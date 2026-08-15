Þrengja Reykjaveg og loka tveimur götum við Laugarnesskóla Lovísa Arnardóttir skrifar 15. ágúst 2026 20:00 Breytingarnar eru til að tryggja öryggi skólabarna við Laugarnesskóla og gangandi og hjólandi á svæðinu. Vísir/Birta Rán Breyta á skipulagi við Laugarnesskóla til að tryggja umferð gangandi og hjólandi við skólann og nýtt skólaþorp. Foreldrar kölluðu eftir viðbrögðum borgaryfirvalda síðasta vetur eftir að ekið var á tvö börn á Reykjavegi, skammt frá skólanum og nýju skólaþorpi. Tillagan var samþykkt á fundi umhverfis- og skipulagsráðs í vikunni. Guðný María Jóhannsdóttir formaður ráðsins segir breytinguna til þess að tryggja öryggi bæði gangandi og hjólandi. „Þetta er verkefni sem er að fara í gang, nákvæm tímaáætlun liggur ekki fyrir en þetta er í startholunum og er auðvitað hið besta mál,“ segir Guðný María í samtali við fréttastofu. Mikil vinna fer enn fram við skólaþorpið í Laugardal. Vísir/Birta Rán „Með skólaþorpinu er verið að bregðast við stöðunni í skólamálum í hverfinu og þetta er partur af því sem þarf að gera. Það er verið að búa til botnlanga á tveimur stöðum og stoppa gegnumumferð sem hefur verið. Svo á að þrengja aðra göngubrautina og búa til miðeyju á hina og hækka hana og reyna að hægja á umferðinni þannig,“ segir hún og að borgarfulltrúar vilji að þetta verði gert eins hratt og hægt er. „Því skólarnir eru að fara að byrja, það er það sem bíður okkar í næstu viku.“ Breytingarnar má sjá á myndinni. Reykjavíkurborg Fjöldi foreldra barna við skólann kallaði eftir aðgerðum í vetur. Þau sinntu sjálf gangbrautarvörslu og ræddu það opinberlega að kaupa gönguljós til að koma upp á Reykjaveg. Minnka lóð skólans óverulega Í tillögunni kemur fram að um sé að ræða breytingu á deiliskipulagi Teigahverfis vegna Reykjavegar, Hofteigs og Kirkjuteigs. Í breytingunni sem lögð er til felst að loka fyrir umferð Kirkjuteigs annars vegar og Hofteigs hins vegar inn á Reykjaveg og að minnka óverulega lóð Laugarnesskóla til að koma fyrir snúningssvæði við enda Hofteigs. Við Hofteig verður gert nýtt snúningsstæði og miðeyja sett á Reykjaveg við gatnamótin til að hægja á umferð. Vísir/Birta Rán Lóð Laugarnesskóla minnkar um 137 fermetra til að búa til snúningsstæði og fer frá því að vera 23.127 m2 í að vera 22.990 m2. Minnkun lóðarinnar er það óveruleg að hún hefur ekki áhrif á nýtingarhlutfall sem er óbreytt eða 0,28 samkvæmt tillögunni. Þá er gert ráð fyrir kantsteini, götugögnum og gróðri við enda Hofteigs en útfærslu á að skilgreina nánar í hönnun. Í framhaldi af gangstétt meðfram sunnanverðum Hofteig er gangbraut yfir Reykjaveg en gert er ráð fyrir miðeyju á Reykjavegi þar sem gangbrautin er til að bæta öryggi á gangbrautinni. Snúningsstæði og þrenging Gert er ráð fyrir litlu snúningssvæði við enda Kirkjuteigs sem verður útfært þannig að nokkur núverandi langstæði beggja megin götunnar verða felld burt. Einnig er gert ráð fyrir þrengingu á Reykjavegi þar sem núverandi tenging er við Kirkjuteig og er tilgangurinn að bæta öryggi á gangbraut yfir Reykjaveg en núverandi gangbraut mun hliðrast um nokkra metra til suðurs. Ekki verður lengur hægt að aka frá Hof- og Kirkjuteigi inn á Reykjaveg eftir breytinguna. Vísir/Birta Rán Í tillögunni kemur fram að talið sé að aukið umferðarflæði við aðrar götur verði lítið og innan þolmarka þeirra gatna sem það færist á. Möguleikinn á gegnumakstri um Kirkjuteig og Hofteig hverfur, sem er talið hafa jákvæð áhrif á umferð og öryggi gangandi og hjólandi vegfarenda við Reykjaveg og við Laugarnesskóla. Fram kemur að enn verði mögulegt að nota