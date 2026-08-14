Gerir aðra atlögu að Lagarfljóti um helgina Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 14. ágúst 2026 23:46 Sigurgeir horfir yfir Lagarfljót. Píeta Sjósundkappinn Sigurgeir Svanbergsson gerir aðra atlögu að því að synda Lagarfljót endilangt aðfaranótt sunnudagsins sextánda ágúst á miðnætti. Um er að ræða rúmlega 40 kílómetra sund sem gæti orðið lengsta samfellda sund Íslandssögunnar. Fimmtánda júní gerði Sigurgeir fyrstu tilraun sína og synti um tíu kílómetra áður en hann þurfti að stöðva sundið vegna ofkælingar. Nú tveimur mánuðum síðar ætlar hann að láta reyna aftur á það. Aðstæður eru nú töluvert betri til langra sundferða en um miðjan júní. Í fyrri tilraun Sigurgeirs var hitastigið í Lagarfljóti ekki nema um 2,7 gráður. Undanfarið hefur verið fylgst reglulega með hitastigi fljótsins að sögn Árna Bergssonar vinar og helsta stuðningsmanns Sigurgeirs og mælist það nú um og yfir átta gráður. Reynslan frá fyrri tilraun hafi jafnframt verið nýtt til að yfirfara undirbúning, skipulag og öryggismál. Fylgst verði náið með líkamlegu ástandi Sigurgeirs, veðri, vatnshita og öðrum aðstæðum allan tímann og öryggi sett í fyrsta sæti. Með sundinu er ætlun Sigurgeirs að beina athygli á andlegri heilsu, sjálfsvígsfordómum og starfi Píeta samtakanna. Múlaþing Fljótsdalshreppur Geðheilbrigði Sund Mest lesið Íbúar flúðu undan tónlistarhátíð Bjarkar Innlent Sögusagnir farið af stað þegar hann sást á fundinum Innlent Tókst á við umdeilda rabbínann: „Þú ert hættulegur maður“ Innlent „Ég læt ekki stilla mér svona upp við vegg“ Innlent „Þú færð mig ekki til að segja já við þessu“ Innlent Úkraínumenn gáfu Kananum á baukinn Erlent Angjelin Sterkaj laus úr haldi og sendur til Albaníu Innlent Eigendur Santé ákærðir fyrir vínsölu og peningaþvætti Innlent Auglýsingar FM95BLÖ kostuðu Sýn tvær milljónir Innlent Rökræddi við rabbínann: „Hann er vanur heimssviðinu og ég er gómur á plani“ Innlent Fleiri fréttir Gerir aðra atlögu að Lagarfljóti um helgina „Klukkan tifar“ Skilti sem átti að fæla burt ferðamenn hefur öfug áhrif „Við hefðum viljað samráð frekar en samtal“ Bændur í baráttuhug á leið í herferð um landið Flaggskip kólumbíska sjóhersins býður almenningi um borð Enginn marktækur munur á jáurum og neiurum ESB-barátta, hiti meðal kennara og vændisskilti í Suðursveit Forsetahjónin halda til Eistlands Ökumaður á sjúkrahús eftir slys á Fljótsheiði Sögusagnir farið af stað þegar hann sást á fundinum Auglýsingar FM95BLÖ kostuðu Sýn tvær milljónir Bændur segja nei Ólafur Þór má rannsaka hlut Jóns Óttars í Samherjamálinu Skipar Eirík og Hildi sem landsréttardómara Landrisi í Öskju er lokið Nú má heita Hugríkur Húrinn og Aelía Rúa Ótímabært að hugsa um áhrif mögulegs verkfalls á sjúkraflug „Ég veit nákvæmlega hvar ég ætla að vera tólfta ágúst 2045“ „Þjóðin á rétt á að vita“ Þriggja milljarða vatnslögn skemmd: Gæti tekið tvö ár að fá nýja „Í þessu máli þá sat viðkomandi ekki skemur í fangelsi vegna lagabreytingarinnar“ „Bjór var drukkinn á Íslandi áður en Alþingi leyfði það“ Best að vera ekki með stórar yfirlýsingar Dómari kannar aðbúnað barna í vist á einkaheimilum Dómsmálaráðherra svarar gagnrýni á reynslulausn Uppsögn kjarasamninga geti verið óhjákvæmileg Rafmagnslaust í Mosfellsdal Vara við vasaþjófum á Norðurlandi eystra Rökræddi við rabbínann: „Hann er vanur heimssviðinu og ég er gómur á plani“ Sjá meira