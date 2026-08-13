Hnéhlífarnar nauðsynlegar er teymi Víkings hleypur fyrir Ingvar Valur Páll Eiríksson skrifar 13. ágúst 2026 12:02 Sölvi Geir vonast til að hlaupið gangi vel, æfingar hafi gengið framar vonum, þrátt fyrir að fara illa með hné og mjaðmir. Vísir Allt þjálfarateymi karlaliðs Víkings í fótbolta mun hlaupa í Reykjavíkurmaraþoninu til stuðnings Ingvari Jónssyni og fjölskyldu hans. Ingvar, sem er markvörður Víkings, berst við krabbamein. Ingvar hóf tímabilið í marki Víkings en skammt var liðið á það þegar hann fór í veikindaleyfi eftir að hafa greinst með krabbamein. Fjölmörg lið á Íslandi létu aðgangseyri sinn renna til Ingvars og mættu til leiks í bolum honum til heiðurs. Víkingar leita áfram leiða til að styrkja Ingvar í hans baráttu, samkvæmt Sölva Geir Ottesen, þjálfara Víkings, aðspurður um hvernig þetta hafi komið til. „Við erum alltaf að leita leiða til að styðja við okkar mann. Okkur fannst þetta góð leið til að gera það, að bæði styðja við Ingvar og fjölskyldu hans. Svo er þetta líka gott viðhald á okkur þjálfarateyminu, við sitjum mikið við tölvur og svona,“ „Það er gott að hafa smá hvatningu til að standa upp frá stólnum og fara út að hlaupa. Þetta er lítið mál fyrir okkur, held ég, ég hef aldrei hlaupið maraþon,“ segir Sölvi og hlær. Aðspurður hvernig æfingar gangi, og hvernig þær fari með mjaðmir og hné segir Sölvi: „Ekki vel. Maður hefur skoðað hina og þessa skó sem eru með mjúkan botn og svona, svo eru það hnéhlífarnar gömlu. Svo reyni ég að hlaupa á grasi við hliðina á stígunum. En þetta gengur betur en ég hélt.“ Viðtal við Sölva í heild má sjá í spilaranum. Heita má á þjálfarateymi Víkings til stuðnings Ingvari hér. Víkingur Reykjavík Besta deild karla Tengdar fréttir Öll lið lenda í þessu Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, segir eðlilegt að lið gangi í gegnum lægðir, líkt og Víkingar hafa gert að undanförnu. Hann leitar allra leiða til bóta þar á. 13. ágúst 2026 09:30 Staðfestir brottför Gunnars: „Einn besti varnarmaður frá upphafi“ Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, staðfestir að Gunnar Vatnhamar, varnarmaður liðsins, yfirgefi félagið á næstunni. Hann gerir ráð fyrir að Gunnar fari í lok mánaðar. 12. ágúst 2026 16:39 Mest lesið Fékk rautt, tók liðið út af og gaf skít í vítakeppni Enski boltinn Myndir af Haaland á stórri kókaínsendingu Fótbolti Skoraði þrennu á 92 sekúndum og bíður eftir staðfestingu frá Guinness Fótbolti Fabrizio Romano að hætta Enski boltinn Ronaldo hughreystir Messi: „Stórt faðmlag til þín og þinna nánustu“ Fótbolti Draumur Bolvíkinga rætist gegn risunum í íslensku golfi Golf 86 kíló af marijúana fundust í liðsrútunni Fótbolti Dagný Brynjars snýr aftur í fótboltann Íslenski boltinn Gylfi: Fjárfestum í leikmönnum því þjálfarateymið er ódýrt Sport Gætu rekið íslenska ríkissjóðinn fyrir kaupverðið á Lakers Körfubolti Fleiri fréttir Stelpurnar tóku yfir Akureyri Hnéhlífarnar nauðsynlegar er teymi Víkings hleypur fyrir Ingvar Fögnuðu sigri og tilkynntu Úlfu Dís eftir leik Öll lið lenda í þessu Uppgjörið: Breiðablik - Grindavík/Njarðvík 1-0 | Katelyn Duong hetja Blika Dagný Brynjars snýr aftur í fótboltann Uppgjörið: Þróttur-Valur 3-2 | Fyrsti sigur Þróttar í 75 daga Uppgjörið: Fram-FH 4-6 | Ótrúleg markasúpa á Lambhagavelli Fékk atvinnutilboð erlendis og hættir með kvennalið Keflavíkur Þórsarar fá annan Víking norður Þróttarar fá Björgeyju Njálu aftur heim Keflvíkingar bæta við sig Króata Staðfestir brottför Gunnars: „Einn besti varnarmaður frá upphafi“ Ásdís Karen til FH Um ótrúlegt met KR: „Langskemmtilegustu leikirnir“ Martröðin í Kasakstan þjappaði Blikum saman Sjáðu öll 64 mörk KR í sumar Sveinn Aron spilar með Víkingi eins og afi sinn „Búið að gerast á frekar fyndinn hátt hjá mér síðustu ár“ Stúkumönnum fannst ósanngjarnt að reka Conteh út af Sjáðu KR bæta markametið gegn Fram Kennie: Við töpuðum leiknum á fyrstu 25 mínútunum „Ætlaði þetta að vera einn af þessum dögum?“ Ekkert gengur hjá Haukum eftir komu Söru Bjarkar Uppgjörið: Fram-KR 2-5 | KR-ingar fóru heim með annað sætið KR-ingar geta ógnað ótrúlegu afreki Skagamanna í kvöld Tryggvi Hrafn klárar tímabilið með Val „Höfum trú á að við getum farið inn í alla leiki til þess að vinna“ „Búnir að vera í basli en þetta er vonandi byrjun á betri spilamennsku“ Hallgrímur segir stöðuna erfiða: „Þetta er þungt núna“ Sjá meira