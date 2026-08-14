Skilti sem átti að fæla burt ferðamenn hefur öfug áhrif Kristján Már Unnarsson skrifar 14. ágúst 2026 22:00 Bjarni Haukur Bjarnason, bóndi á Kálfafelli, við skiltið umrædda. Egill Aðalsteinsson Sauðfjárbændur í Suðursveit, sem fengu nóg af ágangi ferðamanna, settu upp skilti við heimreiðina þar sem óboðnum gestum var hótað því að þeir yrðu settir í vændi. Núna virðist skiltið ætla að hafa þveröfug áhrif. Í kvöldfréttum Sýnar heimsóttum við bændurna á Kálfafelli, þau Aðalbjörgu Bjarnadóttur og Bjarna Hauk Bjarnason, sem gripu til þess ráðs að setja upp skilti í von um að fækka óvelkomnum heimsóknum ferðamanna. „En það er frekar leiðinlegt að fá fólk heim á hlað að taka myndir, - af því að þeim finnst svo rosalega fallegt. Maður vill fá að vera í friði heima hjá sér,“ segir Aðalbjörg. Bjarni Haukur Bjarnason og Aðalbjörg Bjarnadóttir, bændur á Kálfafelli í Suðursveit.Egill Aðalsteinsson Ferðamennirnir voru farnir að valda fjölskyldunni ónæði allt árið, - á bæ sem sinnir sauðfjárbúskap en engri ferðaþjónustu. „Svo voru þeir að koma og festa sig hérna í snjó eða ekki í snjó. Svo komu þeir og gengu beint inn í hús,“ segir Aðalbjörg. „Já, á öllum tímum sólarhringsins,“ bætir Bjarni við. Bæjarhúsin á Kálfafelli í Suðursveit.Egill Aðalsteinsson Og sumar uppákomur skrítnar eins og þegar Bjarni var að smíða þakið á nýja húsinu. „Ég sit hérna uppi á sperrunni á húsinu og þá rennur bíll í hlað. Út kemur maður og kíkir á gluggana, - það var nú ekkert rafmagn eða neitt. Ég halla mér svona fram af stafninum og spyr hann hverju hann sé að leita að. Þá var hann að athuga hvort þetta væri gistingin hans. Honum fannst það kannski bara allt í lagi að hafa ekkert þak á kofanum. En já, það er ýmislegt reynt,“ segir Bjarni. Þau settu upp skilti: „Varið ykkur á hundinum,“ í von um að fæla frá. „Einkalóð. Varið ykkur á hundinum. Óviðkomandi bannaður aðgangur,“ var fyrsta skiltið. „Fólk kom bara heim að bænum og sagði að þetta væri sætur hundur. Hann væri ekkert hræðilegur,“ segir Bjarni. Og ferðamennirnir hafa sumir verið ágengir. „Mættu inn í fjárhús kannski bara á morgnana. Þegar þú kemur, þá er bara hópur af fólki þar inni sko bara búinn að bjóða sér velkominn þar inn. Eða þá gista hérna í hlaðinu bara í tjöldum og gera þarfir sínar í pípuhliðið. Já, þá fengum við bara nóg sko. Klósettpappír fjúkandi um alla hérna ræktunina hjá okkur. Þá tók Aðalbjörg til sinna ráða og gerði nýtt skilti,“ segir Bjarni. „Trespassers will be prostituted,“ stendur á skiltinu sem Aðalbjörg setti upp þegar ekkert gekk að losna undan ágangi ferðamanna heim á hlað.Egill Aðalsteinsson Á því stendur: „Trespassers will be prostituted,“ sem útleggst: Óboðnir gestir verða settir í vændi. „Þetta virkaði vel fyrst til þess að byrja með. En nú er þetta eiginlega farið að verða svona aðdráttarafl. Frekar en öfugt sko. Og margar myndir af þessu á netinu,“ segir Bjarni Haukur á Kálfafelli hér í sjónvarpsfrétt Sýnar: Landbúnaður Sveitarfélagið Hornafjörður Ferðaþjónusta Ferðalög Sauðfé Vændi Hundar Mest lesið Sögusagnir farið af stað þegar hann sást á fundinum Innlent „Ég læt ekki stilla mér svona upp við vegg“ Innlent Íbúar flúðu undan tónlistarhátíð Bjarkar Innlent Auglýsingar FM95BLÖ kostuðu Sýn tvær milljónir Innlent Þriggja milljarða vatnslögn skemmd: Gæti tekið tvö ár að fá nýja Innlent Rökræddi við rabbínann: „Hann er vanur heimssviðinu og ég er gómur á plani“ Innlent „Ég veit nákvæmlega hvar ég ætla að vera tólfta ágúst 2045“ Innlent Tókst á við umdeilda rabbínann: „Þú ert hættulegur maður“ Innlent Úkraínumenn gáfu Kananum á baukinn Erlent „Þjóðin á rétt á að vita“ Innlent Fleiri fréttir „Klukkan tifar“ Skilti sem átti að fæla burt ferðamenn hefur öfug áhrif „Við hefðum viljað samráð frekar en samtal“ Bændur í baráttuhug á leið í herferð um landið Flaggskip kólumbíska sjóhersins býður almenningi um borð Enginn marktækur munur á jáurum og neiurum ESB-barátta, hiti meðal kennara og vændisskilti í Suðursveit Forsetahjónin halda til Eistlands Ökumaður á sjúkrahús eftir slys á Fljótsheiði Sögusagnir farið af stað þegar hann sást á fundinum Auglýsingar FM95BLÖ kostuðu Sýn tvær milljónir Bændur segja nei Ólafur Þór má rannsaka hlut Jóns Óttars í Samherjamálinu Skipar Eirík og Hildi sem landsréttardómara Landrisi í Öskju er lokið Nú má heita Hugríkur Húrinn og Aelía Rúa Ótímabært að hugsa um áhrif mögulegs verkfalls á sjúkraflug „Ég veit nákvæmlega hvar ég ætla að vera tólfta ágúst 2045“ „Þjóðin á rétt á að vita“ Þriggja milljarða vatnslögn skemmd: Gæti tekið tvö ár að fá nýja „Í þessu máli þá sat viðkomandi ekki skemur í fangelsi vegna lagabreytingarinnar“ „Bjór var drukkinn á Íslandi áður en Alþingi leyfði það“ Best að vera ekki með stórar yfirlýsingar Dómari kannar aðbúnað barna í vist á einkaheimilum Dómsmálaráðherra svarar gagnrýni á reynslulausn Uppsögn kjarasamninga geti verið óhjákvæmileg Rafmagnslaust í Mosfellsdal Vara við vasaþjófum á Norðurlandi eystra Rökræddi við rabbínann: „Hann er vanur heimssviðinu og ég er gómur á plani“ Magnús Már nýr framkvæmdastjóri Áss Sjá meira