi seinnipartinn. Veðurstofan hefur gefið út viðvörun á Snæfellsnesi.
Í hugleiðingum veðurfræðings Veðurstofu Íslands segir að útlit sé fyrir enn annan daginn þar sem hitinn fer yfir tuttugu gráður á austanverðu landinu. Úrkomusvæðið berst yfir landið síðdegis í dag en hitinn á landinu verður á milli tíu og 22 stig.
Veðurstofan varar við allhvassri sunnanátt á norðanverðu Snæfellsnesi með hviðum allt að 25 metrum á sekúndu. Slíkar aðstæður geta verið varhugaverðar fyrir vegfarendur, sérstaklega ökutæki sem taka á sig mikinn vind.
Á morgun er spáð suðvestan og vestan fimm til þrettán metrum á sekúndu. Yfirleitt þurrt á Suðausturlandi og Austfjörðum en dálítil væta í öðrum landshlutum.
Á fimmtudag:Suðvestan og vestan 5-13 m/s. Súld með köflum um vestanvert landið, stöku skúrir norðaustanlands, en þurrt suðaustantil. Hiti 10 til 20 stig, hlýjast á Austfjörðum.Á föstudag:Norðan 3-8 og léttskýjað, en norðvestan 8-13 á norðaustanverðu landinu, skýjað þar og smávegis væta. Hiti 8 til 19 stig, svalast við norðausturströndina.Á laugardag:Norðlæg átt 3-10. Bjartviðri um landið sunnan- og vestanvert, en skýjað norðaustanlands. Hiti breytist lítið.Á sunnudag:Breytileg átt og þurrt veður, en dálitlir skúrir síðdegis á Suður- og Vesturlandi. Hiti víða á bilinu 10 til 16 stig.Á mánudag:Austan- og norðaustanátt, víða á bilinu 5-10 m/s. Rigning af og til um landið sunnanvert, en skýjað með köflum og yfirleitt þurrt í öðrum landshlutum. Hiti 8 til 16 stig, hlýjast á Vesturlandi.Á þriðjudag:Norðaustanátt og dálítil rigning með köflum, en þurrt um landið suðvestanvert. Hiti 7 til 15 stig, hlýjast suðvestantil.