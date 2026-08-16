Innlent

Kristján Kristjáns­son kveður Sprengi­sand

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Kristján Kristjánsson segir skilið við Sprengisand.
Kristján Kristjánsson segir skilið við Sprengisand. Vísir

Kristján Kristjánsson kvaddi Sprengisand eftir tæplega tíu ár við stjórn þáttarins. Í dag fór út hans síðasti þáttur. Kolbeinn Tumi leysir hann af í næstu viku.

Hann tilkynnti um þetta í lok útsendingarinnar nú í hádeginu eftir að hafa rætt við Jón Baldvin Hannibalsson um Evrópumálin.

„Þetta er síðasti þátturinn minn eftir tæplega tíu ára starf. Við Ívar Davíð Halldórsson sem situr hérna hjá mér, trúr og traustur, höfum gert einhverja 500 þætti saman, þúsund klukkutíma, talað við um það bil þrjú þúsund manns á þessum tíma og vonandi hefur nú eitthvað verið af viti,“ sagði hann.

„Mig langar að þakka ykkur öllum hlustendur fyrir að hlusta, öllum sem hafa haft samband við mig bæði í góðu og illu eins og gengur. Maður þarf stundum að fá gagnrýni, það er auðvitað bara eins og það er.“

„Ég ætla ekki að hafa þessi orð fleiri. Bestu þakkir til ykkar allra sem að úti eru. Verið þið sæl.“

Sprengisandur

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