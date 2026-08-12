Þróttur vann mikilvægan 3-2 sigur á Val í Bestu deild kvenna á Pepsi-vellinum í Laugardal í kvöld en þetta var líka fyrsti sigur liðsins síðan í maí eða i 75 daga.
Þróttarar voru mun sterkari aðilinn í fyrri hálfleik og fóru með 3-0 forystu inn í hálfleik eftir mörk Unnar Dóru Bergsdóttur, Kaylu Marie Rollins og Bjargar Gunnlaugsdóttur. Valskonur svöruðu af krafti eftir hlé og minnkuðu muninn í eitt mark en lengra komust þær ekki.
Þróttur fór með sigrinum upp í sjötta sæti deildarinnar með 18 stig en Valur situr áfram í níunda sæti með 13 stig. Þetta var jafnframt fyrsti deildarsigur Þróttar síðan 29. maí, þegar liðið vann einmitt Val 1-0 á Hlíðarenda.
Þróttarar voru með öll völd á vellinum strax frá upphafsflautinu og það tók heimakonur aðeins fimm mínútur að brjóta ísinn. Það gerðu þær með marki frá Unni Dóru Bergsdóttur.
Jelena Tinna Kujundzic átti þá frábæra sendingu úr öftustu línu út á Mist Funadóttur á vinstri kantinum. Mist sendi boltann fyrir markið þar sem Unnur Dóra tók við honum og kláraði færið af miklu öryggi.
Heimakonur héldu áfram af krafti eftir markið og héldu pressunni á gestunum. Á sextándu mínútu tvöfölduðu þær forystuna. Katherine Amanda Cousins átti þá gott skot að marki sem Vera Varis varði en finnski markvörðurinn náði ekki að halda boltanum. Kayla Marie Rollins var fyrst að átta sig og fylgdi skotinu eftir og kom boltanum í netið.
Valskonur fengu kjörið tækifæri til að svara aðeins tveimur mínútum síðar. Ragnheiður Þórunn Jónsdóttir slapp þá ein í gegn eftir sendingu inn fyrir vörn Þróttar og var komin ein gegn Mollee Swift. Ragnheiður náði hins vegar ekki að nýta færið og skaut fram hjá markinu.
Þróttarar refsuðu gestunum aftur á 27. mínútu. Björg Gunnlaugsdóttir fékk boltann þá á miðjunni og komst fram hjá tveimur Völsurum áður en hún lét vaða fyrir utan teig. Skotið fór í vinstra hornið fram hjá Veru í marki Vals og staðan orðin 3-0.
Matthías Guðmundsson, þjálfari Vals, brást við í hálfleik með fjórfaldri skiptingu og það hafði strax áhrif á gang leiksins.
Það var allt annað Valslið sem mætti út í síðari hálfleikinn. Gestirnir voru mun ákveðnari og aðeins fjórum mínútum eftir hlé minnkuðu þær muninn. Glódís María Gunnarsdóttir átti þá góða fyrirgjöf úr hornspyrnu sem fór af Kaylu Rollins og í eigið mark.
Valskonur héldu áfram að banka á dyrnar og á 57. mínútu var munurinn kominn niður í eitt mark. Ragnheiður Þórunn átti þá skot að marki sem Mollee virtist vera búin að verja. Markvörðurinn náði hins vegar ekki nægilega góðum tökum á boltanum og boltinn lak yfir línuna. Staðan var skyndilega orðin 3-2 og leikurinn galopinn.
Valur hélt áfram að sækja og leita að jöfnunarmarkinu eftir annað mark sitt en Þróttarar vörðust vel. Þrátt fyrir töluverðan þrýsting tókst Valskonum ekki að skapa sér dauðafærið sem þurfti til að jafna metin.
Þróttarar héldu því út og fögnuðu mikilvægum 3-2 sigri eftir tvo gjörólíka hálfleiki.
Sigurinn batt jafnframt enda á langa bið Þróttar eftir sigri í Bestu deildinni. Síðasti deildarsigur liðsins hafði komið 29. maí og, líkt og í kvöld, var hann gegn Val.
