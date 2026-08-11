KR komst upp fyrir Fram í 2. sæti Bestu deildar karla eftir 2-5 sigur í leik liðanna á Lambhagavellinum í gær. KR-ingar slógu rúmlega þrjátíu ára gamalt markamet í leiknum.
KR er nú með 39 stig í 2. sæti deildarinnar, tveimur stigum á undan Fram. Víkingur er sem fyrr á toppnum með 45 stig.
KR-ingar byrjuðu leikinn í gær af gríðarlegum krafti og voru komnir í 0-2 eftir sex mínútur. Fyrst skoraði Arnór Ingvi Traustason á 4. mínútu og svo Eiður Gauti Sæbjörnsson tveimur mínútum síðar.
Eiður Gauti skoraði annað mark sitt og þriðja mark KR á 29. mínútu en Kennie Chopart minnkaði muninn í 1-3 í uppbótartíma fyrri hálfleiks.
Kennie var aftur á ferðinni á 61. mínútu þegar varnarmaðurinn skoraði sitt níunda mark í deildinni.
Ástbjörn Þórðarson kom KR-ingum aftur tveimur mörkum yfir á 73. mínútu og fjórum mínútum síðar skoraði Galdur Guðmundsson fimmta mark gestanna.
KR hefur nú skorað 64 mörk í fyrstu átján leikjum sínum í deildinni. Þeir slógu í gær 33 ára gamalt met ÍA yfir flest mörk liðs í fyrstu átján leikjum á einu tímabili í efstu deild.
Næsti leikur KR er gegn Breiðabliki á heimavelli á sunnudaginn kemur. Daginn eftir fær Fram Stjörnuna í heimsókn.
Mörkin úr leik Fram og KR má sjá í spilaranum hér fyrir ofan.
Kennie Chopart var að öðrum ólöstuðum besti leikmaður Fram í tapinu fyrir KR í kvöld. Hann skoraði bæði mörkin fyrir Fram og reyndi að leiða sína menn til baka en náði ekki að klífa fjallið í 2-5 tapi í 18. umferð Bestu deildar karla.
Galdur Guðmundsson átti fantagóðan leik fyrir KR í kvöld þegar KR lagði Fram á útivelli í 18. umferð Bestu deildar karla. Hann skoraði fimmta mark leiksins og kom mikið að marki númer 2. Leikurinn endaði 2-5 fyrir KR sem hoppaði yfir Fram í annað sætið.
KR-ingar unnu 5-2 sigur á Fram í Úlfarsárdalnum í sjö marka lokaleik átjándu umferðar Bestu deildar karla í fótbolta í kvöld og náðu með því öðru sætinu af Framliðinu.