Íslenski boltinn

Elvis kominn í Bítlabæinn

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Elvis Bwomono er lentur í Bítlabænum og fær treyju númer tvö í Keflavíkurliðinu.
Elvis Bwomono er lentur í Bítlabænum og fær treyju númer tvö í Keflavíkurliðinu. @keflavikfc

Keflvíkingar hafa verið að styrkja sig fyrir lokaátökin í Bestu deild karla og nú hefur góðkunningi íslensku deildarinnar bæst í hópinn.

Úgandamaðurinn Elvis Bwomono hefur nefnilega skrifað undir samning við Keflavík til loka árs 2028 en þetta er staðfest á miðlum Keflavíkur.

Elvis, sem er 27 ára, er fjölhæfur varnarmaður sem hefur reynslu úr Bestu deildinni með ÍBV.

Síðast lék Elvis í Skotlandi en þar var hann á mála hjá Aberdeen en þar á undan St. Mirren.

Elvis á að baki 54 leiki í Bestu deildinni með ÍBV, fyrst sumrin 2022 og 2023 en svo aftur á síðasta tímabili.

Besta deild karla Keflavík ÍF

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið