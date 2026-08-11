Sveinn Aron spilar með Víkingi eins og afi sinn

Framherjinn Sveinn Aron Guðjohnsen er á förum til Íslandsmeistara Víkings samkvæmt heimildum íþróttadeildar. Hinn 28 ára Sveinn Aron lék síðast með Cavese í ítölsku C-deildinni.
Eftir að hafa leikið með HK, Val og Breiðabliki á Íslandi hélt Sveinn Aron erlendis 2018. Þar hefur hann leikið með Cavese, Spezia og Ravenna á Ítalíu, OB í Danmörku, Elfsborg í Svíþjóð, Hansa Rostock í Þýskalandi og Sarpsborg í Noregi.
Sveinn Aron er annar leikmaðurinn sem Víkingur fær fyrir lokasprettinn í Bestu deildinni. Á dögunum gekk Hrannar Snær Magnússon í raðir Íslandsmeistaranna.
Kvarnast hefur úr leikmannahópi Víkings að undanförnu en þeir Elías Már Ómarsson, Óskar Borgþórsson og Tarik Ibrahimagic meiddust allir alvarlega í Evrópuleikjum. Þá glímir markvörðurinn Ingvar Jónsson við veikindi.
Afi Sveins Arons, Arnór Guðjohnsen, lék með Víkingi sumarið 1978, áður en farsæll ferill hans í atvinnumennsku hófst. Sonur Arnórs og nafni, Arnór Borg, lék einnig með Víkingi um tíma.
Næsti leikur Víkings er gegn svissneska meistaraliðinu Thun á heimavelli á fimmtudaginn. Þetta er seinni leikur liðanna í 3. umferð forkeppni Evrópudeildarinnar. Thun vann fyrri leikinn ytra, 3-0.
Víkingur er með sex stiga forskot á toppi Bestu deildarinnar. Næsti deildarleikur liðsins er gegn FH í Kaplakrika á sunnudaginn. Áðurnefndur Arnór Borg leikur með FH og Sveinn Aron gæti þar mætt frænda sínum.
Uppfært kl. 14:15
Víkingur hefur staðfest félagaskipti Sveins Arons og greint frá því að samningur hans við félagið gildi til ársloka.