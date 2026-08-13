Fabrizio Romano að hætta

Fótboltaskúbbarinn Fabrizio Romano mun hætta störfum sem blaðamaður á félagaskiptamarkaðnum eftir þetta sumar, að því er hann segir á eigin samfélagsmiðlum.
Það þekkja flestir fótboltaáhugamenn „Here we go“-staðfestinguna frá Ítalanum sem er skýrasta merki þess að félög og leikmenn hafi náð samkomulagi. Nú er von á breytingum.
„Ég mun líklega ekki halda áfram í félagaskiptabransanum á þennan hátt mikið lengur. Það er kominn tími til að breyta nálguninni og sýninni,“ segir Fabrizio Romano í upphafi færslu sinnar.
„Ég mun segja meira frá því fljótlega, eftir að félagaskiptaglugginn lokast. Tölurnar frá þessu tímabili eru óraunverulegar,“ segir Romano að lokum.
Romano er þekktasti félagaskiptablaðamaður heims. Hann er með milljónir fylgjenda á X, Instagram og YouTube.
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Þegar styttist í lokun félagaskiptagluggans er gríðarlega mikið að gera hjá Romano þar sem síminn hans stoppar ekki, hvorki á daginn né á nóttinni.
Þetta er auðvitað gríðarlegt álag og mikil pressa. Það er því ekkert skrýtið að Romano sé orðinn þreyttur og hugi að breytingum á þessari geðveiki í kringum hvern glugga.
Ekki hjálpaði til að ítalski blaðamaðurinn átti nýlega í opinberu rifrildi við Florian Plettenberg vegna misvísandi frétta um félagaskipti Yan Diomande til Real Madrid. Margir tengja það við þessa tilkynningu en ekkert er staðfest um það.
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