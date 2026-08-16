Innlent

Brotist inn í Barnaloppuna

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Áfram geisar innbrotahrinan. Barnaloppan hafði vart opnað dyrnar á nýjum stað þegar brotist hafði verið inn.
Áfram geisar innbrotahrinan. Barnaloppan hafði vart opnað dyrnar á nýjum stað þegar brotist hafði verið inn. Barnaloppan

Brotist var inn í verslun Barnaloppunnar að Köllunarklettsvegi í nótt og þurfti að seinka opnun hennar í morgun á meðan rannsóknarstarf lögreglu fór fram.

Andri Jónsson, einn eiganda verslunarinnar, staðfestir í samtali við fréttastofu að engu hafi verið stolið af viðskiptavinum, sem leigja af henni sölubása fyrir barnaföt og tengdan varning. Verslunin hefur þegar verið opnuð á ný.

„Sem betur fer var ekkert tekið frá leigjendum, þetta eru bara innanhússmunir frá okkur.“

Andri, sem staddur er erlendis, segist ekki geta veitt miklar upplýsingar um málið að svo stöddu. Hann segir að óþægilegt sé að vera staddur erlendis þegar svona kemur upp en hann leggi traust á rannsókn lögreglunnar á málinu.

Andri lýsir sárum vonbrigðum með þjófnaðinn. Um sé að ræða fjölskyldufyrirtæki þar sem gríðarleg vinna hafi farið síðustu mánuði í að flytja verslunina í nýtt húsnæði.

„Við erum búin að vinna myrkranna á milli við að koma okkur fyrir á nýjum stað og gera fínt og flott.“

Ekki líði nema vika áður en búið sé að brjótast inn, sem valdi sárum vonbrigðum.

„Sem betur fer er ekkert eyðilagt samt,“ segir Andri sem segir ekki tímabært að gefa upp neinar frekari upplýsingar um innbrotið á meðan að rannsókn lögreglu standi yfir.

Vísir hefur í sumar greint frá innbrotahrinu sem geisað hefur miðsvæðis í Reykjavík sem enn sér ekki fyrir endann á.

Lögreglumál Verslun Reykjavík

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