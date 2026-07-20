Veður

Gæti kólnað fyrir austan þegar líður á vikuna

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Tjaldsvæðið á Kirkjubæjarklaustri var fullt um helgina.
Tjaldsvæðið á Kirkjubæjarklaustri var fullt um helgina. Vísir/Vilhelm

Hlýjast verður á Austurlandi í dag þar sem hitinn gæti farið upp í 25 gráður en kólnað gæti þar seinni hluta vikunnar. Á vestanverðu landinu verður rigning eða súld.

Hitinn á landinu verður á milli 11 og 25 stig. Íbúar á vestanverðu landinu geta búist við rigningu en fyrir austan verður þurrt og skýjað með köflum.

Í hugleiðingum veðurfræðings segir að öflug hæð suður af landinu haldi áfram að stýra veðrinu og valda þrálátri vætu vestantil á landinu en miklum hlýindum fyrir austan. Einhver breyting gæti orðið á því seinni hluta vikunnar, hæðin hörfar til suðurs en lægðin hreiðrar um sig norðaustur af landinu og beinir svalara lofti úr norðri yfir landið.

„Við þetta mun kólna talsvert á Norður- og Austurlandi á föstudag, en sunnan heiða verður áfram milt. Það verður hins vegar fagnaðarefni fyrir marga að njóta sólarinnar loksins aftur vestantil á landinu um næstu helgi ef að líkum lætur,“ segir í hugleiðingunum.

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á miðvikudag:

Gengur í sunnan og suðvestan 8-15 m/s með rigningu, en úrkomulítið austantil fram á kvöld. Hiti 11 til 23 stig, hlýjast austanlands.

Á fimmtudag:

Suðvestan 5-13. Súld með köflum um vestanvert landið, stöku skúrir norðaustanlands, en þurrt suðaustantil. Hiti 10 til 20 stig, hlýjast á Austurlandi.

Á föstudag:

Norðvestan 5-13 og dálítil væta norðan- og austanlands, en víða bjart á Suður- og Vesturlandi. Hiti 8 til 18 stig, hlýjast sunnan heiða.

Á laugardag:

Hæg breytileg átt og bjart með köflum, en sums staðar skúrir síðdegis. Hiti 10 til 18 stig.

Á sunnudag:

Útlit fyrir austlæga átt með lítilsháttar vætu í flestum landshlutum.

Veður

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