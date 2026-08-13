Fleiri styðja UEFA frekar en Infantino Andri Broddason skrifar 13. ágúst 2026 13:02 UEFA ætlar að sniðganga öll mót sem FIFA ætlar að halda á meðan Gianni Infantino er enn forseti sambandsins. Paolo Bruno/Getty Images Írska knattspyrnusambandið hefur dregið til baka stuðning sinn við Gianni Infantino, forseta FIFA. Sambandið ætlar frekar að standa með UEFA gegn Infantino. Á mánudaginn birti Evrópska knattspyrnusambandið, UEFA, opið bréf þar sem lýst var yfir vantrausti á störfum Gianni Infantino, forseta FIFA. Þetta var gert í ljósi tillögu hans um að selja heimsmeistaramótið í fótbolta til einkarekinna fjárfesta. Forsetar Concacaf og asíska knattspyrnusambandsins skrifuðu undir opna bréfið. Knattspyrnusambönd í Bretlandi hafa hvert á fætur öðru dregið stuðning sinn við Infantino til baka og nú hefur Írland bæst í hópinn. Eftir heimsmeistaramótið virtist Írland ætla að halda stuðningi við Infantino áfram en nú hefur sambandinu snúist hugur. Í bréfi írska knattspyrnusambandsins segist sambandið vera þakklátt fyrir hjálpina sem það hefur fengið frá FIFA. Þrátt fyrir það hafa stjórnarhættir og gagnsæi ekki verið nógu góð og því er stuðningurinn dreginn til baka. Norður-írska knattspyrnusambandið hefur enn ekki formlega dregið stuðning sinn við Infantino til baka en sambandið styður sniðgöngu UEFA. „Við erum meðvituð um framgöngu mála og áhyggjur í fótboltaheiminum. Við erum að hugsa málið vandlega og munum taka ákvörðun með samþykki stjórnarinnar og með alla starfsmenn meðvitaða.“ UEFA FIFA Mest lesið Fékk rautt, tók liðið út af og gaf skít í vítakeppni Enski boltinn Myndir af Haaland á stórri kókaínsendingu Fótbolti Skoraði þrennu á 92 sekúndum og bíður eftir staðfestingu frá Guinness Fótbolti Fabrizio Romano að hætta Enski boltinn Ronaldo hughreystir Messi: „Stórt faðmlag til þín og þinna nánustu“ Fótbolti Draumur Bolvíkinga rætist gegn risunum í íslensku golfi Golf 86 kíló af marijúana fundust í liðsrútunni Fótbolti Dagný Brynjars snýr aftur í fótboltann Íslenski boltinn Gylfi: Fjárfestum í leikmönnum því þjálfarateymið er ódýrt Sport Gætu rekið íslenska ríkissjóðinn fyrir kaupverðið á Lakers Körfubolti Fleiri fréttir Fleiri styðja UEFA frekar en Infantino Stelpurnar tóku yfir Akureyri Hnéhlífarnar nauðsynlegar er teymi Víkings hleypur fyrir Ingvar Mark 17 ára trölls, rassinn úti og bikar á loft Spurs samþykkir tilboð Atlético í Romero Þoka í Færeyjum veldur vandræðum „Ég er með stærri drauma“ Fögnuðu sigri og tilkynntu Úlfu Dís eftir leik Messi kom til baka við mikinn fögnuð áhorfenda Fékk rautt, tók liðið út af og gaf skít í vítakeppni Öll lið lenda í þessu Myndir af Haaland á stórri kókaínsendingu Skoraði þrennu á 92 sekúndum og bíður eftir staðfestingu frá Guinness Ronaldo hughreystir Messi: „Stórt faðmlag til þín og þinna nánustu“ Arteta segir að Arsenal vilji gera meira á markaðnum Segir lykilatriði fyrir titilvonir Liverpool að ná í Barcola Fabrizio Romano að hætta 86 kíló af marijúana fundust í liðsrútunni Með þrennu í fyrstu tveimur leikjunum sínum með Dortmund Uppgjörið: Breiðablik - Grindavík/Njarðvík 1-0 | Katelyn Duong hetja Blika Dagný Brynjars snýr aftur í fótboltann Uppgjörið: Þróttur-Valur 3-2 | Fyrsti sigur Þróttar í 75 daga Uppgjörið: Fram-FH 4-6 | Ótrúleg markasúpa á Lambhagavelli Paris Saint-Germain vann Ofurbikarinn annað árið í röð Arsenal og Man. United unnu bæði í vító Fékk atvinnutilboð erlendis og hættir með kvennalið Keflavíkur Xavi tekur við hollenska landsliðinu Chelsea heldur áfram að bæta við sig „gömlum“ leikmönnum „Viss um að þetta sé rétta skrefið fyrir feril minn“ Þórsarar fá annan Víking norður Sjá meira