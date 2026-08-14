„Við hefðum viljað samráð frekar en samtal“ Smári Jökull Jónsson skrifar 14. ágúst 2026 20:53 Magnús Þór Jónsson er formaður Kennarasambands Íslands. Vísir/Lýður Valberg Formaður Kennarasambandsins segir að kennarar hefðu viljað samráð frekar en samtal um ákvörðun er varðar breytt námsmat í grunnskólum landsins. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur mikill hiti verið á fundum kennara, skólastjórnenda og fulltrúa ráðuneytisins síðustu daga. Þann 7. ágúst tilkynnti menntamálaráðherra um breytingar á námsmati í grunnskóla. Einkunnir verða birtar í tölum í stað bókstafa og verða breytingarnar innleiddar í tveimur áföngum, í 10. bekk næsta vor og 4. og 7. bekk vorið 2028. Einkunnaskalinn sem notast verður við nær frá einum og upp í tíu en verður þó ekki eins uppbyggður og talnaskalinn sem áður var notaður og flestir þekkja. Einkunnin 4 vísar í einstaklingsnámskrá og 7 gildir inn á 2. hæfniþrep í íslensku, stærðfræði og ensku eins og kveður á um í námskrá. Kennarar geta notað allan skalann í sínu mati, nema á vitnisburði og lokamati.Vísir/Sara Tölurnar 1-3 verða ekki notaðar í vitnisburði og talan 4 aðeins notuð fyrir nemendur með einstaklingsnámskrá. Í raun eru það því aðeins tölurnar 5-10 sem notast verður við þegar skila á námsmati við lok 10. bekkjar. Hiti á fundum en báru árangur að lokum Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands, segir tímann til að vinna hlutina knappan en kennarar mæta flestir til vinnu í næstu viku. Nauðsynlegt sé að nemendur og kennarar viti hvernig námsmati verði háttað sem fyrst. „Það er engin laungun á því að kennarar hafa komið því á framfæri að samráðið byrji á öfugum enda þegar búið er að tilkynna ákvörðunina fyrirfram. Við hefðum viljað fá samráð frekar en samtal.“ Undanfarna daga hafa fulltrúar menntamálaráðuneytisins fundað með kennurum, skólastjórnendum og fulltrúm sveitarfélaga.. Magnús segir að fundirnir hafi að lokum leitt aðila í rétta átt en samkvæmt heimildum fréttastofu hefur fólki verið heitt í hamsi á fundunum. Er búinn að vera hiti á þessum fundum? „Kennarar og skólafólk eru ástríðufólk og við leggjum mikinn metnað í vinnuna okkar. Eins og ég sagði áðan, við hefðum viljað hafa fyrirvarann lengri og klárlega samráðið meira en héðan í frá þá er bara málið að bretta upp ermar og vinna verkið.“ Mikilvægt að stuðningur ráðuneytisins verði góður Í hverjum skóla verður búið til teymi sem að búa til áætlun um hvernig nýtt kerfi verður innleitt. Skólarnir eiga að vera búnir að skipa í þessu teymi um miðja næstu viku og hefjast fundir kennara og skólastjórnenda með fulltrúum ráðuneytisins og MMS strax í lok mánaðarins. Magnús segir skólafólk hafa sýnt að það sé kraftaverkafólk. „Við höfum verið mjög skýr hjá Kennarasambandinu að til þess að þetta verkefni sé farsælt þá verðum við að treysta á það að sá stuðningur sem ráðuneytið hefur kynnt og starfsfólk Miðstöðvar mennta- og skólaþjónustu verður þar í lykilhlutverki, að hann verði til skólanna. Og enn frekar að það verði samráð við grunn- og framhaldsskólana og ekki síst að sveitarfélögin séu tilbúin að styðja við þessa innleiðingu með ráðum og dáð.“ „Þegar við vorum að færa úr tölustöfum í bókstafi þá voru ákveðin mistök gerð og ekki síst einmitt hvað varðar skort á samráði á milli skólastiga.“ Hluti af innleiðingaferlinu í hverjum skóla er að meta vægi undirflokka mismunandi námsgreina svo nemendur og kennarar átti sig á hvað liggi á bakvið einkunnirnar. „Við verðum að treysta á það að þetta hæfileikafólk í ráðuneytinu og vissulega hæfileikafólk úti hjá sveitarfélögunum og hvað þá hæfileikafólkið í skólunum fái núna allan þann stuðning og allt það næði sem þarf til þess að þetta verkefni verði leyst á farsælan hátt núna í vor.“ Grunnskólar Framhaldsskólar Börn og uppeldi Skóla- og menntamál Mest lesið Sögusagnir farið af stað þegar hann sást á fundinum Innlent „Ég læt ekki stilla mér svona upp við vegg“ Innlent Íbúar flúðu undan tónlistarhátíð Bjarkar Innlent Auglýsingar FM95BLÖ kostuðu Sýn tvær milljónir Innlent Þriggja milljarða vatnslögn skemmd: Gæti tekið tvö ár að fá nýja Innlent Rökræddi við rabbínann: „Hann er vanur heimssviðinu og ég er gómur á plani“ Innlent „Ég veit nákvæmlega hvar ég ætla að vera tólfta ágúst 2045“ Innlent Tókst á við umdeilda rabbínann: „Þú ert hættulegur maður“ Innlent Úkraínumenn gáfu Kananum á baukinn Erlent „Þjóðin á rétt á að vita“ Innlent Fleiri fréttir Bændur í baráttuhug á leið í herferð um landið Flaggskip kólumbíska sjóhersins býður almenningi um borð Enginn marktækur munur á jáurum og neiurum ESB-barátta, hiti meðal kennara og vændisskilti í Suðursveit Forsetahjónin halda til Eistlands Ökumaður á sjúkrahús eftir slys á Fljótsheiði Sögusagnir farið af stað þegar hann sást á fundinum Auglýsingar FM95BLÖ kostuðu Sýn tvær milljónir Bændur segja nei Ólafur Þór má rannsaka hlut Jóns Óttars í Samherjamálinu Skipar Eirík og Hildi sem landsréttardómara Landrisi í Öskju er lokið Nú má heita Hugríkur Húrinn og Aelía Rúa Ótímabært að hugsa um áhrif mögulegs verkfalls á sjúkraflug „Ég veit nákvæmlega hvar ég ætla að vera tólfta ágúst 2045“ „Þjóðin á rétt á að vita“ Þriggja milljarða vatnslögn skemmd: Gæti tekið tvö ár að fá nýja „Í þessu máli þá sat viðkomandi ekki skemur í fangelsi vegna lagabreytingarinnar“ „Bjór var drukkinn á Íslandi áður en Alþingi leyfði það“ Best að vera ekki með stórar yfirlýsingar Dómari kannar aðbúnað barna í vist á einkaheimilum Dómsmálaráðherra svarar gagnrýni á reynslulausn Uppsögn kjarasamninga geti verið óhjákvæmileg Rafmagnslaust í Mosfellsdal Vara við vasaþjófum á Norðurlandi eystra Rökræddi við rabbínann: „Hann er vanur heimssviðinu og ég er gómur á plani“ Magnús Már nýr framkvæmdastjóri Áss „Ég læt ekki stilla mér svona upp við vegg“ Tilkynnt um alblóðugan mann á gangi í miðborginni Vara við að erlendir aðilar gætu náð yfirráðum yfir íslenskum sjávarútvegi Sjá meira