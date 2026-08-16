„Bara, hvað dettur gömlu fólki í hug að gera?“ Lovísa Arnardóttir skrifar 16. ágúst 2026 07:02 Konur og karlar fjölmenna í félagsmiðstöðina á hverjum degi. Vísir/Birta Rán Hópur Korpúlfa, sem er félag eldri borgara í Grafarvogi, ætlar að hlaupa saman í Reykjavíkurmaraþoninu. Hópurinn safnar fyrir félaginu og félagsstarfinu sem þau skipuleggja. Formaður segir mikilvægt að halda fólki í virkni eftir að það hættir að vinna og mikil áhersla sé lögð á það hjá Korpúlfi að fólk geti fundið sér eitthvað við hæfi. Félagið býður upp á fjölbreytt félagsstarf, þar sem flestir geta fundið vettvang við sitt hæfi og er markmið þess að fyrirbyggja félagslega einangrun með því að skapa góðan félagsanda, treysta vináttubönd og hvetja til frumkvæðis og sjálfstæðra athafna. Ríkharð Brynjólfsson formaður Korpúlfa segir hópinn ætla að ganga þrjá kílómetra saman og safna nú áheitum fyrir félagsstarfið. Hlaupið fer fram á menningarnótt, þann 22. ágúst. Formaðurinn er ánægður með þátttökuna. Vísir/Birta Rán „Við erum með allt mögulegt. Við höldum úti fjölbreyttri dagskrá í samstarfi við Félagsmiðstöðina Borgir,“ segir hann og að félagið sé sjálft 25 ára gamalt. Alls eru um tólf hundruð félagar í félaginu, misvirkir, að sögn Ríkharðs. „Það er alls konar starfsemi og það er bara spurning hver skipuleggur félagsvist og svo eru gönguhópar þrisvar í viku og leikfimi í Egilshöll sem sjálfboðaliðar hafa séð utan um.“ Þá sé einnig hópur sem stundar pílukast og annar boccia. „Bara hvað dettur gömlu fólki í hug að gera?“ segir hann og hlær. Fjörutíu á námskeiði um kínaskák Hann segir mikilvægt að halda fólki gangandi svo það sé ekki eitt heima. „Það var til dæmis í síðustu haldið námskeið um kínaskák, sem ég veit varla hvað er, en það mættu 40 manns á það,“ segir hann og að eins hafi nýlega verið haldið fjölsótt námskeið um Canasta. Gönguhópurinn gengur um fjóra kílómetra saman þrisvar í viku. Vísir/Birta Rán Fólk spili það því núna til viðbótar við bridds og félagsvist. „Svo koma konur þarna saman til að prjóna og einhverjar eru í postulínsmálningu og aðrir í listmálun. Það er allt mögulegt félagsstarf í gangi.“ Þrír kílómetrar í skemtiskokki Í félagsmiðstöðinni er hægt að fá heitan mat í hádeginu og svo síðdegiskaffi og segir Ríkharð það vinsælt. Hann segir Korpúlf einnig halda reglulega félagsfundi en haldi auk þess jólahlaðborð og þorrablót. Hann segir fjármagnið sem safnast fyrir viðburðina sem þau halda og fyrir utanumhaldið um félagsstarfið. Þau hafi aðgang að félagsmiðstöðinni þegar hún er opin. Hann segir þátttökuna í maraþoninu eins og margt annað í félaginu. Ein í gönguhópnum hafi fengið þessa hugdettu og það hafi svo bara verið ákveðið að láta slag standa. Eins og er eru 21 félagar í Korpúlfi skráðir í maraþonið í áheitasöfnun. Hann segir alla stefna á þrjá kílómetra í skemmtiskokki. „Það er eins og hringurinn sem við förum vanalega í gönguhópnum þrisvar í viku, það eru þrír eða fjórir kílómetrar. Þannig við eigum að ráða við þetta,“ segir hann. Ríharð segir þau vel eiga að ráð við þrjá kílómetra í skemmtiskokki. Vísir/Birta Rán Þau fari saman í bíl frá félagsmiðstöðinni um morguninn en svo eftir hlaup fari þau hvert sína leið. Hann segir ekkert sérstakt markmið í söfnuninni en þegar fréttin er skrifuð hafa safnast um 119 þúsund krónur. Vilja eyða öllum biðlistum Birna Róbertsdóttir, forstöðumaður í Borgum, segir fjölbreytta heilsueflingu stóran þátt í starfi Korpúlfa og uppbyggjandi