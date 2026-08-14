Kólumbíska skólaskipið ARC Gloria er í heimsókn í Reykjavík og eins og margir borgarbúar hafa eflaust tekið eftir á heimleiðinni er um að ræða þriggja mastra barkskip sem er opinbert flaggskip kólumbíska sjóhersins.
Skipið kom í höfn í Reykjavík í dag og mun liggja næstu daga við Ægisgarð í gömlu höfninni. Í tilefni heimsóknarinnar verður skipið opið almenningi í fjóra daga, frá 16. til 19. ágúst, og aðgangur er ókeypis. Heimsóknin er jafnframt hluti af hátíðarhöldum í tilefni þjóðhátíðardags Kólumbíu og 45 ára diplómatískra samskipta Kólumbíu og Íslands.
ARC Gloria er skólaskip kólumbíska sjóhersins og gegnir jafnframt mikilvægu hlutverki sem eins konar sendiherra Kólumbíu á heimshöfunum. Skipið hefur siglt til hafna víða um heim og kynnt Kólumbíu, menningu landsins og starf og hefðir kólumbíska sjóhersins.
Í tilefni af heimsókninni býður sendiherra Kólumbíu gagnvart Íslandi og Svíþjóð, Guillermo Francisco Reyes González, almenningi á Íslandi að stíga um borð í ARC Gloria og kynnast skipinu og Kólumbíu.
Gestum gefst kostur á að heimsækja skipið frá klukkan tíu um morgun og til klukkan þrjú síðdegis á sunnudaginn, frá tíu til átta um kvöld á mánudaginn 17. og þriðjudaginn 18. og frá klukkan tíu til fjögur síðdegis á miðvikudaginn. Skipið leggur svo úr höfn klukkan sjö að kvöldi miðvikudaginn 19. ágúst.
Í tengslum við heimsóknina fara einnig fram hátíðarhöld sunnudaginn 16. ágúst í tilefni þjóðhátíðardags Kólumbíu en sömuleiðis að 45 ár eru nú liðin frá því að komið var á diplómatískum samskiptum milli Kólumbíu og Íslands.
Kl. 17:30 verður haldin heilög messa til minningar um fórnarlömb jarðskjálftans og frá kl. 18:30 til 21:00 fara fram hátíðarhöld í tilefni þjóðhátíðardags Kólumbíu, þar sem boðið verður upp á hefðbundna kólumbíska dansa, tónlist, smárétti og drykki.