Króatinn Vedran Medenjak hefur látið af störfum sem þjálfari meistaraflokks kvenna í fótbolta hjá Keflavík eftir að honum bauðst starf erlendis.
Keflvíkingar segja frá þessum óvæntu breytingum á miðlum sínum en Keflavíkurkonur eru í sjöunda sæti Lengjudeildarinnar.
Keflavíkurliðið byrjaði tímabilið ekki vel en hefur náð í tíu stig af tólf mögulegum í síðustu fjórum leikjum eftir að hafa aðeins náð í sjö stig í fyrstu átta leikjum sínum.
Keflavíkurkonur unnu meðal annars 7-0 sigur á Haukum á dögunum en lokaleikur Medenjak var 2-2 jafnteflisleikur við Völsung. Annar markaskorari Keflavíkurliðsins í þeim leik var hin fjórtán ára gamla Rakel Inga Ágústsdóttir.
Vedran tók við liðinu fyrir yfirstandandi tímabil en hafði áður starfað við þjálfun yngri flokka félagsins frá árinu 2023.
Knattspyrnudeild Keflavíkur þakkar Vedran fyrir störf hans og framlag til félagsins undanfarin ár og óskar honum alls hins besta í nýju starfi.
Aron Elís Árnason, aðstoðarþjálfari liðsins, tekur við þjálfun þess út tímabilið. Honum til aðstoðar verða Sigurður Ingi Bergsson og Elva Margrét Sverrisdóttir.
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