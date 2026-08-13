Þrótturum mistókst að komast á toppinn Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 13. ágúst 2026 19:55 Þróttarar hafa tapað dýrmætum stigum í síðustu leikjum. vísir/Viktor Þrótti tókst ekki að komast upp í toppsæti Lengjudeildar karla í kvöld og setja pressu á Mosfellinga sem spila seinna í kvöld. Þróttarar töpuðu 2-1 fyrir Grindavík og eru því áfram einu stigi á eftir toppliði Aftureldingar. Eitt stig í síðustu tveimur leikjum og Þróttarar að tapa dýrmætum stigum í baráttunni um sæti í Bestu deildinni næsta sumar.Arnar Breki Gunnarsson kom Grindavík yfir í fyrri hálfleik en Kári Kristjánsson jafnaði úr víti í byrjun seinni hálfleiks. Heiðar Snær Ragnarsson skoraði sigurmarkið sjö mínútum fyrir leikslok.Völsungar eru að vakna en þeir unnu Ægi á útivelli í kvöld og eru nú aðeins tveimur stigum frá öruggu sæti eftir þrjá sigra í síðustu fjórum leikjum. Dagbjartur Búi Davíðsson skoraði bæði mörkin í kvöld.Sigur Grindvíkinga var lífsnauðsynlegur því þeir eru nú þremur stigum á undan Húsvíkingum.Vestramenn enduðu fjögurra leikja taphrinu sína í deildinni með 1-0 sigri á ÍR sem situr fyrir vikið í síðasta örugga sætinu. Ibrahima Balde skoraði sigurmarkið sautján mínútum fyrir leikslok. Lengjudeild karla Grindavík Þróttur Reykjavík UMF Grindavík Vestri ÍR Völsungur Ægir Mest lesið Fékk rautt, tók liðið út af og gaf skít í vítakeppni Enski boltinn Tielemans biðst afsökunar Enski boltinn Uppgjörið: Víkingur-FC Thun 3-2 | Evrópudeildardraumurinn úti Íslenski boltinn Myndir af Haaland á stórri kókaínsendingu Fótbolti Skoraði þrennu á 92 sekúndum og bíður eftir staðfestingu frá Guinness Fótbolti Fabrizio Romano að hætta Enski boltinn Fleiri styðja UEFA frekar en Infantino Fótbolti Draumur Bolvíkinga rætist gegn risunum í íslensku golfi Golf „Eyðileggur íþróttina“ Sport Ronaldo hughreystir Messi: „Stórt faðmlag til þín og þinna nánustu“ Fótbolti Fleiri fréttir Þrótturum mistókst að komast á toppinn Uppgjörið: ÍBV-Stjarnan 3-2 | Eyjakonur upp í þriðja sætið Leik lokið: Víkingur-Thun 3-2 | Víkingar fengu færin en sigur var ekki nóg Uppgjörið: Nordsjælland – Valur 5-0 | Ekki léttir í lund í Kaupmannahöfn Elvis kominn í Bítlabæinn Stelpurnar tóku yfir Akureyri Hnéhlífarnar nauðsynlegar er teymi Víkings hleypur fyrir Ingvar Fögnuðu sigri og tilkynntu Úlfu Dís eftir leik Öll lið lenda í þessu Uppgjörið: Breiðablik - Grindavík/Njarðvík 1-0 | Katelyn Duong hetja Blika Dagný Brynjars snýr aftur í fótboltann Uppgjörið: Þróttur-Valur 3-2 | Fyrsti sigur Þróttar í 75 daga Uppgjörið: Fram-FH 4-6 | Ótrúleg markasúpa á Lambhagavelli Fékk atvinnutilboð erlendis og hættir með kvennalið Keflavíkur Þórsarar fá annan Víking norður Þróttarar fá Björgeyju Njálu aftur heim Keflvíkingar bæta við sig Króata Staðfestir brottför Gunnars: „Einn besti varnarmaður frá upphafi“ Ásdís Karen til FH Um ótrúlegt met KR: „Langskemmtilegustu leikirnir“ Martröðin í Kasakstan þjappaði Blikum saman Sjáðu öll 64 mörk KR í sumar Sveinn Aron spilar með Víkingi eins og afi sinn „Búið að gerast á frekar fyndinn hátt hjá mér síðustu ár“ Stúkumönnum fannst ósanngjarnt að reka Conteh út af Sjáðu KR bæta markametið gegn Fram Kennie: Við töpuðum leiknum á fyrstu 25 mínútunum „Ætlaði þetta að vera einn af þessum dögum?“ Ekkert gengur hjá Haukum eftir komu Söru Bjarkar Uppgjörið: Fram-KR 2-5 | KR-ingar fóru heim með annað sætið Sjá meira