Hrannar Snær Magnússon stoppaði stutt við í Noregi en Víkingar festu kaup á honum í síðustu viku. Víkingar kaupa Hrannar frá norska félaginu Kristiansund og gerir leikmaðurinn fjögurra og hálfs árs samning við félagið eða út árið 2030.
Hann sló í gegn með Mosfellingum í Bestu deildinni í fyrrasumar og fór í framhaldinu út í atvinnumennsku til Kristiansund. Hann kom inn á sem varamaður i jafntefli gegn ÍBV á sunnudagskvöldið.
„Ég er virkilega spenntur að koma aftur í Bestu-deildina og vera mættur í Víking og mjög spenntur fyrir komandi tímum,“ segir Hrannar í Sportpakkanum á Sýn í gærkvöldi.
„Ég fékk ekki nægilega margar spilmínútur úti og það var verið að skoða mín mál, hvort ég færi á lán eða eitthvað annað. Þá kemur þetta upp með Víkingum. Þetta gerðist mjög hratt. Ég myndi alls ekki kalla tímann í Noregi vonbrigðatíma. Ég lærði mjög mikið og tek bara góða hluti út úr þessu.“
Hrannar hóf feril sinn hjá KF í 3. deildinni en hefur einnig leikið hér á landi fyrir Selfoss og Aftureldingu.
„Þetta er alveg búið að gerast á frekar fyndinn hátt hjá mér síðustu ár. Maður er bara að leggja inn vinnuna og hún skilar sér á endanum.“