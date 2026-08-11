Sjáðu öll 64 mörk KR í sumar

KR hefur slegið rúmlega þrjátíu ára gamalt met ÍA yfir flest mörk eins liðs í fyrstu átján leikjum á einu tímabili í efstu deild á Íslandi. KR-ingar skoruðu fimm mörk gegn Frömurum í gær og hafa skorað 64 mörk í fyrstu átján leikjum sínum í Bestu deildinni, eða 3,6 mörk að meðaltali í leik.
Hið goðsagnakennda lið ÍA skoraði 62 mörk þegar það varð Íslandsmeistari með miklum yfirburðum 1993. Skagamenn unnu sextán af átján leikjum sínum og fengu 49 af 54 stigum sem í boði voru.
Víkingur sló markamet ÍA 2022 en þá hafði leikjum í efstu deild fjölgað um níu frá því Skagamenn settu sitt met.
Sé litið til flestra marka í átján leikjum á einu tímabili átti ÍA það met, allt þar til í gær. Fyrir leikinn gegn Fram var KR búið að skora 59 mörk í fyrstu sautján leikjum sínum í Bestu deildinni og ljóst að með því að skora þrjú mörk á Lambhagavellinum myndu KR-ingar jafna 33 ára markamet Skagamanna.
KR gerði gott betur, vann 2-5 sigur og hefur nú skorað 64 mörk í fyrstu átján deildarleikjum sínum, tveimur mörkum meira en ÍA gerði 1993.
Öll 64 mörk KR í Bestu deildinni í sumar má sjá í spilaranum hér fyrir neðan.
KR stendur liði ÍA frá 1993 langt að baki þegar kemur að stigum og mörkum fengnum á sig. Sem fyrr sagði fengu Skagamenn 1993 49 stig en KR hefur fengið 39 stig í fyrstu átján leikjum sínum. KR-ingar hafa fengið á sig 39 mörk í sumar en Skagamenn 1993 fengu einungis á sig sextán.
Hægt hefur verið að treysta á mikið fjör í leikjum KR í sumar. Í leikjunum átján hjá liðinu í Bestu deildinni hafa samtals verið skoruð 103 mörk, eða 5,7 að meðaltali í leik.
KR hefur skorað fimm mörk í þremur af síðustu fjórum deildarleikjum sínum og alls sex sinnum í sumar. KR hefur einu sinni skorað sex mörk í leik, tvisvar sinnum fjögur mörk, fimm sinnum þrjú mörk, tvisvar sinnum tvö mörk, einu sinni eitt mark og aðeins einu sinni hefur liðinu mistekist að skora, í 2-0 tapi fyrir Víkingi 16. júní síðastliðinn.
Þrettán leikmenn hafa skorað fyrir KR í sumar. Fyrirliðinn Aron Sigurðarson er markahæstur með sextán mörk. Eiður Gauti Sæbjörnsson hefur skorað ellefu mörk og Luke Rae og Arnór Ingvi Traustason sitt hvor sjö mörkin.
Með sigrinum í gær komst KR upp í 2. sæti Bestu deildarinnar. Liðið er sex stigum á eftir toppliði Víkings. Næsti leikur KR er gegn Breiðabliki á Meistaravöllum á sunnudaginn.
KR komst upp fyrir Fram í 2. sæti Bestu deildar karla eftir 2-5 sigur í leik liðanna á Lambhagavellinum í gær. KR-ingar slógu rúmlega þrjátíu ára gamalt markamet í leiknum.
Kennie Chopart var að öðrum ólöstuðum besti leikmaður Fram í tapinu fyrir KR í kvöld. Hann skoraði bæði mörkin fyrir Fram og reyndi að leiða sína menn til baka en náði ekki að klífa fjallið í 2-5 tapi í 18. umferð Bestu deildar karla.
Galdur Guðmundsson átti fantagóðan leik fyrir KR í kvöld þegar KR lagði Fram á útivelli í 18. umferð Bestu deildar karla. Hann skoraði fimmta mark leiksins og kom mikið að marki númer 2. Leikurinn endaði 2-5 fyrir KR sem hoppaði yfir Fram í annað sætið.
KR-ingar unnu 5-2 sigur á Fram í Úlfarsárdalnum í sjö marka lokaleik átjándu umferðar Bestu deildar karla í fótbolta í kvöld og náðu með því öðru sætinu af Framliðinu.