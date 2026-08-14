„Klukkan tifar“ Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 14. ágúst 2026 22:20 Halla Gunnarsdóttir, formaður VR. vísir/anton „Þeir geta ekki búið til forsendur kjarasamninga eftir á eins og þeir vilja hafa þær,“ segir Halla Gunnarsdóttir formaður VR. Stjórn félagsins hafi metið stöðuna svo að uppsögn kjarasamninga verði óhjákvæmileg náist ekki fram breytingar á næstu vikum. Halla vísar því til föðurhúsanna að launaþróun keyri verðbólguna upp og segir fyrirtæki sem hafi verðmótandi áhrif ekki hafa staðið við loforð um að halda aftur af verðhækkunum heldur þess í stað skilað glæsilegri afkomu og greitt út háa kaupauka. Ríki og sveitarfélög hafi sömuleiðis brugðist loforðum um að halda aftur af gjaldskrárhækkunum, ekki síst gagnvart barnafjölskyldum og viðkvæmum hópum. Laun hækka minna en verðlag Þorsteinn Víglundsson, fyrrverandi formaður Samtaka iðnaðarins, hefur bent á að kaupmáttur hafi aukist meira en vænst var og varað við kólnandi hagkerfi og auknu atvinnuleysi. Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra hefur tekið í svipaðan streng og sagt forsendur kjarasamninga ekki brostnar, þrátt fyrir að verðbólguviðmið standist ekki, enda hafi laun hækkað meira en samningar gerðu ráð fyrir. Halla er ekki sammála þeirri greiningu. „Það er gaman að búa í þeirra heimi,“ segir hún. „Forsendur kjarasamninga voru þær að verðbólga gengi niður og síðan stóðu auðvitað vonir til þess að stýrivextir myndu gera það líka. Núna hafa kjarasamningsbundin laun hækkað minna en verðlag. Það þýðir að fólk sem hefur fengið kjarasamningsbundnar hækkanir er að greiða hærra verð en það er að fá launahækkanir.“ Hún vísar jafnframt til vaxtaþróunar frá því samið var í mars 2024. Þá hafi mörg heimili verið með óverðtryggð lán á föstum, tiltölulega hóflegum vöxtum, en misst þá veturinn 2024 til 2025 og setið uppi með allt að 9 prósent vexti, þannig að vaxtagreiðslur hafi jafnvel tvöfaldast hjá sumum. Viðkvæmar vikur framundan Spurð um það hvort ný kjararimma gæti ekki ýtt undir verðbólgu og hærri vexti segir Halla að laun séu ekki helsti drifkraftur verðbólgunnar. „Við getum ekkert bara setið hjá og sagt við ætlum bara að fella okkur við launahækkanir, lágar launahækkanir, jafnvel undir verðbólgu, á meðan bara aðrir gera það sem þeim sýnist,“ segir hún. Klukkan tifi. Vísitölumæling verði birt 27. ágúst og aðildarfélög hafi svo frest til 8. október til að ákveða hvort samningum verði sagt upp. „Þetta eru mjög mikilvægar vikur núna,“ segir Halla. „Ég held að það sé alveg augljóst fyrir hvern einasta VR-félaga og hvern einasta Íslending sem fer út í búð og þarf að greiða af lánunum sínum um hver mánaðamót og fær síðan launaseðil, að þetta getur ekki gengið svona. Hérna er bara vitlaust gefið,“ segir Halla Gunnarsdóttir formaður VR. Kjaraviðræður 2023-25 Kjaramál Mest lesið Sögusagnir farið af stað þegar hann sást á fundinum Innlent „Ég læt ekki stilla mér svona upp við vegg“ Innlent Íbúar flúðu undan tónlistarhátíð Bjarkar Innlent Auglýsingar FM95BLÖ kostuðu Sýn tvær milljónir Innlent Þriggja milljarða vatnslögn skemmd: Gæti tekið tvö ár að fá nýja Innlent Rökræddi við rabbínann: „Hann er vanur heimssviðinu og ég er gómur á plani“ Innlent „Ég veit nákvæmlega hvar ég ætla að vera tólfta ágúst 2045“ Innlent Tókst á við umdeilda rabbínann: „Þú ert hættulegur maður“ Innlent Úkraínumenn gáfu Kananum á baukinn Erlent „Þjóðin á rétt á að vita“ Innlent Fleiri fréttir „Klukkan tifar“ Skilti sem átti að fæla burt ferðamenn hefur öfug áhrif „Við hefðum viljað samráð frekar en samtal“ Bændur í baráttuhug á leið í herferð um landið Flaggskip kólumbíska sjóhersins býður almenningi um borð Enginn marktækur munur á jáurum og neiurum ESB-barátta, hiti meðal kennara og vændisskilti í Suðursveit Forsetahjónin halda til Eistlands Ökumaður á sjúkrahús eftir slys á Fljótsheiði Sögusagnir farið af stað þegar hann sást á fundinum Auglýsingar FM95BLÖ kostuðu Sýn tvær milljónir Bændur segja nei Ólafur Þór má rannsaka hlut Jóns Óttars í Samherjamálinu Skipar Eirík og Hildi sem landsréttardómara Landrisi í Öskju er lokið Nú má heita Hugríkur Húrinn og Aelía Rúa Ótímabært að hugsa um áhrif mögulegs verkfalls á sjúkraflug „Ég veit nákvæmlega hvar ég ætla að vera tólfta ágúst 2045“ „Þjóðin á rétt á að vita“ Þriggja milljarða vatnslögn skemmd: Gæti tekið tvö ár að fá nýja „Í þessu máli þá sat viðkomandi ekki skemur í fangelsi vegna lagabreytingarinnar“ „Bjór var drukkinn á Íslandi áður en Alþingi leyfði það“ Best að vera ekki með stórar yfirlýsingar Dómari kannar aðbúnað barna í vist á einkaheimilum Dómsmálaráðherra svarar gagnrýni á reynslulausn Uppsögn kjarasamninga geti verið óhjákvæmileg Rafmagnslaust í Mosfellsdal Vara við vasaþjófum á Norðurlandi eystra Rökræddi við rabbínann: „Hann er vanur heimssviðinu og ég er gómur á plani“ Magnús Már nýr framkvæmdastjóri Áss Sjá meira