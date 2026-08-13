Uppgjörið: ÍBV-Stjarnan 3-2 | Eyjakonur upp í þriðja sætið Þorsteinn Hjálmsson skrifar 13. ágúst 2026 19:50 Allison Grace Lowrey skoraði tvö mörk fyrir ÍBV í Vestmannaeyjum í kvöld en hún hefur verið ómetanleg fyrir Eyjaliðið í sumar. Vísir/Guðmundur Þórlaugarson ÍBV kom sér upp fyrir Stjörnuna í þriðja sæti Bestu deildarinnar eftir öflugan eins marks sigur í Eyjum gegn Garðbæingum. Stjarnan er því án sigurs fjórða leikinn í röð. Eftir aðeins stundarfjórðungs leik voru heimakonur komnar í 2-0 með mörkum á 14. og 15. mínútu leiksins. Fyrst skoraði Allison Grace Lowrey. Slapp hún þá ein í gegnum vörn Stjörnunnar, eftir stungusendingu frá nöfnu sinni Allison Patricia Clark, og kláraði færið snyrtilega. Seinna markið skoraði Ágústa María Valtýsdóttir en hún nýtti sér þá mistök í vörn Stjörnunnar. Jakobína Hjörvarsdóttir hitti þá ekki háan bolta sem kom í áttina að teig Stjörnunnar og lúrði Ágústa María þar fyrir aftan og kom boltanum í netið. Gestirnir voru þó ekki af baki dottnir, því á 22. mínútu komst liðið upp vinstri kantinn eftir góða sókn. Þar kom Hulda Hrund Arnarsdóttir boltanum fyrir markið inn á teiginn þar sem Murielle Tiernan var eins og gammur og kláraði færið vel. Bæði lið áttu nokkrar liprar sóknir fram að hálfleiksflautinu en staðan þó 2-1 í hálfleik. Eftir sjö mínútna leik í síðari hálfleik bætti ÍBV við marki. Allison Grace Lowrey bætti þá sínu öðru marki við þegar hún var fyrst að átta sig eftir hornspyrnu og kom boltanum í netið af stuttu færi. Fá afgerandi færi litu dagsins ljós næstu mínúturnar, þó að bæði lið hafi fengið ágætis sénsa. Það var ekki fyrr en á 77. mínútu að næsta mark kom. Fanney Lísa Jóhannesdóttir kláraði þá færi sitt inni í teignum afskaplega vel eftir að Kristín Klara Óskarsdóttir hafði misst boltann klaufalega. Staðan því orðin 3-2 og gestirnir að sýna lit. Stjarnan fékk séns í uppbótatíma en Jakobína Hjörvarsdóttir skallaði boltann yfir úr dauðafæri. ÍBV fagnaði því stigunum þrem í leikslok. Atvik leiksins Jakobína hefði getað gert heimferðina í land töluvert betri hefði hún komið boltanum í netið í uppbótatíma. Hins vegar var niðurstaðan slakur skalli sem fór yfir markið. Stjörnur og skúrkar Nöfnurnar Allison Lowrey og Allison Clark voru mjög góðar í dag, Allison Lowrey með tvö mörk og Allison Clark með eina stoðsendingu og í raun allt í öllu í sóknarleik ÍBV. Jakobína Hjörvarsdóttir er skúrkurinn í dag. Hún missti klaufalega af boltanum í öðru marki ÍBV og fór illa með dauðafæri á lokaandartökum leiksins. Dómarar Dómari leiksins, Hreinn Magnússon, með stórgóð tök á þessum leik. Allt fór vel fram og ekkert út á dómara leiksins að setja. Stemning og umgjörð Gott veður í Vestmannaeyjum og þokkaleg mæting. Enginn Þjóðhátíðarþyngsli greinilega í Eyjum. Besta deild kvenna Íslenski boltinn ÍBV Stjarnan