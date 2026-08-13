Uppgjörið: Víkingur-FC Thun 3-2 | Evrópudeildardraumurinn úti Katla Margrét Jónsdóttir skrifar 13. ágúst 2026 19:22 Valdimar Þór Ingimundarson fagnar hér sigurmarki sínu í Víkinni í kvöld. Vísir/Anton Víkingur bar sigur úr býtum þegar liðið mætti FC Thun á heimavelli í Víkinni í síðari leik liðanna í forkeppni Evrópudeildarinnar í dag. Víkingur sigraði leikinn 3-2 en ekki dugði það til þess að sigra einvígið sem fór 5-3 og því detta Víkingar úr Evrópudeildinni. Evrópuævintýrið lifir þó enn og næst á dagskrá hjá Víkingum er umspil Sambandsdeildarinnar, þar mun liðið annaðhvort mæta Borac Banja Luka frá Bosníu eða ML Vitebsk frá Hvíta-Rússlandi. FC Thun kemst áfram í umspil fyrir Evrópudeildina og mun mæta annaðhvort Lech Poznan frá Póllandi eða KÍ Klaksvík frá Færeyjum. Gylfi Þór Sigurðsson jafnaði metin í 1-1 með frábæru skoti.Vísir/Anton Víkingur hóf Evrópuvegferð sína í forkeppni Meistaradeildarinnar þar sem liðið sló Győri ETO úr leik áður en Hapoel Be’er Sheva reyndist of stór biti. Thun féll sömuleiðis úr Meistaradeildinni eftir leik sinn við Dinamo Zagreb og færðust liðin bæði yfir í Evrópudeildina. Þar vann Thun fyrri leik liðanna 3-0 og stóð því afar vel að vígi fyrir leikinn í Víkinni í dag. Bæði lið höfðu átt í erfiðleikum fyrir leikinn. Víkingur hafði aðeins unnið tvo af síðustu átta leikjum og einnig verið að glíma við meiðsl og veikindi í leikmannahópnum. Svissneska deildin er þegar komin af stað og Thun hefur átt sveiflukennt upphaf og fékk á sig tíu mörk í síðustu tveimur deildarleikjum sínum. Leikurinn hófst strax af miklum krafti með marki FC Thun á aðeins 9. mínútu. Fabio Fehr slapp þá skyndilega einn inn fyrir vörn Víkinga eftir sendingu frá Nils Reichmuth. Fehr var ekkert að flækja hlutina fyrir sér og renndi boltanum inn í markið af mikilli yfirvegun. Markið vakti Víkinga til lífsins sem höfðu verið værukærir fyrir. Víkingar svöruðu fyrir sig aðeins sjö mínútum síðar. Gylfi Þór Sigurðsson lét vaða frá D-boganum eftir frábært þríhyrningaspil við Viktor Örlyg Andrason og þrumaði boltanum í neðra vinstra hornið. Stígur Diljan Þórðarson skallar boltann í mark svissneska liðsins og jafnar metin í 2-2.Vísir/Anton FC Thun náði aftur forystunni þegar Brighton Labeau stangaði boltann í netið eftir frábæra fyrirgjöf Nils Reichmuth. Gestirnir útfærðu stutta hornspyrnu vel, Reichmuth fékk boltann og sveiflaði honum á fjærstöngina þar sem Labeau kom á ferðinni, reis hæst og skallaði boltann af krafti í markið. Enn og aftur jöfnuðu Víkingar metin og Stígur Diljan Þórðarson lét gestina aðeins njóta forystunnar í tvær mínútur. Ármann Ingi Finnbogason kom boltanum upp hægri kantinn og lagði hann á Karl Friðleif Gunnarsson sem sendi hárnákvæma fyrirgjöf að fjarstönginni. Þar var Stígur Diljan Þórðarson dauðafrír og stangaði boltann inn af öryggi í netið. Niklas Steffen í marki Thun átti ekki möguleika í skallann. Fyrri hálfleik lauk með því að allt var í járnum og augljóst var að sá seinni yrði ekki síðri. Víkingar hófu þann síðari af miklum krafti og uppskáru mark á 55. mínútu þegar