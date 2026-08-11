Íslenski boltinn

„Búið að gerast á frekar fyndinn hátt hjá mér síðustu ár“

Stefán Árni Pálsson skrifar
Hrannar Snær er mættur í Víkina og verður þar næstu fjögur árin rúmlega.
Hrannar Snær er mættur í Víkina og verður þar næstu fjögur árin rúmlega. vísir/sigurjón

Hrannar Snær Magnússon stoppaði stutt við í Noregi en Víkingar festu kaup á honum í síðustu viku. Víkingar kaupa Hrannar frá norska félaginu Kristiansund og gerir leikmaðurinn fjögurra og hálfs árs samning við félagið eða út árið 2030.

Hann sló í gegn með Mosfellingum í Bestu deildinni í fyrrasumar og fór í framhaldinu út í atvinnumennsku til Kristiansund. Hann kom inn á sem varamaður i jafntefli gegn ÍBV á sunnudagskvöldið.

„Ég er virkilega spenntur að koma aftur í Bestu-deildina og vera mættur í Víking og mjög spenntur fyrir komandi tímum,“ segir Hrannar í Sportpakkanum á Sýn í gærkvöldi.

„Ég fékk ekki nægilega margar spilmínútur úti og það var verið að skoða mín mál, hvort ég færi á lán eða eitthvað annað. Þá kemur þetta upp með Víkingum. Þetta gerðist mjög hratt. Ég myndi alls ekki kalla tímann í Noregi vonbrigðatíma. Ég lærði mjög mikið og tek bara góða hluti út úr þessu.“

Hrannar hóf feril sinn hjá KF í 3. deildinni en hefur einnig leikið hér á landi fyrir Selfoss og Aftureldingu.

„Þetta er alveg búið að gerast á frekar fyndinn hátt hjá mér síðustu ár. Maður er bara að leggja inn vinnuna og hún skilar sér á endanum.“

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