Íslenski boltinn

Sjáðu öll 64 mörk KR í sumar

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
KR skoraði fimm mörk gegn Fram í Úlfarsárdalnum í gær og lyfti sér upp í 2. sæti Bestu deildar karla með sigrinum.
KR skoraði fimm mörk gegn Fram í Úlfarsárdalnum í gær og lyfti sér upp í 2. sæti Bestu deildar karla með sigrinum. vísir/anton

KR hefur slegið rúmlega þrjátíu ára gamalt met ÍA yfir flest mörk eins liðs í fyrstu átján leikjum á einu tímabili í efstu deild á Íslandi. KR-ingar skoruðu fimm mörk gegn Frömurum í gær og hafa skorað 64 mörk í fyrstu átján leikjum sínum í Bestu deildinni, eða 3,6 mörk að meðaltali í leik.

Hið goðsagnakennda lið ÍA skoraði 62 mörk þegar það varð Íslandsmeistari með miklum yfirburðum 1993. Skagamenn unnu sextán af átján leikjum sínum og fengu 49 af 54 stigum sem í boði voru.

Víkingur sló markamet ÍA 2022 en þá hafði leikjum í efstu deild fjölgað um níu frá því Skagamenn settu sitt met.

Sé litið til flestra marka í átján leikjum á einu tímabili átti ÍA það met, allt þar til í gær. Fyrir leikinn gegn Fram var KR búið að skora 59 mörk í fyrstu sautján leikjum sínum í Bestu deildinni og ljóst að með því að skora þrjú mörk á Lambhagavellinum myndu KR-ingar jafna 33 ára markamet Skagamanna.

KR gerði gott betur, vann 2-5 sigur og hefur nú skorað 64 mörk í fyrstu átján deildarleikjum sínum, tveimur mörkum meira en ÍA gerði 1993.

Öll 64 mörk KR í Bestu deildinni í sumar má sjá í spilaranum hér fyrir neðan.

Klippa: Öll mörk KR í sumar

KR stendur liði ÍA frá 1993 langt að baki þegar kemur að stigum og mörkum fengnum á sig. Sem fyrr sagði fengu Skagamenn 1993 49 stig en KR hefur fengið 39 stig í fyrstu átján leikjum sínum. KR-ingar hafa fengið á sig 39 mörk í sumar en Skagamenn 1993 fengu einungis á sig sextán.

Yfir hundrað mörk í leikjum KR

Hægt hefur verið að treysta á mikið fjör í leikjum KR í sumar. Í leikjunum átján hjá liðinu í Bestu deildinni hafa samtals verið skoruð 103 mörk, eða 5,7 að meðaltali í leik.

KR hefur skorað fimm mörk í þremur af síðustu fjórum deildarleikjum sínum og alls sex sinnum í sumar. KR hefur einu sinni skorað sex mörk í leik, tvisvar sinnum fjögur mörk, fimm sinnum þrjú mörk, tvisvar sinnum tvö mörk, einu sinni eitt mark og aðeins einu sinni hefur liðinu mistekist að skora, í 2-0 tapi fyrir Víkingi 16. júní síðastliðinn.

Aron Sigurðarson hefur skorað sextán mörk fyrir KR í Bestu deildinni og lagt upp sjö.vísir/anton

Þrettán leikmenn hafa skorað fyrir KR í sumar. Fyrirliðinn Aron Sigurðarson er markahæstur með sextán mörk. Eiður Gauti Sæbjörnsson hefur skorað ellefu mörk og Luke Rae og Arnór Ingvi Traustason sitt hvor sjö mörkin.

Með sigrinum í gær komst KR upp í 2. sæti Bestu deildarinnar. Liðið er sex stigum á eftir toppliði Víkings. Næsti leikur KR er gegn Breiðabliki á Meistaravöllum á sunnudaginn.

Besta deild karla KR

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