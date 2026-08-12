FH lagði Fram í 15. umferð í Bestu deild kvenna. FH-ingar sóttu öll stigin þrjú í Úlfarsárdal í kvöld eftir ótrúlegan tíu marka leik.
Mikilvæg stig voru á boðstólum á Lambhagavelli í kvöld fyrir bæði FH og Fram. FH er í harðri toppbaráttu við Breiðablik en liðin voru jöfn að stigum fyrir umferðina, bæði með 30 stig. Fram átti einnig að miklu að keppa enda hefði sigur getað fært liðið upp í fimmta sæti deildarinnar. Blikar mættu Grindavík/Njarðvík á sama tíma og gat því ýmislegt breyst á toppi deildarinnar.
Það voru hins vegar FH-konur sem tóku stigin þrjú og halda því toppsætinu. FH er nú með 33 stig, jafnmörg og Breiðablik, en Hafnfirðingar sitja áfram á toppnum vegna betri markatölu. Lið Fram situr að óbreyttu í 6. sæti deildarinnar með 19 stig.
Fyrri hálfleikur hófst af krafti og bæði lið sóttu hart að markinu. Það tók FH-inga aðeins 5 mínútur að brjóta ísinn og ná inn sínu fyrsta marki. Helene Maree Errington fékk fyrirgjöf frá Hrönn Haraldsdóttir og skaut af varnarmanni og í netið.
Næsta mark FH kom á 32. mínútu þegar Ída Marín Hermannsdóttir slapp ein í gegn. Ashley Orkus í marki Fram varði fyrstu tilraun hennar en boltinn barst aftur til Ídu sem nýtti sér annað tækifærið og kláraði snyrtilega í nærhornið. FH-konur voru sterkari aðilinn í framan af fyrri hálfleik og sóttu meira að marki Fram. Heimakonur voru þó alls ekki hættulausar og náðu ítrekað að komast aftur fyrir vörn FH með hröðum skyndisóknum.
Fram minnkaði muninn á 42. mínútu þegar Alda Ólafsdóttir stangaði boltann inn eftir hornspyrnu frá Söru Svanhildi.
Fyrri hálfleik lauk því með 2-1 forystu FH og allt stefndi í að síðari hálfleikurinn yrði ekki síður fjörugur.
FH-konur hófu síðari hálfleik af miklum krafti og komu aftur á tveggja marka forskoti eftir aðeins fimm mínútur. Hrönn Haraldsdóttir skoraði þá eftir stoðsendingu frá Helenu Maree Errington. Stuttu eftir það bættu Hafnfirðingar við fjórða markinu í markareikninginn sinn á 58. mínútu. Ída Marín Hermannsdóttir fékk boltann frá vinstri kantinum og stangaði boltanum í netið.
FH-ingar sóttu annað mark á 70. mínútu þegar Ragnheiður Th. Skúladóttir smellti boltanum í fjærhornið. Staðan var þá orðin 5-1 fyrir FH-ingum.
Á þessum tímapunkti leiksins hefði verið auðvelt að afskrifa Fram en heimakonur neituðu að leggja árar í bát og sóttu enn harðar að marki FH-inga. Framkonur minnkuðu muninn á 72. mínútu þegar Sara Svanhildur Jóhannsdóttir potaði boltanum inn eftir fyrirgjöf frá Freyju Dís Hreinsdóttur.
Á 83. mínútu skoruðu Framarar sitt þriðja mark þegar Alda Ólafsdóttir stangaði boltanum í netið af stuttu færi eftir fyrirgjöf frá Freyju Dís Hreinsdóttur.
Markasúpan á Lambhagavelli virtist engan endi ætla að taka og skoruðu sitt sjötta mark á 85. mínútu. Nia Christopher skoraði þá eftir að Hafnfirðingarnir sigruðu boltann af Fram.
Eftir sjötta mark FH skiptu Framkonur um gír og sóttu af enn meiri krafti. Taylor Marie Hamlett komst ítrekað í álitlegar stöður undir lokin og eftir nokkrar misheppnaðar tilraunir náði hún loks að koma boltanum í netið á 90. mínútu þegar hún þrumaði boltanum inn af stuttu færi.
Dómarinn bætti þremur mínútum við venjulegan leiktíma og varð allt vitlaust á lokakaflanum. Framkonur sóttu af krafti og miðað við hvernig leikurinn hafði þróast hefði fáum komið á óvart ef mörkin hefðu orðið enn fleiri. Svo fór þó ekki og FH fagnaði 6-4 sigri eftir hreint út sagt ótrúlegan tíu marka leik á Lambhagavelli.
Staðan var 5-1 fyrir FH eftir 70 mínútna leik og fátt sem benti til annars en öruggs sigurs Hafnfirðinga. Framkonur neituðu hins vegar að gefast upp og skoruðu tvö mörk á næstu 13 mínútum. Nia Christopher slökkti þó að mestu í vonum heimakvenna þegar hún skoraði sjötta mark FH á 85. mínútu.
Fram átti þó síðasta orðið þegar Taylor Marie Hamlett minnkaði muninn í 6-4 á lokamínútunni. Endurkoma Fram dugði ekki til en sá karakter sem liðið sýndi eftir að hafa lent fjórum mörkum undir gerði lokakaflann mun meira spennandi.
