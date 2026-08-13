Íslenski boltinn

Hnéhlífarnar nauð­syn­legar er teymi Víkings hleypur fyrir Ingvar

Valur Páll Eiríksson skrifar
Sölvi Geir vonast til að hlaupið gangi vel, æfingar hafi gengið framar vonum, þrátt fyrir að fara illa með hné og mjaðmir.
Sölvi Geir vonast til að hlaupið gangi vel, æfingar hafi gengið framar vonum, þrátt fyrir að fara illa með hné og mjaðmir. Vísir

Allt þjálfarateymi karlaliðs Víkings í fótbolta mun hlaupa í Reykjavíkurmaraþoninu til stuðnings Ingvari Jónssyni og fjölskyldu hans. Ingvar, sem er markvörður Víkings, berst við krabbamein.

Ingvar hóf tímabilið í marki Víkings en skammt var liðið á það þegar hann fór í veikindaleyfi eftir að hafa greinst með krabbamein. Fjölmörg lið á Íslandi létu aðgangseyri sinn renna til Ingvars og mættu til leiks í bolum honum til heiðurs.

Víkingar leita áfram leiða til að styrkja Ingvar í hans baráttu, samkvæmt Sölva Geir Ottesen, þjálfara Víkings, aðspurður um hvernig þetta hafi komið til.

„Við erum alltaf að leita leiða til að styðja við okkar mann. Okkur fannst þetta góð leið til að gera það, að bæði styðja við Ingvar og fjölskyldu hans. Svo er þetta líka gott viðhald á okkur þjálfarateyminu, við sitjum mikið við tölvur og svona,“

„Það er gott að hafa smá hvatningu til að standa upp frá stólnum og fara út að hlaupa. Þetta er lítið mál fyrir okkur, held ég, ég hef aldrei hlaupið maraþon,“ segir Sölvi og hlær.

Aðspurður hvernig æfingar gangi, og hvernig þær fari með mjaðmir og hné segir Sölvi:

„Ekki vel. Maður hefur skoðað hina og þessa skó sem eru með mjúkan botn og svona, svo eru það hnéhlífarnar gömlu. Svo reyni ég að hlaupa á grasi við hliðina á stígunum. En þetta gengur betur en ég hélt.“

Viðtal við Sölva í heild má sjá í spilaranum.

Heita má á þjálfarateymi Víkings til stuðnings Ingvari hér.

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