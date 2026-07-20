Veður

Sólin gæti litið við í borginni um helgina

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Komin er dágóð tíð síðan sólin lék svona um borgarbúa.
Komin er dágóð tíð síðan sólin lék svona um borgarbúa. Vísir/Vilhelm

Sólþyrstir höfuðborgarbúar mega hlakka hóflega til helgarinnar þar sem þrálát vestanáttin gerir sig líklega til að víkja fyrir rólegri norðanátt með björtu veðri á suðvesturhorninu.

Eftir að hafa fylgst með vinum fyrir austan og norðan ræða verð á loftkælingartækjum undanfarna daga eru Reykvíkingar og aðrir íbúar suðvesturhornsins orðnir langþreyttir.

Nú gæti verið að rofa til. Veðurstofan spáir því að vestlægu áttirnar með sudda sínum og gráma haldi sína leið á föstudaginn.

„Við erum í vætutíð, sudda eða rigningu núna fram á fimmtudag. Þá eru þetta vestlægar átti en svo á þetta að snúast í rólega norðanátt á föstudeginum og þá er spáð sól á Suður- og Suðvesturlandi,“ segir Haraldur Eiríksson veðurfræðingur á Veðurstofunni.

Hann slær þó varnagla enda eru fimm dagar talsverður tími í veðurspálíkanaheiminum.

„Spá er alltaf bara spá en hún hefur verið stöðug síðustu daga. Maður getur engu lofað en það er líklegt að þetta verði svona á föstudaginn,“ segir hann.

„Hitinn ætti að vera ágætur. Þetta er kannski svona fimmtán til átján gráður hérna sunnanlands.“

Veður

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