Innlent

Gerir aðra at­lögu að Lagar­fljóti um helgina

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Sigurgeir horfir yfir Lagarfljót.
Sigurgeir horfir yfir Lagarfljót. Píeta

Sjósundkappinn Sigurgeir Svanbergsson gerir aðra atlögu að því að synda Lagarfljót endilangt aðfaranótt sunnudagsins sextánda ágúst á miðnætti.

Um er að ræða rúmlega 40 kílómetra sund sem gæti orðið lengsta samfellda sund Íslandssögunnar. Fimmtánda júní gerði Sigurgeir fyrstu tilraun sína og synti um tíu kílómetra áður en hann þurfti að stöðva sundið vegna ofkælingar.

Nú tveimur mánuðum síðar ætlar hann að láta reyna aftur á það. Aðstæður eru nú töluvert betri til langra sundferða en um miðjan júní.

Í fyrri tilraun Sigurgeirs var hitastigið í Lagarfljóti ekki nema um 2,7 gráður. Undanfarið hefur verið fylgst reglulega með hitastigi fljótsins að sögn Árna Bergssonar vinar og helsta stuðningsmanns Sigurgeirs og mælist það nú um og yfir átta gráður.

Reynslan frá fyrri tilraun hafi jafnframt verið nýtt til að yfirfara undirbúning, skipulag og öryggismál. Fylgst verði náið með líkamlegu ástandi Sigurgeirs, veðri, vatnshita og öðrum aðstæðum allan tímann og öryggi sett í fyrsta sæti.

Með sundinu er ætlun Sigurgeirs að beina athygli á andlegri heilsu, sjálfsvígsfordómum og starfi Píeta samtakanna.

Múlaþing Fljótsdalshreppur Geðheilbrigði Sund

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