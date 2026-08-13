Cristiano Ronaldo sendi Lionel Messi fallega og hughreystandi kveðju vegna fráfalls föður Argentínumannsins.
Jorge Messi lést á föstudaginn, 68 ára að aldri. Messi birti langa færslu á Instagram í gær þar sem hann tjáði sig um föðurmissinn og sagðist ekki vera viss hversu lengi hann myndi spila fótbolta í viðbót.
„Ég veit ekki hvað ég ætla að gera án þín, ég veit ekki hvernig ég á að halda áfram. Ég spilaði bara fótbolta og nú efast ég stórlega um að ég geti haldið því áfram mikið lengur. Þú varst við hlið mér frá upphafi, það var svo lítill tími eftir til enda. Af hverju gastu ekki haldið út aðeins lengur og við hefðum getað klárað saman?“ skrifaði Messi í færslu sinni.
Fjölmargir hafa svarað færslu Messis, þar á meðal Ronaldo.
„Stórt faðmlag til þín og þinna nánustu á þessum erfiðu tímum, Leo. Mikill styrkur,“ skrifaði Portúgalinn.
Hann þekkir föðurmissi af eigin raun. Þegar Ronaldo var aðeins tvítugur lést faðir hans, Jose Dinis Aveiro, 52 ára að aldri.
Ronaldo og Messi spiluðu báðir á HM í sumar en það var sjötta heimsmeistaramót beggja. Lið Ronaldos og Messis voru bæði slegin út af Spánverjum. Portúgal tapaði fyrir Spáni í sextán liða úrslitum, 1-0, á meðan Argentína beið lægri hlut fyrir Spáni í úrslitaleiknum, 1-0.