félagsstarf með virkni og gleði að leiðarljósi. „Rannsóknir sanna að félagsleg samvera hefur mjög góð áhrif á heilsu og lífsgæði fólks. Það að tilheyra, hafa eitthvað að hlakka til, gleðja aðra og taka þátt í að móta samfélag,“ segir Birna. Hún segir alla styrki sem safnist í áheitasöfnuninni renna beint til félagsstarfsins sem sé að mestu leyti unnið í sjálfboðaliðastarfi. Gönguhópurinn tilbúinn í göngu á föstudegi. Vísir/Birta Rán „Það verður aldrei fullþakkað, þar sem reynsla þeirra og dýrmæt kunnátta nýtast í botn. Korpúlfar hafa starfað í 30 ár árið 2028 og þeim fjölgar sífellt en aðsókn í allt það sem þeir bjóða upp á eykst stöðugt. Því þarf endalaust að bæta við félagsstarfið, sem er síbreytilegt, og fjölga fleiri dagskrárliðum.“ Þess vegna sé starfsskrá þeirra í stöðugri sókn og þróun. „Markmiðið er meðal annars að fjarlægja sem mest biðlista á alla viðburði en það eru engin félagsgjöld í félagið og flest það sem boðið er upp á er ókeypis eða kostar lítið.“ Eins og fram kom að ofan er hópurinn sem tekur þátt í gönguhóp sem hittist þrisvar í viku. „Hluti af gönguhópnum tekur þátt í skemmtiskokkinu. Það eru sameiginleg vesti á leiðinni í hús en flest eru að taka þátt í Reykjavíkurmaraþoninu í fyrsta sinn. Síðan er stór hópur í stuðningshópnum. Með baráttuanda í brjósti munu Korpúlfar í fyrsta sinn taka þátt í Reykjavíkurmaraþoninu,“ segir hún að lokum. Eldri borgarar Hlaup Reykjavíkurmaraþon Menningarnótt Heilbrigðismál Reykjavík Mest lesið Ísraelskir ferðamenn með ógnandi tilburði á palestínsku kaffihúsi Innlent Fjöldi ökumanna á von á kæru Innlent Þrengja Reykjaveg og loka tveimur götum við Laugarnesskóla Innlent Fagnað á götum Kabúl Erlent Fimm særðust í skotárás í bandarískum háskóla Erlent „Þessa vanlíðan þekkir enginn nema að hafa upplifað hana“ Innlent Sextán ára drengur stunginn til bana í busavígslu Erlent Skilti sem átti að fæla burt ferðamenn hefur öfug áhrif Innlent Fannst hann ekki geta haldið áfram Erlent Miðflokksmenn helmingi líklegri til að segja já en Sjálfstæðismenn Innlent Fleiri fréttir Mundaði stólinn og lamdi gesti „Bara, hvað dettur gömlu fólki í hug að gera?“ Þrengja Reykjaveg og loka tveimur götum við Laugarnesskóla Fjöldi ökumanna á von á kæru Ísraelskir ferðamenn með ógnandi tilburði á palestínsku kaffihúsi Þyrlan sækir slasaðan mann á Hestfjall Miðflokksmenn helmingi líklegri til að segja já en Sjálfstæðismenn Ósátt með fyrirhugaða sameiningu lögregluembætta Grindvískir krakkar sneru aftur á völlinn Lögnin komin á land en verður látin kyrr liggja „Önnur ríki með sérþarfir hafa miklu meira vægi í þeirri umræðu“ Bananastappa og hlaupbangsar á matseðlinum í tilraun tvö Velti allt á því hverjir mæti á kjörstað Allt hnífjafnt í nýjum þjóðarpúlsi og reynt aftur við Lagarfljót Hringvegurinn lokaður í gegnum Borgarnes annað kvöld Löng röð í öryggisleitina þriðja daginn í röð „Þessa vanlíðan þekkir enginn nema að hafa upplifað hana“ Leituðu manns sem átti að vera vopnaður rafbyssu Gerir aðra atlögu að Lagarfljóti um helgina „Klukkan tifar“ Skilti sem átti að fæla burt ferðamenn hefur öfug áhrif „Við hefðum viljað samráð frekar en samtal“ Bændur í baráttuhug á leið í herferð um landið Flaggskip kólumbíska sjóhersins býður almenningi um borð Enginn marktækur munur á jáurum og neiurum ESB-barátta, hiti meðal kennara og vændisskilti í Suðursveit Forsetahjónin halda til Eistlands Ökumaður á sjúkrahús eftir slys á Fljótsheiði Sögusagnir farið af stað þegar hann sást á fundinum Auglýsingar FM95BLÖ kostuðu Sýn tvær milljónir Sjá meira