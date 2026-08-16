Kristján Kristjánsson kveður Sprengisand Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 16. ágúst 2026 12:05 Kristján Kristjánsson segir skilið við Sprengisand. Vísir Kristján Kristjánsson kvaddi Sprengisand eftir tæplega tíu ár við stjórn þáttarins. Í dag fór út hans síðasti þáttur. Kolbeinn Tumi leysir hann af í næstu viku. Hann tilkynnti um þetta í lok útsendingarinnar nú í hádeginu eftir að hafa rætt við Jón Baldvin Hannibalsson um Evrópumálin. „Þetta er síðasti þátturinn minn eftir tæplega tíu ára starf. Við Ívar Davíð Halldórsson sem situr hérna hjá mér, trúr og traustur, höfum gert einhverja 500 þætti saman, þúsund klukkutíma, talað við um það bil þrjú þúsund manns á þessum tíma og vonandi hefur nú eitthvað verið af viti,“ sagði hann. „Mig langar að þakka ykkur öllum hlustendur fyrir að hlusta, öllum sem hafa haft samband við mig bæði í góðu og illu eins og gengur. Maður þarf stundum að fá gagnrýni, það er auðvitað bara eins og það er.“ „Ég ætla ekki að hafa þessi orð fleiri. Bestu þakkir til ykkar allra sem að úti eru. Verið þið sæl.“ Sprengisandur Mest lesið „Bara, hvað dettur gömlu fólki í hug að gera?“ Innlent Ísraelskir ferðamenn með ógnandi tilburði á palestínsku kaffihúsi Innlent Fjöldi ökumanna á von á kæru Innlent Eldflaugum og drónum rignir yfir Kænugarð og Moskvu Erlent Tólf látnir eftir að ferðamannarúta hafnaði í skurði Erlent „Þessa vanlíðan þekkir enginn nema að hafa upplifað hana“ Innlent Þrengja Reykjaveg og loka tveimur götum við Laugarnesskóla Innlent Fimm særðust í skotárás í bandarískum háskóla Erlent Fagnað á götum Kabúl Erlent Fortíð og framtíð Íslands í Evrópu á Sprengisandi Innlent Fleiri fréttir Brotist inn í Barnaloppuna Kristján Kristjánsson kveður Sprengisand Íbúi í Kænugarði um stríðið og áhyggjur lögreglu af erlendum áhrifum á ESB-kosningu Fortíð og framtíð Íslands í Evrópu á Sprengisandi Mundaði stólinn og lamdi gesti „Bara, hvað dettur gömlu fólki í hug að gera?“ Þrengja Reykjaveg og loka tveimur götum við Laugarnesskóla Fjöldi ökumanna á von á kæru Ísraelskir ferðamenn með ógnandi tilburði á palestínsku kaffihúsi Þyrlan sækir slasaðan mann á Hestfjall Miðflokksmenn helmingi líklegri til að segja já en Sjálfstæðismenn Ósátt með fyrirhugaða sameiningu lögregluembætta Grindvískir krakkar sneru aftur á völlinn Lögnin komin á land en verður látin kyrr liggja „Önnur ríki með sérþarfir hafa miklu meira vægi í þeirri umræðu“ Bananastappa og hlaupbangsar á matseðlinum í tilraun tvö Velti allt á því hverjir mæti á kjörstað Allt hnífjafnt í nýjum þjóðarpúlsi og reynt aftur við Lagarfljót Hringvegurinn lokaður í gegnum Borgarnes annað kvöld Löng röð í öryggisleitina þriðja daginn í röð „Þessa vanlíðan þekkir enginn nema að hafa upplifað hana“ Leituðu manns sem átti að vera vopnaður rafbyssu Gerir aðra atlögu að Lagarfljóti um helgina „Klukkan tifar“ Skilti sem átti að fæla burt ferðamenn hefur öfug áhrif „Við hefðum viljað samráð frekar en samtal“ Bændur í baráttuhug á leið í herferð um landið Flaggskip kólumbíska sjóhersins býður almenningi um borð Enginn marktækur munur á jáurum og neiurum ESB-barátta, hiti meðal kennara og vændisskilti í Suðursveit Sjá meira