Atvik leiksins var fyrst og fremst fjórföld skipting Vals í hálfleik sem gjörbreytti leiknum. Eftir þær skiptingar var miklu meiri kraftur í Valskonum og þær minnkuðu muninn í 3-2 á fyrstu tólf mínútunum og settu Þrótt undir mikla pressu.
Bestu leikmenn vallarins voru þær Unnur Dóra Bergsdóttir og Katherine „Katie“ Cousins í liði Þróttar. Unnur Dóra kom heimakonum yfir strax á fimmtu mínútu og var virkilega öflug í fyrri hálfleik. Cousins hefur komið gríðarlega vel inn í Þróttarliðið og var lykilmaður á miðjunni. Hún var iðulega upphafspunkturinn í uppspili liðsins, stýrði tempóinu og lét boltann ganga vel.
Atli Björn E Levy og hans teymi voru með ágæt tök á leiknum. Eina vafaatriðið sem kom upp var gula spjaldið sem María Eva Eyjólfsdóttir fékk á 62. mínútu þegar hún reif Emmu Hawkins niður en að mínu mati var hún heppin með að fá ekki rautt spjald.
Fyrsti leikurinn á nýnefndum Pepsi-velli í Laugardal bauð upp á fimm mörk og töluverða dramatík. Þrátt fyrir rigningu var logn og vel mætt og góð stemming á pöllunum.
Jóhann Kristinn Gunnarsson, þjálfari Þróttar, var að vonum ánægður eftir 3-2 sigur liðsins á Val í Bestu deild kvenna í kvöld. Sigurinn var sá fyrsti hjá Þrótti í deildinni síðan 29. maí og viðurkenndi Jóhann að það væri mikill léttir að fá loksins þrjú stig aftur.
„Já, heldur betur. Þetta er glórulaust langur tími án þess að vinna. Það er gott að fá þrjú stig, þetta er tilfinning sem okkur langar að venjast,“ sagði Jóhann eftir leik.
Þróttarar voru frábærar í fyrri hálfleik og leiddu 3-0 þegar gengið var til búningsherbergja. Jóhann var sérstaklega ánægður með kraftinn og ákefðina sem liðið sýndi fyrstu 45 mínúturnar.
„Mér fannst fyrri hálfleikurinn mjög góður. Við vorum aggressívar og ákveðnar. Það var kraftur í okkur og mér fannst jákvæð orka yfir öllu. Við hugsuðum fram á við, létum boltann ganga vel og tengdum vel saman.“
Leikurinn snerist hins vegar við eftir hlé. Valur gerði fjórfalda skiptingu í hálfleik og minnkaði muninn í 3-2 á fyrstu tólf mínútum síðari hálfleiks. Jóhann var langt frá því að vera sáttur með viðbrögð sinna leikmanna.
„Eins ánægður og maður er með fyrri hálfleikinn þá er maður sennilega alveg jafn óánægður með þann seinni. Þær gerðu breytingar á sínu liði og komu miklu ákveðnari inn. Stelpurnar sem komu inn af bekknum hjá Val langaði að sýna sig og þær gerðu það vel.“
„Mér fannst Valur bara taka yfir leikinn og vera miklu gráðugri. Þetta varð allt of spennandi hérna í lokin og það var algjör óþarfi.“
Þróttarar ætluðu sér að halda áfram af sama krafti eftir hlé en Jóhann sagði það stundum erfitt þegar lið færi með þriggja marka forystu inn í leikhlé.
„Því miður er þetta stundum svona þegar þú ert með góða forystu í hálfleik. Það er alveg sama þó við tölum um að við ætlum að koma út í seinni og sýna hungur og græðgi, þá er eitthvað í bakhöfðinu sem stundum fær mann til þess að skipta óvart aðeins niður um gír.“
Aðspurður hvort krafturinn sem Valskonur sýndu eftir hlé hefði komið Þrótturum á óvart vildi Jóhann þó ekki samþykkja það.
