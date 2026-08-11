Íslenski boltinn

Sjáðu KR bæta marka­metið gegn Fram

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Eiður Gauti Snæbjörnsson skoraði tvö mörk gegn Fram og er kominn með ellefu mörk í Bestu deildinni í sumar.
Eiður Gauti Snæbjörnsson skoraði tvö mörk gegn Fram og er kominn með ellefu mörk í Bestu deildinni í sumar. Vísir/Anton

KR komst upp fyrir Fram í 2. sæti Bestu deildar karla eftir 2-5 sigur í leik liðanna á Lambhagavellinum í gær. KR-ingar slógu rúmlega þrjátíu ára gamalt markamet í leiknum.

KR er nú með 39 stig í 2. sæti deildarinnar, tveimur stigum á undan Fram. Víkingur er sem fyrr á toppnum með 45 stig.

KR-ingar byrjuðu leikinn í gær af gríðarlegum krafti og voru komnir í 0-2 eftir sex mínútur. Fyrst skoraði Arnór Ingvi Traustason á 4. mínútu og svo Eiður Gauti Sæbjörnsson tveimur mínútum síðar.

Eiður Gauti skoraði annað mark sitt og þriðja mark KR á 29. mínútu en Kennie Chopart minnkaði muninn í 1-3 í uppbótartíma fyrri hálfleiks.

Kennie var aftur á ferðinni á 61. mínútu þegar varnarmaðurinn skoraði sitt níunda mark í deildinni.

Ástbjörn Þórðarson kom KR-ingum aftur tveimur mörkum yfir á 73. mínútu og fjórum mínútum síðar skoraði Galdur Guðmundsson fimmta mark gestanna.

Klippa: Fram - KR 2-5

KR hefur nú skorað 64 mörk í fyrstu átján leikjum sínum í deildinni. Þeir slógu í gær 33 ára gamalt met ÍA yfir flest mörk liðs í fyrstu átján leikjum á einu tímabili í efstu deild.

Næsti leikur KR er gegn Breiðabliki á heimavelli á sunnudaginn kemur. Daginn eftir fær Fram Stjörnuna í heimsókn.

Mörkin úr leik Fram og KR má sjá í spilaranum hér fyrir ofan.

Besta deild karla Fram KR

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