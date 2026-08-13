Fótbolti

Fleiri styðja UEFA frekar en Infantino

Andri Broddason skrifar
UEFA ætlar að sniðganga öll mót sem FIFA ætlar að halda á meðan Gianni Infantino er enn forseti sambandsins.
UEFA ætlar að sniðganga öll mót sem FIFA ætlar að halda á meðan Gianni Infantino er enn forseti sambandsins. Paolo Bruno/Getty Images

Írska knattspyrnusambandið hefur dregið til baka stuðning sinn við Gianni Infantino, forseta FIFA. Sambandið ætlar frekar að standa með UEFA gegn Infantino.

Á mánudaginn birti Evrópska knattspyrnusambandið, UEFA, opið bréf þar sem lýst var yfir vantrausti á störfum Gianni Infantino, forseta FIFA. Þetta var gert í ljósi tillögu hans um að selja heimsmeistaramótið í fótbolta til einkarekinna fjárfesta. Forsetar Concacaf og asíska knattspyrnusambandsins skrifuðu undir opna bréfið.

Knattspyrnusambönd í Bretlandi hafa hvert á fætur öðru dregið stuðning sinn við Infantino til baka og nú hefur Írland bæst í hópinn. Eftir heimsmeistaramótið virtist Írland ætla að halda stuðningi við Infantino áfram en nú hefur sambandinu snúist hugur.

Í bréfi írska knattspyrnusambandsins segist sambandið vera þakklátt fyrir hjálpina sem það hefur fengið frá FIFA. Þrátt fyrir það hafa stjórnarhættir og gagnsæi ekki verið nógu góð og því er stuðningurinn dreginn til baka.

Norður-írska knattspyrnusambandið hefur enn ekki formlega dregið stuðning sinn við Infantino til baka en sambandið styður sniðgöngu UEFA.

„Við erum meðvituð um framgöngu mála og áhyggjur í fótboltaheiminum. Við erum að hugsa málið vandlega og munum taka ákvörðun með samþykki stjórnarinnar og með alla starfsmenn meðvitaða.“

UEFA FIFA

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