Íslenski boltinn

Öll lið lenda í þessu

Valur Páll Eiríksson skrifar
Sölvi Geir segir Víkinga leita allra leiða til að snúa gengi liðsins við.
Sölvi Geir segir Víkinga leita allra leiða til að snúa gengi liðsins við.

Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, segir eðlilegt að lið gangi í gegnum lægðir, líkt og Víkingar hafa gert að undanförnu. Hann leitar allra leiða til bóta þar á.

Víkingur mætir svissnesku meisturunum í Thun í Víkinni klukkan 17:30 í dag í síðari leik liðanna í forkeppni Evrópudeildarinnar. Víkingar elta og er í strembinni stöðu eftir 3-0 tap í fyrri leik liðanna.

„Þetta er erfið staða en ekki vonlaus staða. Það er munur þar á milli. Við þurfum að halda í vonina að við komum til baka og við ætlum að gera allt til þess að snúa þessu einvígi við,“ segir Sölvi sem vísar til einvígis Víkings við Bröndby á sama tíma í fyrra, þar sem danska liðið sneri stöðunni við eftir 3-0 sigur Víkings í fyrri leiknum hér heima.

Síðustu átta leikir Víkings

  • 14. júlí Györ 2-2 Víkingur (Meistaradeild)
  • 18. júlí Þór 2-1 Víkingur (Besta deildin)
  • 21. júlí Víkingur 2-1 Hapoel Beer Sheva (Meistaradeild)
  • 24. júlí Víkingur 5-1 Keflavík (Besta deildin)
  • 29. júlí Hapoel Beer Sheva 2-0 Víkingur (Meistaradeild)
  • 2. ágúst ÍA 2-2 Víkingur (Besta deildin)
  • 6. ágúst Thun 3-0 Víkingur (Evrópudeildin)
  • 9. ágúst Víkingur 2-2 ÍBV (Besta deildin)

„Við þurfum ekki að fara lengra aftur í tímann en fyrir ári síðan þar sem við erum með 3-0 forskot á móti Bröndby fyrir seinni leikinn og þeir ná því niður og snúa því við. Það er von að gera það. Við þurfum bara að hitta á okkar dag, vera með öll smáatriðin á hreinu, orkustigið rétt, stuðningsmenn á bakvið okkur og sólmyrkvann og allt saman. Það þarf allt að ganga upp en fyrst og fremst að ná í hörkuframmistöðu á móti góðu liði.“

Víkingur er í heldur óvenjulegri stöðu, sé tekið mið af árangri síðustu missera. Liðið hefur spilað fjóra leiki í röð án þess að fagna sigri í öllum keppnum og aðeins unnið tvo leiki af síðustu átta. Hvernig metur Sölvi stöðuna?

„Svona gerist í fótbolta. Lið lenda í lægð, kafla sem er slæmur. Öll lið í heiminum lenda í þessu. Arsenal tapaði niður tólf stiga forskoti fyrir City á síðasta ári og PSG lenti líka í fimm leikja hrinu þar sem þeir unnu ekki neitt. Það er mjög eðlilegt fyrir lið að lenda í þessu,“

„Okkar fókus er að koma okkur upp úr þessum slæma kafla sem við erum í. Við þurfum að skoða hvað við getum gert betur og reyna að leysa úr þessu og sjá til þess að þessi kafli verði ekki lengri en hann er búinn að vera. Við fáum tækifæri á morgun til þess að breyta þessum slæma kafla í byrjun á einhverju góðu,“ segir Sölvi.

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Fleira kemur í fram í viðtalinu við Sölva sem má sjá í heild sinni í spilaranum.

Leikur Víkings og Thun hefst klukkan 17:30. Hann verður sýndur beint á Sýn Sport Ísland og hefst útsending klukkan 17:20.

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