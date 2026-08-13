Youri Tielemans hefur ekki slegið í gegn hjá stuðningsmönnum Aston Villa eftir að hann fór þaðan til Manchester United. Hann sagði í gær í viðtali að Manchester United væri stærri klúbbur en Aston Villa og hefur hann nú beðist afsökunar á þeim ummælum.
Youri Tielemans gekk til liðs við Manchester United í sumar eftir að hafa verið hjá Aston Villa í þrjú ár. Hann var nýlega á blaðamannafundi þar sem hann sagði að Manchester United væri stærra félag heldur en Aston Villa.
Sú athugasemd hefur ekki fallið vel í kramið hjá stuðningsmönnum Aston Villa og deildi Tielemans afsökunarbeiðni á Instagram-síðu sinni. Þar viðurkennir hann mistök og leggur áherslu á að hann sé þakklátur Aston Villa.
„Ég ætlaði aldrei að móðga neinn eða grafa undan stofnuninni sem Aston Villa er sem ég ber mikla virðingu fyrir og er þakklátur fyrir síðustu þrjú ár. Þrátt fyrir það verð ég að viðurkenna mistökin mín og biðjast afsökunar á orðavali mínu, ég mun vera varkárari í framtíðinni. Ég óska félaginu alls þess besta í framtíðinni.“
Tielemans lék 93 leiki fyrir Aston Villa og skoraði í þeim fimm mörk. Hann lék einnig lykilhlutverk hjá belgíska landsliðinu á heimsmeistaramótinu í fótbolta í sumar. Hann skoraði tvö mörk í 32-liða úrslitum sem tryggði Belgíu sæti í 16-liða úrslitin. Belgía tapaði í 8-liða úrslitum gegn Spáni sem átti svo eftir að fara alla leið og verða heimsmeistarar.