sleppistæði með hringakstri norðan við Laugarnesskóla fyrir börn sem er ekið til skóla. Tillögunni hefur verið vísað til samþykktar í borgarráði. Minni- og meirihluti fagnar Í bókun í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs fagna fulltrúar í meiri- og minnihluta breytingunni. „Meirihluti Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknar fagnar því að tryggja eigi öryggi gangandi vegfarenda í kringum Laugarnesskóla og Skólaþorpið og bendir á að mikilvægt sé að þessar breytingar komist til framkvæmdar sem fyrst þar sem ítrekað hafa orðið árekstrar og slys á Reykjavegi þegar nemendur í Laugarnesskóla eru að ganga eða hjóla til og frá skóla.“ Í bókun meirihlutans segir að hluti nemenda skólans sé þegar fluttur í skólaþorpið og að fleiri muni flytja á næstu mánuðum. „… og það er gott að sjá að með þessum breytingum er verið að tengja skólaþorpið betur við Teigana. Ánægjulegt er að sjá hvernig tekið hefur verið tillit til hjólandi, en mjög margir hjólandi vegfarendur nýta þessi tvenn gatnamót sem um ræðir,“ segir að lokum. Kirkjuteig verður lokað við Reykjaveg og gerð þrenging á Reykjaveg til að tryggja umferðaröryggi. Vísir/Birta Rán Fulltrúar Samfylkingar í ráðinu fagna einnig breytingunni. „Öryggi gangandi vegfarenda, og ekki síst skólabarna við Laugarnesskóla, á alltaf að vera í forgangi og mikilvægt er að tryggja greitt og öruggt aðgengi gangandi og hjólandi. Fulltrúar Samfylkingarinnar fagna því að tillagan hafi verið samþykkt.“ Reykjavík Skóla- og menntamál Umferð Umferðaröryggi Grunnskólar Börn og uppeldi Borgarstjórn Mest lesið „Þessa vanlíðan þekkir enginn nema að hafa upplifað hana“ Innlent Ísraelskir ferðamenn með ógnandi tilburði á palestínsku kaffihúsi Innlent Skilti sem átti að fæla burt ferðamenn hefur öfug áhrif Innlent Reynslan sýnt að neytendur séu ekki tilbúnir Viðskipti innlent Löng röð í öryggisleitina þriðja daginn í röð Innlent Sextán ára drengur stunginn til bana í busavígslu Erlent Fjöldi ökumanna á von á kæru Innlent Prófessor sakaður um ritstuld fannst látinn Erlent Sögusagnir farið af stað þegar hann sást á fundinum Innlent Hringvegurinn lokaður í gegnum Borgarnes annað kvöld Innlent Fleiri fréttir Þrengja Reykjaveg og loka tveimur götum við Laugarnesskóla Fjöldi ökumanna á von á kæru Ísraelskir ferðamenn með ógnandi tilburði á palestínsku kaffihúsi Þyrlan sækir slasaðan mann á Hestfjall Miðflokksmenn helmingi líklegri til að segja já en Sjálfstæðismenn Ósátt með fyrirhugaða sameiningu lögregluembætta Grindvískir krakkar sneru aftur á völlinn Lögnin komin á land en verður látin kyrr liggja „Önnur ríki með sérþarfir hafa miklu meira vægi í þeirri umræðu“ Bananastappa og hlaupbangsar á matseðlinum í tilraun tvö Velti allt á því hverjir mæti á kjörstað Allt hnífjafnt í nýjum þjóðarpúlsi og reynt aftur við Lagarfljót Hringvegurinn lokaður í gegnum Borgarnes annað kvöld Löng röð í öryggisleitina þriðja daginn í röð „Þessa vanlíðan þekkir enginn nema að hafa upplifað hana“ Leituðu manns sem átti að vera vopnaður rafbyssu Gerir aðra atlögu að Lagarfljóti um helgina „Klukkan tifar“ Skilti sem átti að fæla burt ferðamenn hefur öfug áhrif „Við hefðum viljað samráð frekar en samtal“ Bændur í baráttuhug á leið í herferð um landið Flaggskip kólumbíska sjóhersins býður almenningi um borð Enginn marktækur munur á jáurum og neiurum ESB-barátta, hiti meðal kennara og vændisskilti í Suðursveit Forsetahjónin halda til Eistlands Ökumaður á sjúkrahús eftir slys á Fljótsheiði Sögusagnir farið af stað þegar hann sást á fundinum Auglýsingar FM95BLÖ kostuðu Sýn tvær milljónir Bændur segja nei Ólafur Þór má rannsaka hlut Jóns Óttars í Samherjamálinu Sjá meira