Íslenski boltinn

Þrótturum mis­tókst að komast á toppinn

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Þróttarar hafa tapað dýrmætum stigum í síðustu leikjum.
Þróttarar hafa tapað dýrmætum stigum í síðustu leikjum. vísir/Viktor

Þrótti tókst ekki að komast upp í toppsæti Lengjudeildar karla í kvöld og setja pressu á Mosfellinga sem spila seinna í kvöld.

Þróttarar töpuðu 2-1 fyrir Grindavík og eru því áfram einu stigi á eftir toppliði Aftureldingar. Eitt stig í síðustu tveimur leikjum og Þróttarar að tapa dýrmætum stigum í baráttunni um sæti í Bestu deildinni næsta sumar.

Arnar Breki Gunnarsson kom Grindavík yfir í fyrri hálfleik en Kári Kristjánsson jafnaði úr víti í byrjun seinni hálfleiks. Heiðar Snær Ragnarsson skoraði sigurmarkið sjö mínútum fyrir leikslok.

Völsungar eru að vakna en þeir unnu Ægi á útivelli í kvöld og eru nú aðeins tveimur stigum frá öruggu sæti eftir þrjá sigra í síðustu fjórum leikjum. Dagbjartur Búi Davíðsson skoraði bæði mörkin í kvöld.

Sigur Grindvíkinga var lífsnauðsynlegur því þeir eru nú þremur stigum á undan Húsvíkingum.

Vestramenn enduðu fjögurra leikja taphrinu sína í deildinni með 1-0 sigri á ÍR sem situr fyrir vikið í síðasta örugga sætinu. Ibrahima Balde skoraði sigurmarkið sautján mínútum fyrir leikslok.

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