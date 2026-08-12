KR-ingar slógu í gær 33 ára gamalt markamet. Liðið hefur nú skorað 64 mörk í Bestu-deildinni í aðeins átján leikjum. Það gerir 3,5 mörk að meðaltali í leik.
Fram og KR mættust í Úlfársárdalnum í gærkvöldi. Um var að ræða stórleik í Bestu-deild karla þar sem liðin í öðru og þriðja sætinu mættust. KR vann leikinn 5-2 og náði með sigrinum að komast upp fyrir Fram og er liðið nú sex stigum á eftir Víkingum sem eru á toppi deildarinnar. En sigurinn í gær var sögulegur. Fyrir leikinn hafði KR gert 59 mörk í sautján leikjum. Eftir leikinn í gær hefur það gert 64 mörk.
Eitt besta lið Íslandssögunnar, Skagaliðið 1993, gerði 62 mörk í átján leikjum það tímabilið. KR hefur því bætt það met. KR-ingar hafa fengið á sig 39 mörk í þessum átján leikjum en ÍA fékk á sig aðeins sextán mörk árið 1993. Af efstu þremur markaskorurum deildarinnar eru tveir KR-ingar. Þeir Aron Sigurðarson sem hefur skorað 16 mörk og Eiður Gauti Sæbjörnsson hefur gert ellefu mörk.
„Þetta er alveg magnað. Hvað getum við sagt? Þetta er bara búið að vera svona í allt sumar. Þetta er alltaf markaveisla og langskemmtilegustu leikirnir,“ segir Baldur Sigurðsson, sérfræðingur Stúkunnar á Sýn Sport. Fjallað var um met KR í Sportpakkanum á Sýn í gærkvöldi.
Hér að neðan má sjá öll 64 mörk KR í fyrstu átján leikjum liðsins.