Valdimar Þór Ingimundarson kom þeim yfir í fyrsta sinn í leiknum. Ármann Ingi Finnbogason átti þá frábæran sprett upp hægri kantinn áður en hann lét vaða á Niklas Steffen í marki Thun. Steffen varði skotið en Valdimar var fljótur að bregðast við frákastinu og laumaði boltanum snyrtilega í fjærhornið. Valdimar Þór Ingimundarson horfir hér á eftir boltanum í markið.Vísir/Anton Til viðbótar við mörkin var fjöldinn allur af færum sem leikmönnum tókst ekki að nýta. Leikurinn var mjög fjörugur. Eftir því sem leið á seinni hálfleikinn fór að bera meira á ergelsi og pirringi hjá báðum liðum en aðallega Víkingum þegar þeir sáu tækifærið á sæti í Evrópudeildinni renna sér úr greipum. Smám saman varð ljóst að góður leikur Víkinga og sigur í dag yrði ekki nóg til þess að koma þeim áfram þar sem munurinn úr fyrri leiknum var of mikill. Dómarinn flautaði til leiksloka og niðurstaðan 3-2 sigur Víkinga hér í Hamingjunni. Það dugði þó ekki til að snúa einvíginu við og Thun fer áfram með 5-3. Atvik leiksins Þriðja mark Víkinga á 55. mínútu kveikti alvöru vonarneista í Víkinni. Ármann Ingi Finnbogason átti þá frábæran sprett upp hægri kantinn og lét vaða á Niklas Steffen. Markvörður Thun varði en Valdimar Þór Ingimundarson var fyrstur á frákastið og kom Víkingum í 3-2. Þar með vantaði Víkinga tvö mörk til viðbótar til að jafna einvígið og nægur tími var eftir. Heimamenn náðu hins vegar ekki að fylgja markinu eftir og forskot Thun úr fyrri leiknum reyndist á endanum of stórt. Ármann Ingi Finnbogason átti góðan leik í Víkinni í kvöld.Vísir/Anton Stjörnur og skúrkar Ármann Ingi Finnbogason var gríðarlega líflegur í liði Víkinga og átti stóran þátt í tveimur mörkum liðsins. Hann kom að jöfnunarmarki Stígs Diljans Þórðarsonar og bjó síðan til þriðja markið með frábærum spretti og skoti sem Valdimar Þór Ingimundarson fylgdi eftir. Gylfi Þór Sigurðsson minnti einnig rækilega á gæði sín þegar hann þrumaði boltanum í neðra hornið frá D-boganum. Nils Reichmuth var áberandi hjá gestunum og lagði upp bæði mörk Thun. Það gekk oft mikið á í Víkinni í kvöld.Vísir/Anton Dómarinn Portúgalinn Luis Godinho hélt um flautuna í fjörugum leik þar sem hitnaði töluvert í kolunum eftir því sem leið á og pirringur jókst meðal leikmanna. Godinho hafði heilt yfir ágæt tök á leiknum og var óhræddur við að sækja gula spjaldið í vasann. Hann hefði þó mátt taka fastar á leiktöfum Thun-manna, sem fengu helst til mikið svigrúm til að tefja þegar leið á leikinn. Honum til aðstoðar voru landar hans Pedro Matrins og Goncalo Nuno Soares Vaz Freire. Stemning og umgjörð Það var mikil stemning í Hamingjunni og fengu áhorfendur allt fyrir peninginn. Fimm mörk, fjöldi færa og lið Víkings sem neitaði að leggja árar í bát þrátt fyrir erfiða stöðu eftir fyrri leikinn. Þriðja mark Víkinga snemma í síðari hálfleik kveikti von um að hið ómögulega væri mögulegt og stemningin jókst eftir það. Eftir því sem leið á varð þó ljóst að þriggja marka forskot Thun úr fyrri leiknum yrði of stórt. Víkingar gátu engu að síður gengið frá borði með höfuðið hátt eftir 3-2 sigur, þótt Evrópudeildardraumurinn væri úti. Evrópudeild UEFA Víkingur Reykjavík Íslenski boltinn