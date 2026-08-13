Tónlistarhátíðin Echolalia – Sólmyrkvahátíð Bjarkar og Smekkleysu fór fram á Víðistaðatúni í Hafnarfirði í gær. Kona sem býr í nágrenni við Víðistaðatún lýsir vonbrigðum og reiði yfir tónlistarhátíðinni. Hún hafi rofið dýrmæta kyrrð sem átti að ríkja á degi sem íbúar hverfisins höfðu leyft sér að hlakka til árum saman.
Gestir hátíðarinnar voru sjö þúsund og götum í kring um túnið var lokað. Tónleikarnir hófust klukkan 14 og lauk klukkan 22.
„Ég hélt á tímabili að rúðurnar myndu brotna hjá mér,“ lýsir íbúi við Hraunbrún, götu sem snýr beint að túninu. Í tilkynningu á síðu Hafnarfjarðarbæjar um tónlistarhátíðina segir: „Já, við gerum þetta saman og búum til einstaka upplifun!“ Áskorun bæjarins virðist ekki hafa náð í gegn.
Heiðdís Traustadóttir, sem býr í nálægri götu, lýsir sterkum vonbrigðum og reiði í kjölfar atburðarins.
„Ég vona innilega að þetta gerist aldrei framar,“ segir Heiðdís. „Maður fær þennan tíma ekkert til baka.“ Um einstakan viðburð var að ræða þar sem almyrkvi verður ekki á sólu á Íslandi næstu 170 árin. Heiðdís segist reið út í viðburðarhaldara, Smekkleysu, Björk og Hafnarfjarðarbæ.
„Ég var búin að hlakka svo til, ég var búin að bíða eftir þessum sólmyrkva í mörg ár,“ segir Heiðdís sár. „Þetta var bara rifið af manni.“
Hávaðinn frá Víðistaðatúni eyðilagði upplifun Heiðdísar.
„Það var bara ekkert hægt að vera utandyra,“ segir hún. Oft séu haldnir viðburðir á túninu en hún hafi aldrei upplifað neitt í líkingu við gærdaginn.
„Það eru oft viðburðir hérna úti á túni og maður heyrir alveg óm, en ekkert í líkingu við þetta. Maður heyrir kannski ef maður opnar glugga en þetta var eins og jörðin nötraði undir manni.“
Í myndbandinu hér að neðan má heyra tóndæmi úr framkomu Bjarkar.
@aftermidnightmag Björk performing during the eclipse in Iceland 📹: @lorina.mp4 #bjork #echolalia ♬ original sound - AFTERMIDNIGHT
Heiðdís er sérstaklega gagnrýnin á yfirvöld þar sem tilmælum hafði verið beint til fólks í aðdraganda sólmyrkvans að halda sig heima við til að bæta ekki á álag á innviði vegna myrkvans.
Heiðdís segir sögu af heimili í götunni þar sem mikil tilhlökkun ríkti fyrir deginum. Þar var búið að leigja tjald fyrir tilefnið og halda boð. Að sögn Heiðdísar flúðu boðsgestir fljótt inn vegna hávaðans. Það nægði þó ekki til og að endingu yfirgáfu þau heimilið alfarið til að upplifa almyrkvann í betra næði.
Sýnin sem blasti síðan við Heiðdísi í morgun þegar hún fór út með hundinn var ekki fögur en einhver hátíðargestanna hafði kastað upp á göngustíginn. Heiðdís vildi ekki fara með hundinn upp á Víðistaðatún þar sem hún vissi ekki hvað myndi bíða þeirra þar.
Heitar umræður mynduðust á Facebook-hópnum Norðurbærinn minn – íbúar í Norðurbæ í Hafnarfirði í gær.
„Viðbjóðsleg frekja að halda þetta þarna!“ Segir einn nafnlaus notandi.
