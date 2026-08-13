Fótbolti

Myndir af Haaland á stórri kókaín­sendingu

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Myndin af Erling Haaland á kókaínpakkningum sem ekvadorska lögreglan gerði upptækar við kólumbísku landamærin í gær.
Myndin af Erling Haaland á kókaínpakkningum sem ekvadorska lögreglan gerði upptækar við kólumbísku landamærin í gær.

Lögreglan í Ekvador gerði næstum því hálft tonn af kókaíni upptækt í gær. Á pakkningunum sem innihéldu efnið var mynd af einum þekktasta fótboltamanni heims.

Hægt er að sjá andlitið á Erling Haaland, leikmanni Manchester City og norska landsliðsins, víða, meðal annars á eiturlyfjapakkningum.

Grænu pakkningarnar sem ekvadorska lögreglan gerði upptækar í flutningabíl nálægt landamærum Kólumbíu í gær voru nefnilega með mynd af Haaland. Alls voru 370 pakkningar faldar í flutningabílnum.

Ekki er óalgengt að eiturlyfjasalar merki pakkningar sem þeir ætla að selja með myndum af frægu fólki, meðal annars úr íþróttaheiminum, til að einkenna vörur sínar.

Talið er að söluvirði sendingarinnar sem ekvadorska lögreglan gerði upptæka hlaupi á rúmlega ellefu milljónum Bandaríkjadala.

Haaland sló í gegn á heimsmeistaramótinu í sumar en hann skoraði sjö mörk þegar Noregur komst í átta liða úrslit.

Haaland og félagar í City mæta Bournemouth á heimavelli í fyrsta leik sínum í ensku úrvalsdeildinni sunnudaginn eftir viku.

Enski boltinn Ekvador Smygl

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