Elvis kominn í Bítlabæinn

Keflvíkingar hafa verið að styrkja sig fyrir lokaátökin í Bestu deild karla og nú hefur góðkunningi íslensku deildarinnar bæst í hópinn.
Úgandamaðurinn Elvis Bwomono hefur nefnilega skrifað undir samning við Keflavík til loka árs 2028 en þetta er staðfest á miðlum Keflavíkur.
Elvis, sem er 27 ára, er fjölhæfur varnarmaður sem hefur reynslu úr Bestu deildinni með ÍBV.
Síðast lék Elvis í Skotlandi en þar var hann á mála hjá Aberdeen en þar á undan St. Mirren.
Elvis á að baki 54 leiki í Bestu deildinni með ÍBV, fyrst sumrin 2022 og 2023 en svo aftur á síðasta tímabili.
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A post shared by Knattspyrnudeild Keflavíkur (@keflavikfc)