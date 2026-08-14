Innlent

Skilti sem átti að fæla burt ferða­menn hefur öfug á­hrif

Kristján Már Unnarsson skrifar
Bjarni Haukur Bjarnason, bóndi á Kálfafelli, við skiltið umrædda.
Bjarni Haukur Bjarnason, bóndi á Kálfafelli, við skiltið umrædda. Egill Aðalsteinsson

Sauðfjárbændur í Suðursveit, sem fengu nóg af ágangi ferðamanna, settu upp skilti við heimreiðina þar sem óboðnum gestum var hótað því að þeir yrðu settir í vændi. Núna virðist skiltið ætla að hafa þveröfug áhrif.

Í kvöldfréttum Sýnar heimsóttum við bændurna á Kálfafelli, þau Aðalbjörgu Bjarnadóttur og Bjarna Hauk Bjarnason, sem gripu til þess ráðs að setja upp skilti í von um að fækka óvelkomnum heimsóknum ferðamanna.

„En það er frekar leiðinlegt að fá fólk heim á hlað að taka myndir, - af því að þeim finnst svo rosalega fallegt. Maður vill fá að vera í friði heima hjá sér,“ segir Aðalbjörg.

Bjarni Haukur Bjarnason og Aðalbjörg Bjarnadóttir, bændur á Kálfafelli í Suðursveit.Egill Aðalsteinsson

Ferðamennirnir voru farnir að valda fjölskyldunni ónæði allt árið, - á bæ sem sinnir sauðfjárbúskap en engri ferðaþjónustu.

„Svo voru þeir að koma og festa sig hérna í snjó eða ekki í snjó. Svo komu þeir og gengu beint inn í hús,“ segir Aðalbjörg.

„Já, á öllum tímum sólarhringsins,“ bætir Bjarni við.

Bæjarhúsin á Kálfafelli í Suðursveit.Egill Aðalsteinsson

Og sumar uppákomur skrítnar eins og þegar Bjarni var að smíða þakið á nýja húsinu.

„Ég sit hérna uppi á sperrunni á húsinu og þá rennur bíll í hlað. Út kemur maður og kíkir á gluggana, - það var nú ekkert rafmagn eða neitt. Ég halla mér svona fram af stafninum og spyr hann hverju hann sé að leita að.

Þá var hann að athuga hvort þetta væri gistingin hans. Honum fannst það kannski bara allt í lagi að hafa ekkert þak á kofanum. En já, það er ýmislegt reynt,“ segir Bjarni.

Þau settu upp skilti: „Varið ykkur á hundinum,“ í von um að fæla frá.

„Einkalóð. Varið ykkur á hundinum. Óviðkomandi bannaður aðgangur,“ var fyrsta skiltið.

„Fólk kom bara heim að bænum og sagði að þetta væri sætur hundur. Hann væri ekkert hræðilegur,“ segir Bjarni.

Og ferðamennirnir hafa sumir verið ágengir.

„Mættu inn í fjárhús kannski bara á morgnana. Þegar þú kemur, þá er bara hópur af fólki þar inni sko bara búinn að bjóða sér velkominn þar inn. Eða þá gista hérna í hlaðinu bara í tjöldum og gera þarfir sínar í pípuhliðið.

Já, þá fengum við bara nóg sko. Klósettpappír fjúkandi um alla hérna ræktunina hjá okkur.

Þá tók Aðalbjörg til sinna ráða og gerði nýtt skilti,“ segir Bjarni.

„Trespassers will be prostituted,“ stendur á skiltinu sem Aðalbjörg setti upp þegar ekkert gekk að losna undan ágangi ferðamanna heim á hlað.Egill Aðalsteinsson

Á því stendur: „Trespassers will be prostituted,“ sem útleggst: Óboðnir gestir verða settir í vændi.

„Þetta virkaði vel fyrst til þess að byrja með. En nú er þetta eiginlega farið að verða svona aðdráttarafl. Frekar en öfugt sko. Og margar myndir af þessu á netinu,“ segir Bjarni Haukur á Kálfafelli hér í sjónvarpsfrétt Sýnar:

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