Þróttarar fá Björgeyju Njálu aftur heim

Björgey Njála Andreudóttir hefur yfirgefið Selfoss og samið við Bestu deildar lið Þróttar en þetta kemur fram á miðlum Þróttara.
Björgey Njála, sem er sextán ára gömul, hefur skrifað undir þriggja ára samning.„Björgey hefur spilað með yngri landsliðum Íslands og er einn efnilegasti leikmaður landsins,“ segir í frétt á miðlum Þróttar. Hún hefur skorað 3 mörk í 12 leikjum með yngri landsliðum Íslands.Hún lék með yngri flokkum Þróttar upp að fimmta flokki og er því komin heim. Hún spilaði síðast fyrir Þrótt sumarið 2021 en hefur spilað með Selfossi undanfarin ár.Björgey Njála var með 1 mark í 2 leikjum með Selfossi í Lengjudeildinni en hún er enn í 3. flokki.
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