Ída Marín Hermannsdóttir heldur áfram að raða inn mörkunum fyrir FH. Markahæsti leikmaður Bestu deildarinnar skoraði tvö mörk í kvöld og var sífellt ógnandi þegar FH sótti fram.
Það voru þó margar sem létu ljós sitt skína í markaveislunni. Helena Maree Errington og Hrönn Haraldsdóttir skoruðu báðar og lögðu auk þess upp mark hvor fyrir aðra.
Hjá Fram var Alda Ólafsdóttir atkvæðamest með tvö mörk og Freyja Dís Hreinsdóttir kom sterk inn í sóknarleik heimakvenna með tvær stoðsendingar.
Skúrkar leiksins voru helst varnir liðanna sem buðu upp á heldur mikið pláss á köflum. Tíu mörk segja sína sögu og hvorugt liðið getur verið sérstaklega ánægt með varnarleik sinn.
Stemningin á Lambhagavelli var fremur róleg en 172 áhorfendur lögðu leið sína á völlinn. Stuðningsmenn beggja liða létu þó í sér heyra inn á milli, þá helst með hrópum og hvatningu til sinna liða.
Veðrið setti einnig svip sinn á leikinn en á tímabili rigndi mjög hressilega í Úlfarsárdal. Blautur völlurinn og úrhellið gætu hafa haft einhver áhrif á spilamennsku liðanna, þó að það hafi lítið dregið úr fjörinu og markafjöldanum.
Brynjar Þór Elvarsson dæmdi leikinn og honum til aðstoðar voru Nour Natan Ninir og Heimir Árni Erlendsson. Dómarateymið stóð sig vel í hröðum og fjörugum leik. Lítið var um umdeild atvik og dómararnir höfðu góð tök á leiknum frá upphafi til enda.
„Þetta var skemmtilegur leikur, mikið af mörkum og mikið af færum. Vanalega er nóg að skora fjögur mörk til þess að vinna leik en það dugði ekki í dag,“ sagði Anton Ingi Rúnarsson, þjálfari Fram, eftir 6-4 tap liðsins gegn FH á Lambhagavelli í kvöld.
Anton var þó ekki sáttur við mörkin sem hans lið fékk á sig og fannst Fram gefa FH of auðveld færi.
„Skotin sem við fengum á okkur fannst mér frekar ódýr. Í hvert skipti sem við komumst aðeins nær því að koma okkur aftur inn í leikinn fengum við mark strax á okkur og það er dýrt.“
Aðspurður hvort varnarleikurinn væri eitthvað sem þyrfti að skoða sérstaklega eftir að hafa fengið á sig sex mörk sagði Anton svo vera.
„Já, við fáum á okkur sex mörk og þurfum að endurskoða hvað fór úrskeiðis í vörninni. Við skorum hins vegar fjögur mörk og það er jákvætt.“
Anton vill sjá liðið halda áfram á sömu braut sóknarlega í næstu leikjum en segir nauðsynlegt að þétta leikinn til baka.
„Ég vil sjá mörk og sama flæði fram á við. Við þurfum hins vegar að vera töluvert þéttari til baka og hætta að gefa svona auðveld færi á okkur.“
Anton var sérstaklega ósáttur við frammistöðu Fram í fyrri hálfleik en fannst liðið bæta sig eftir hlé.
„Ég var ósáttur með fyrri hálfleikinn. Mér fannst við ekki vera að gera það sem við ætluðum okkur að gera. Það lagaðist aðeins í seinni hálfleik en svo fengum við strax á okkur ódýrt mark. Þegar á heildina er litið stóðum við okkur bara svona ágætlega.“
„Við skorum sex góð mörk, tökum þrjú góð stig og áfram höldum við,“ sagði Guðni Eiríksson, þjálfari FH, eftir 6-4 sigur liðsins gegn Fram á Lambhagavelli í kvöld.
Leikurinn var sannkölluð markaveisla en FH komst meðal annars í 5-1 áður en Fram náði að minnka muninn. Aðspurður hvað hefði skilað FH sigrinum var Guðni skýr í svörum.
„Ég held að gæði FH-liðsins hafi skapað þennan sigur í dag.“
Þrátt fyrir sigurinn fékk FH á sig fjögur mörk. Guðni telur þó enga ástæðu til þess að hafa sérstakar áhyggjur af varnarleik liðsins.
„Við skoruðum fleiri mörk en andstæðingurinn og þá skiptir þetta engu máli. Við fáum á okkur mörk í hverjum leik og það skiptir engu þegar við skorum fleiri.“
Guðni segir ýmislegt jákvætt hafa verið í frammistöðu FH en að sama skapi séu atriði sem liðið geti tekið með sér inn í æfingavikuna.
„Það var margt flott og margt sem má laga. Það er bara partur af þessu og gott að fá þannig verkefni inn í vikuna.“
Stutt er í næsta verkefni hjá FH og því lítill tími til stefnu. Guðni segir liðið nú fara yfir frammistöðuna, læra af henni og leggja áherslu á endurheimt fyrir næsta leik.
„Við skoðum bara það sem fór vel og það sem fór verr og hvað þarf að laga. Svo er bara stutt í næsta leik og við þurfum að endurheimta vel.“
Aðspurður hvað hann vilji sjá frá sínum konum í næsta leik var svarið einfalt.
„Sigur.“