Sólin gæti litið við í borginni um helgina Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 20. júlí 2026 12:07 Komin er dágóð tíð síðan sólin lék svona um borgarbúa. Vísir/Vilhelm Sólþyrstir höfuðborgarbúar mega hlakka hóflega til helgarinnar þar sem þrálát vestanáttin gerir sig líklega til að víkja fyrir rólegri norðanátt með björtu veðri á suðvesturhorninu. Eftir að hafa fylgst með vinum fyrir austan og norðan ræða verð á loftkælingartækjum undanfarna daga eru Reykvíkingar og aðrir íbúar suðvesturhornsins orðnir langþreyttir. Nú gæti verið að rofa til. Veðurstofan spáir því að vestlægu áttirnar með sudda sínum og gráma haldi sína leið á föstudaginn. „Við erum í vætutíð, sudda eða rigningu núna fram á fimmtudag. Þá eru þetta vestlægar átti en svo á þetta að snúast í rólega norðanátt á föstudeginum og þá er spáð sól á Suður- og Suðvesturlandi,“ segir Haraldur Eiríksson veðurfræðingur á Veðurstofunni. Hann slær þó varnagla enda eru fimm dagar talsverður tími í veðurspálíkanaheiminum. „Spá er alltaf bara spá en hún hefur verið stöðug síðustu daga. Maður getur engu lofað en það er líklegt að þetta verði svona á föstudaginn,“ segir hann. „Hitinn ætti að vera ágætur. Þetta er kannski svona fimmtán til átján gráður hérna sunnanlands.“ Veður Mest lesið „Þessir helvítis útlendingar skilja ekki neitt“ Innlent Sá sem féll í Ölfusá er látinn Innlent Maðurinn leitaði ítrekað hjálpar án viðbragða lögreglu Innlent Hóta því að hleypa ekki einasta dropa af olíu eða gasi um sundið Erlent Maður sem féll í Ölfusá fundinn Innlent Gréta María og Hrund til liðs við Sjá Innlent „Konungur norðursins“ sjöundi forsætisráðherrann á áratug Erlent Usha og JD Vance eignast sitt fjórða barn Erlent Smíði nýrrar brúar yfir Þjórsá boðin út Innlent Þrír fluttir á bráðamóttökuna í þremur aðskildum málum Innlent Fleiri fréttir Sólin gæti litið við í borginni um helgina Gæti kólnað fyrir austan þegar líður á vikuna Hæð langt suður í hafi dælir hlýju lofti til landsins Bongóblíða um nánast allt land og rofar til í borginni um stund Bjart austantil en skýjað og svalt við vesturströndina Líkur á stöku skúrum fyrir austan Viðvaranir vegna hvassviðris Rigning og hvasst öðrum megin en sól og bjart hinum megin Vegfarendur hvattir til að fylgjast með viðvörunum Verður íslenska hitametið slegið á morgun? Ekki að vænta mikilla breytinga í veðri Mest 27 gráður en Reykvíkingar þurfa að bíða Væta vestantil en hlýjast fyrir austan Gular viðvaranir og allt að tuttugu og sjö stig Gular veðurviðvaranir í kortunum Bjart og allt að tuttugu og fimm stig á Austurlandi Eiga von á allt að 35 metrum á sekundu í hviðum Dregur úr vætu síðdegis og hiti að átján stigum Hitatölurnar hækka fyrir austan Varhugaverðar hviður á Suðurlandi Víða allhvass vindur og úrkomubakki nálgast Spá sautján stiga hita á höfuðborgarsvæðinu Allt að sautján stiga hiti Bjart og hlýtt sunnan heiða Siggi stormur spáir góðu veðri um allt land Hlýjast fyrir austan Kaldi eða strekkingur á suðvestan- og vestanverðu landinu Væta með stífri norðaustanátt Stíf norðanátt með rigningu víða um land Allvíða skúrir og lægð nálgast Sjá meira