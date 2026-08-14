„Ég heyri utan að mér, að þar sem ég hafi verið staðinn að verki við að hlýða á erindi Dr Carls Baudanbacher á fundi í gamla Sjallanum, hljóti ég að vera genginn í björg andstæðinga Evrópusambandsaðildar. Þá er illa fyrir okkur komið, ef menn mega ekki hlusta á meinta andstæðinga, án þess að kalla yfir sig fordæmingu af einhverju tagi.“
Þetta skrifar Jón Baldvin Hannibalsson, fyrrverandi utanríkisráðherra, um opinn fund fyrrverandi forseta EFTA-dómstólsins um mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu.
Viðburðurinn komst í fréttir þegar Háskóli Íslands hætti við að hýsa hann í hátíðarsal skólans en tvennum sögum fór af því hvort fundurinn væri á vegum samtakanna Áfram Ísland sem beita sér gegn því að Ísland fari í aðildarviðræður við Evrópusambandið.
„Ég þóttist svo sem vita af fyrri kynnum, hvað Dr Baudanbacker hefði fram að færa í aðalatriðum. En ég vildi sýna manninum verðskuldaða virðingu sem fyrrverandi forseta EFTA-dómstólsins,“ skrifar Jón Baldvin í skoðanagrein á Vísi.
Það hafi jú verið niðurstaða hans og meðdómara við EFTA-dómstólinn árið 2013 að íslenska ríkinu bæri ekki lagaleg skylda til að greiða Bretum og Hollendingum vegna innistæðna á Icesave-sparireikningum Landsbankans.
Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti lýðveldisins, stýrði fundinum með Baudenbacher á mánudag og Jón Baldvin kemst ekki hjá því að beina spjótum að sínum gamla pólitíska andstæðingi.
„Þótt synjun forsetans á undirskrift laga í tvígang hafi engu breytt um endurgreiðslu til erlendra sparifjáreigenda, dugði hún til að lappa uppá orðstír forsetans, sem hafði látið nokkuð á sjá í aðdraganda Hrunsins. Þá beitti hann embætti sínu glaðbeittur sem veislustjóri útrásarvíkinganna, skreytti þá fálkaorðum og flutti ræður þeim til lofs og dýrðar sem urðu frægar að endemum fyrir rasískan hroka sem í þeim birtist.“
Í grein sinni rýnir Jón Baldvin í málflutning feðginanna Carls og Lauru Baudenbacher sem hafa gefið út bókina Iceland Before the EU Referendum sem gæti útleggst sem Ísland andspænis þjóðaratkvæðagreiðslunni um ESB.
Þar segir hann því velt upp hvort það væri ekki raunsærra að stefna að tvískiptu samrunaferli innan Evrópusambandsins í stað þess að steypa öllum ríkjum Evrópu í sama stjórnarfarsmótið.
Annars vegar væri um að ræða pólitískt sambandsríki í anda Bandaríkjanna og hins vegar fjölþætt samstarf á sviði efnahagsmála.
Jón Baldvin tekur undir með höfundum bókarinnar að EES-samstarfið þjóni þar með strategískum hagsmunum Evrópu í ófyrirsjáanlegum heimi.
„En það verður ekki eilíft,“ bætir hann við. „Ef Noregur tekur stefnu á fulla aðild að ESB í náinni framtíð, er úti um EES. Það er hafið yfir allan vafa að Íslendingar einir geta ekki staðið undir EFTA stoðinni.
Þess vegna er kominn tími til að kanna rækilega, hvort full aðild samræmist brýnustu þjóðarhagsmunum okkar í framtíðinni. Um það er spurningin 29. ágúst n.k. Og svarið við þeirri spurningu er JÁ,“ skrifar Jón Baldvin, fyrrverandi formaður Alþýðuflokksins, að lokum. Hann hefur áður sagt að EES-samningurinn hafi að mestu orðið til í ráðherratíð sinni.