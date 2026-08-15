Eigendur kaffihússins og sætabrauðsverslunarinnar Lava Sweet við Hafnargötu í Keflavík segja fjóra menn hafa ógnað starfsmanni staðarins og valdið tjóni eftir að hafa séð að á veggnum var kort af Palestínu með vinsælu slagorði. Eigendur staðarins eru Palestínumenn.
Farah Al-Qasem, sem á Lava Sweets ásamt eiginmanni sínum Diyaa Atatri, segir mennina hafa komið inn í verslunina skömmu eftir að hún opnaði í morgun með fangið fullt af ferðatöskum en ekki hafa haft það í hyggju að panta neitt.
Þess í stað veittu þeir mynd á vegg staðarins mikla athygli og ræddu sín á milli á hebresku sem Farah skilur ekki. Á myndinni var kort af Palestínu eins og hún leit út fyrir stofnun Ísraels árið 1948 og í kring var slagorðið: frá ánni til hafsins verður Palestína frjáls (From the river to the sea [Palestine] will be free). Slagorðið hefur verið vinsælt meðal enskumælandi baráttufólks fyrir málstað Palestínumanna um áratugi.
Slagorðið vísar til stofnun palestínsks ríkis sem nær frá Jórdaná og til Miðjarðarhafsins en hefur verið notað á andsemitískan hátt sem ákall um útrýmingu Ísraelsríkis og íbúa þess. Farah segir það þó alls ekki vera skilaboðin sem Lava Sweets vilji senda frá sér með myndinni, heldur séu þau hjónin einfaldlega stoltir Palestínumenn.
„Einn úr hópnum kom að starfsmanninum við afgreiðsluborðið og sagði: af hverju eruð þið með þessa mynd hérna? Þið eruð að hvetja til þjóðarmorðs, til ofbeldis og svo framvegis,“ segir Farah.
Starfsmaðurinn hafi verið hinn rólegasti og ekki svarað öðru en að þetta væri þeirra staður og að ekkert á veggjunum styddi þjóðarmorð eða ofbeldi. Aðeins væri um að ræða landakort af Palestínu.
Eftir að hafa fengið þessi svör fór hópurinn af staðnum en ekki fyrr en einn þeirra reyndi að rífa myndina niður af veggnum. Þegar afgreiðslumaðurinn varð var við þetta kallaði hann á manninn sem skildi myndina eftir hangandi fram af veggnum. Farah segir hann hafa valdið tjóni á veggnum við þetta athæfi.
„Svo gaf hann einhver ógnandi merki með höndinni og hótaði þannig starfsmanninum okkar,“ segir Farah.
Í kjölfar atviksins segir Farah að fjöldi neikvæðra umsagna hafi birst um staðinn á Google Maps á skömmum tíma. Staðurinn hafi áður verið með fimm stjörnu einkunn úr um þrjú hundruð umsögnum en falli nú niður í 4,8 stjörnur eftir að átta nýjar einnar stjörnu umsagnir bárust, frá fólki sem hún segir ekki hafa heimsótt staðinn.
Hún segir jafnframt að á meðal umsagnanna sé bein hótun frá einum notanda, þar sem fram komi, í lauslegri þýðingu, að enginn eigi skilið lífsviðurværi kyndi viðkomandi undir gyðingaandúð og að sú umsögn sé enn opinberlega sýnileg öllum á Google Maps.
Farah segir þetta ekki fyrsta atvikið af þessu tagi. Hún rifjar upp að þegar hjónin ráku matarvagn áður en kaffihúsið opnaði hafi svipaður hópur einnig komið, talað illa til eiginmanns hennar, hótað honum og skilið eftir sig neikvæðar umsagnir á netinu.
Farah leggur áherslu á að Lava Sweets bjóði alla gesti velkomna, óháð þjóðerni. Hún nefnir sem dæmi að tveimur vikum áður hafi hópur Ísraela komið á staðinn, hoggið eftir landakortinu, upplýst starfsfólk um þjóðerni sitt og fengið þau svör að þau væru meira en velkomin. Sá hópur hafi síðan pantað kaffi og vöfflur og farið án þess að úr yrði uppákoma.
„Þetta snýst allt um virðingu. Við erum núna á Íslandi, í friðsælu og virðingarfullu landi. Maður þarf bara að skilja að maður þarf að skilja allt hitt eftir,“ segir Farah. Því miður hafi hópurinn sem um ræðir ekki sýnt sömu framkomu.
Farah segist hafa tilkynnt málið til lögreglu og að hún hafi afhent lögreglu myndbandsupptöku af atvikinu.