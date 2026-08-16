Brotist inn í Barnaloppuna Sigurgeir Þorkelsson skrifar 16. ágúst 2026 12:11 Áfram geisar innbrotahrinan. Barnaloppan hafði vart opnað dyrnar á nýjum stað þegar brotist hafði verið inn. Barnaloppan Brotist var inn í verslun Barnaloppunnar að Köllunarklettsvegi í nótt og þurfti að seinka opnun hennar í morgun á meðan rannsóknarstarf lögreglu fór fram. Andri Jónsson, einn eiganda verslunarinnar, staðfestir í samtali við fréttastofu að engu hafi verið stolið af viðskiptavinum, sem leigja af henni sölubása fyrir barnaföt og tengdan varning. Verslunin hefur þegar verið opnuð á ný. „Sem betur fer var ekkert tekið frá leigjendum, þetta eru bara innanhússmunir frá okkur.“ Andri, sem staddur er erlendis, segist ekki geta veitt miklar upplýsingar um málið að svo stöddu. Hann segir að óþægilegt sé að vera staddur erlendis þegar svona kemur upp en hann leggi traust á rannsókn lögreglunnar á málinu. Andri lýsir sárum vonbrigðum með þjófnaðinn. Um sé að ræða fjölskyldufyrirtæki þar sem gríðarleg vinna hafi farið síðustu mánuði í að flytja verslunina í nýtt húsnæði. „Við erum búin að vinna myrkranna á milli við að koma okkur fyrir á nýjum stað og gera fínt og flott.“ Ekki líði nema vika áður en búið sé að brjótast inn, sem valdi sárum vonbrigðum. „Sem betur fer er ekkert eyðilagt samt,“ segir Andri sem segir ekki tímabært að gefa upp neinar frekari upplýsingar um innbrotið á meðan að rannsókn lögreglu standi yfir. Vísir hefur í sumar greint frá innbrotahrinu sem geisað hefur miðsvæðis í Reykjavík sem enn sér ekki fyrir endann á. Lögreglumál Verslun Reykjavík Mest lesið „Bara, hvað dettur gömlu fólki í hug að gera?“ Innlent Ísraelskir ferðamenn með ógnandi tilburði á palestínsku kaffihúsi Innlent Fjöldi ökumanna á von á kæru Innlent Eldflaugum og drónum rignir yfir Kænugarð og Moskvu Erlent Tólf látnir eftir að ferðamannarúta hafnaði í skurði Erlent „Þessa vanlíðan þekkir enginn nema að hafa upplifað hana“ Innlent Þrengja Reykjaveg og loka tveimur götum við Laugarnesskóla Innlent Fimm særðust í skotárás í bandarískum háskóla Erlent Fagnað á götum Kabúl Erlent Fortíð og framtíð Íslands í Evrópu á Sprengisandi Innlent Fleiri fréttir Brotist inn í Barnaloppuna Kristján Kristjánsson kveður Sprengisand Íbúi í Kænugarði um stríðið og áhyggjur lögreglu af erlendum áhrifum á ESB-kosningu Fortíð og framtíð Íslands í Evrópu á Sprengisandi Mundaði stólinn og lamdi gesti „Bara, hvað dettur gömlu fólki í hug að gera?“ Þrengja Reykjaveg og loka tveimur götum við Laugarnesskóla Fjöldi ökumanna á von á kæru Ísraelskir ferðamenn með ógnandi tilburði á palestínsku kaffihúsi Þyrlan sækir slasaðan mann á Hestfjall Miðflokksmenn helmingi líklegri til að segja já en Sjálfstæðismenn Ósátt með fyrirhugaða sameiningu lögregluembætta Grindvískir krakkar sneru aftur á völlinn Lögnin komin á land en verður látin kyrr liggja „Önnur ríki með sérþarfir hafa miklu meira vægi í þeirri umræðu“ Bananastappa og hlaupbangsar á matseðlinum í tilraun tvö Velti allt á því hverjir mæti á kjörstað Allt hnífjafnt í nýjum þjóðarpúlsi og reynt aftur við Lagarfljót Hringvegurinn lokaður í gegnum Borgarnes annað kvöld Löng röð í öryggisleitina þriðja daginn í röð „Þessa vanlíðan þekkir enginn nema að hafa upplifað hana“ Leituðu manns sem átti að vera vopnaður rafbyssu Gerir aðra atlögu að Lagarfljóti um helgina „Klukkan tifar“ Skilti sem átti að fæla burt ferðamenn hefur öfug áhrif „Við hefðum viljað samráð frekar en samtal“ Bændur í baráttuhug á leið í herferð um landið Flaggskip kólumbíska sjóhersins býður almenningi um borð Enginn marktækur munur á jáurum og neiurum ESB-barátta, hiti meðal kennara og vændisskilti í Suðursveit Sjá meira