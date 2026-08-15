Lögregluþjónar á Lögreglustöð 3, sem sinnir Kópavogi og Breiðholti, áfengismældu ökumenn í dag. Þá var kallað var eftir aðstoð lögreglu miðsvæðis í Reykjavík þegar farþegi leigubifreiðar neitaði að greiða far sitt en hann má eiga von á kæru fyrir fjársvik eftir athæfi sitt.
Í rassíu lögreglunnar reyndust sex ökumenn yfir löglegum mörkum og eiga þeir allir von á kæru. Þá reyndust nokkrir ökumenn til viðbótar vera undir áhrifum áfengis þó áfengismagnið væri undir refsimörkum. Þeim var gert að hætta akstri en hljóta ekki frekari viðurlög.
Veist þú meira um áfengismælingar Lögreglunnar á höfuðbogarsvæðinu í dag? Við óskum eftir ábendingum og myndum á ritstjorn@visir.is.
Lögreglustöð 4, sem sinnir borginni norðanverðri auk Mosfellsbæjar, sinnti einnig öflugu umferðareftirliti. Tveir ökumenn eiga von á kæru eftir akstur undir áhrifum og tveir til viðbótar reyndust vera undir refsimörkum eftir að hafa blásið í áfengismæli.
Ökumaður í umdæmi Lögreglustöðvar 2, sem sinnir Hafnarfirði og Garðabæ, keyrði langt yfir hámarkshraða, eða á 105 kílómetra hraða á klukkustund þar sem hámarkið er fimmtíu kílómetrar á klukkustund. Þá var annar ökumaður í því umdæmi handtekinn grunaður um akstur undir áhrifum fíkniefna.
Ökumenn miðsvæðis í borginni gerðust í dag sekir um að aka gegn einstefnu, keyra undir áhrifum fíkniefna og fyrir að bæði keyra án öryggisbeltis og tala í símann undir stýri. Sá er keyrði undir áhrifum fíkniefna var handtekinn en sleppt lausum að lokinni blóðsýnatöku. Hinir tveir voru kærðir fyrir athæfið.