„Ég fæst ekki til þess að samþykkja það en þetta var bara vel gert hjá þeim. Auðvitað koma lið öflug til leiks þegar þau eru undir og vilja gera betur. Við áttum alveg að vita það.“
Þrátt fyrir erfiðan síðari hálfleik voru stigin þrjú það sem skipti mestu máli fyrir Þrótt. Jóhann vonast til þess að liðið geti byggt ofan á sigurinn en telur sjálfstraustið raunar hafa verið á uppleið áður en sigurinn loksins kom.
„Mér finnst við hafa farið með ágætt sjálfstraust inn í síðustu leiki. Það var tímabil þar sem mér fannst sjálfstraustið lítið og óttinn við að tapa varð öðru yfirsterkari.“
Hann telur hins vegar að breyting hafi orðið á liðinu að undanförnu.
„Mér finnst síðustu leikir sérstaklega hafa verið aðeins öðruvísi og andrúmsloftið betra. Við ætlum að byggja áfram á því sem við vorum að gera hér, sérstaklega fyrir hálfleik.“
Matthías Guðmundsson, þjálfari Vals, var afar ósáttur með frammistöðu sinna leikmanna í fyrri hálfleik eftir 3-2 tap gegn Þrótti í Bestu deild kvenna í kvöld. Valur var 3-0 undir í hálfleik en sýndi allt aðrar hliðar eftir hlé og var nálægt því að bjarga stigi.
Aðspurður hvernig hann mæti frammistöðu síns liðs sagði hann að hún hefði verið kaflaskipt.
„Svart og hvítt.“
„Mér fannst við eiginlega bara vera undir í baráttunni í fyrri hálfleik og ég verð að viðurkenna að ég sá það ekki fyrir. Ég er mjög svekktur með fyrri hálfleikinn,“ sagði Matthías.
Þrátt fyrir slakan fyrri hálfleik benti hann á að Valur hefði fengið tækifæri til að koma sér inn í leikinn.
„Þegar ég spila fyrri hálfleikinn mjög hratt í heilanum á mér núna þá fengum við tvö til þrjú mjög góð færi. Í seinni hálfleik fannst mér þetta bara vera hörkuleikur og við gátum alveg jafnað.“
Matthías var sérstaklega ósáttur með líkamlega þáttinn í leik Vals fyrir hlé. Þróttarar voru ákveðnari í návígjum og að mati Matthíasar höfðu þær betur í baráttunni um fyrsta og annan bolta.
„Það var einhver hræðsla en mér fannst líka vanta upp á þetta gamla góða í fótboltanum, líkamlega þáttinn, fyrsta og annan bolta. Þær tóku bara yfir í öllum þessum þáttum.“
Þróttarar komu Matthíasi þó ekki á óvart. Hann hafði séð þær spila vel gegn Stjörnunni í síðustu umferð og vissi vel við hverju var að búast.
„Nei, þetta er bara mjög gott lið. Mér fannst þær spila mjög vel á móti Stjörnunni. Þær eru öflugt lið og náttúrulega mjög öflugar á boltann líka, sem við vissum alveg.“
„Þess vegna þarf maður einmitt að mæta þeim í líkamlega þættinum og láta þeim líða illa. Það er númer eitt, tvö og þrjú.“
Matthías gerði fjórfalda skiptingu í hálfleik sem hafði strax áhrif og Valskonur minnkuðu muninn úr 3-0 í 3-2 á fyrstu tólf mínútum síðari hálfleiks.
„Það komu bara leikmenn sem vildu gefa allt í þetta. Þessir fjórir sem fóru út af, mér leið eins og ég gæti tekið sex í viðbót þess vegna, en það má víst ekki.“
Valskonur héldu áfram að sækja eftir annað markið en tókst ekki að finna jöfnunarmarkið. Matthías var svekktur að fara tómhentur frá leiknum.
„Já, ég er svekktur með það. Ég er fljótur að gleyma kannski færunum í fyrri hálfleik, sérstaklega í hálfleiksræðunni, en þau rifjuðust upp fyrir mér núna. Mér fannst við geta fengið eitthvað úr þessum leik.“