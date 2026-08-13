Myndir af Haaland á stórri kókaínsendingu Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 13. ágúst 2026 09:01 Myndin af Erling Haaland á kókaínpakkningum sem ekvadorska lögreglan gerði upptækar við kólumbísku landamærin í gær. Lögreglan í Ekvador gerði næstum því hálft tonn af kókaíni upptækt í gær. Á pakkningunum sem innihéldu efnið var mynd af einum þekktasta fótboltamanni heims. Hægt er að sjá andlitið á Erling Haaland, leikmanni Manchester City og norska landsliðsins, víða, meðal annars á eiturlyfjapakkningum. Grænu pakkningarnar sem ekvadorska lögreglan gerði upptækar í flutningabíl nálægt landamærum Kólumbíu í gær voru nefnilega með mynd af Haaland. Alls voru 370 pakkningar faldar í flutningabílnum. Ekki er óalgengt að eiturlyfjasalar merki pakkningar sem þeir ætla að selja með myndum af frægu fólki, meðal annars úr íþróttaheiminum, til að einkenna vörur sínar. Talið er að söluvirði sendingarinnar sem ekvadorska lögreglan gerði upptæka hlaupi á rúmlega ellefu milljónum Bandaríkjadala. Haaland sló í gegn á heimsmeistaramótinu í sumar en hann skoraði sjö mörk þegar Noregur komst í átta liða úrslit. Haaland og félagar í City mæta Bournemouth á heimavelli í fyrsta leik sínum í ensku úrvalsdeildinni sunnudaginn eftir viku. Enski boltinn Ekvador Smygl Mest lesið Fabrizio Romano að hætta Enski boltinn Skoraði þrennu á 92 sekúndum og bíður eftir staðfestingu frá Guinness Fótbolti Ronaldo hughreystir Messi: „Stórt faðmlag til þín og þinna nánustu“ Fótbolti Myndir af Haaland á stórri kókaínsendingu Fótbolti Dagný Brynjars snýr aftur í fótboltann Íslenski boltinn 86 kíló af marijúana fundust í liðsrútunni Fótbolti Gylfi: Fjárfestum í leikmönnum því þjálfarateymið er ódýrt Sport Gætu rekið íslenska ríkissjóðinn fyrir kaupverðið á Lakers Körfubolti Með þrennu í fyrstu tveimur leikjunum sínum með Dortmund Fótbolti Segir lykilatriði fyrir titilvonir Liverpool að ná í Barcola Enski boltinn Fleiri fréttir Öll lið lenda í þessu Myndir af Haaland á stórri kókaínsendingu Skoraði þrennu á 92 sekúndum og bíður eftir staðfestingu frá Guinness Ronaldo hughreystir Messi: „Stórt faðmlag til þín og þinna nánustu“ Arteta segir að Arsenal vilji gera meira á markaðnum Segir lykilatriði fyrir titilvonir Liverpool að ná í Barcola Fabrizio Romano að hætta 86 kíló af marijúana fundust í liðsrútunni Með þrennu í fyrstu tveimur leikjunum sínum með Dortmund Uppgjörið: Breiðablik - Grindavík/Njarðvík 1-0 | Katelyn Duong hetja Blika Dagný Brynjars snýr aftur í fótboltann Uppgjörið: Þróttur-Valur 3-2 | Fyrsti sigur Þróttar í 75 daga Uppgjörið: Fram-FH 4-6 | Ótrúleg markasúpa á Lambhagavelli Paris Saint-Germain vann Ofurbikarinn annað árið í röð Arsenal og Man. United unnu bæði í vító Fékk atvinnutilboð erlendis og hættir með kvennalið Keflavíkur Xavi tekur við hollenska landsliðinu Chelsea heldur áfram að bæta við sig „gömlum“ leikmönnum „Viss um að þetta sé rétta skrefið fyrir feril minn“ Þórsarar fá annan Víking norður Þróttarar fá Björgeyju Njálu aftur heim Engin þörf á Íslendingi þegar FCK fór örugglega áfram Torres fékk að sleppa æfingu til að ganga frá samningi við PSG Keflvíkingar bæta við sig Króata Fenerbahce staðfestir Lukaku sem gæti haft áhrif á Jesus hjá Arsenal Staðfestir brottför Gunnars: „Einn besti varnarmaður frá upphafi“ Tielemans segir að Manchester United sé stærra félag en Aston Villa Ásdís Karen til FH Messi opnar sig um föðurmissinn: „Veit ekki hvernig ég á að halda áfram“ Um ótrúlegt met KR: „Langskemmtilegustu leikirnir“ Sjá meira