„Ég hef aldrei verið neinn sérlegur aðdáandi Bjarkar en núna hata ég hana,“ segir notandinn Helga Sjöfn. Á forsíðumynd hennar stendur „Stöndum saman gegn hatri.“
Fréttastofa tók stikkprufur á íbúum nokkurra húsa sem liggja að Víðistaðatúni. Íbúar höfðu ýmist ekki verið heimavið eða vildu ekki tjá sig undir nafni.
„Þetta var mjög vel skipulagt, ég sá það alveg,“ lýsir einn íbúi, „… en þetta voru meiri læti en tónlist. Ég var fegin þegar þetta var búið.“
Skipulagning hátíðarinnar var í höndum Garcia Events. Í tilkynningu á síðu fyrirtækisins kemur fram að íbúapössum hafi verið dreift í hús á lokunarsvæðinu daginn fyrir sólmyrkvann. Egill Ástráðsson, einn skipuleggjenda, brást við kvörtunum í skriflegu svari til fréttastofu.
„Echolalia var frábær viðburður í alla staði þar sem gífurlega fjölbreyttur hópur fólks víðs vegar að úr heiminum átti saman einstaka stund á Víðistaðatúni.“
Samheldinn hópur listafólks, yfirvalda, skipuleggjenda og fleiri hafi tryggt örugga og jákvæða upplifun sem lengi verði í minnum höfð.
„Tónleikunum lauk klukkan 22 og rýming svæðisins gekk eins og best verður á kosið. Skipuleggjendur vilja koma á framfæri sérstökum þökkum til íbúa í Hafnarfirði fyrir frábært samstarf, samtöl og þau fjölmörgu hvatningarorð sem frá þeim hafa borist í tengslum við viðburðinn. Víðistaðatún er frábær samkomustaður og Hafnarfjörður er einstakt samfélag,“ segir Egill í skriflegu svari sínu.
Þess ber að geta að algjör þögn ríkti í nokkrar mínútur fyrir sólmyrkvann og á meðan á honum stóð.
„Var það ógleymanleg stund fyrir gesti rétt eins og flestalla aðra sem fylgdust með almyrkvanum í gær,“ segir skipuleggandinn Egill.
Strax og mesta myrkrinu létti steig Björk á svið, undir dyn lófataks og tónaljóðs Richards Strauss, Also Sprach Zarathustra (Op. 30). Björk þeytti skífum í um fimmtíu mínútur en næsta atriði tók þá við og hélt stuðið áfram þangað til tíu um kvöldið.
Viðburðahaldarar báðu um að skriflegt svar þeirra yrði birt í heild sinni og er hér með orðið við því.
Echolalia var frábær viðburður í alla staði þar sem gífurlega fjölbreyttur hópur fólks víðsvegar að úr heiminum átti saman einstaka stund á Víðistaðatúni. Samheldinn hópur listafólks, skipuleggjenda, tæknifólks, öryggisgæslu, starfsfólks, sjálfboðaliða, viðbragðsaðila, bæjaryfirvalda og nágranna lyftu grettistaki við að tryggja örugga og jákvæða upplifun fyrir viðstadda sem verður lengi í minnum höfð. Stendur þar upp úr almyrkvinn sjálfur, en rétt fyrir, á meðan og rétt eftir að almyrkvanum lauk var tónlistin stöðvuð og ljós slökkt svo viðstaddir og aðrir í nágrenninu gætu notið hans til fulls. Var það ógleymanlegt stund fyrir gesti rétt og eins flest alla aðra sem fylgdust með almyrkvanum í gær.
Tónleikunum lauk klukkan 22 og rýming svæðisins gekk eins og best verður á kosið. Skipuleggjendur vilja koma á framfæri sérstökum þökkum til íbúa í Hafnarfirði fyrir frábært samstarf, samtöl og þau fjölmörgu hvatningarorð sem frá þeim hafa borist í tengslum við viðburðinn. Víðistaðatún er frábær samkomustaður og Hafnarfjörður er einstakt samfélag.