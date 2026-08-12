86 kíló af marijúana fundust í liðsrútunni

Brasilíska fótboltaliðið São Paulo lenti í óvenjulegri uppákomu þegar flytja átti leikmenn brasilíska liðsins frá hótelinu á flugvöllinn.
Rétt áður en rútan mætti upp á hótelið var hún stöðvuð af lögreglu og um borð fundust 86 kíló af marijúana samkvæmt frétt hjá brasilíska fjölmiðlinum Globo. Marca segir frá.
Brasilíska liðið átti að fara á flugvöllinn í Santa Cruz de La Sierra í Bólivíu til að ferðast áfram á útileik. Rútunni með merki félagsins var skipt út fyrir aðra án þess að félagið fengi að vita hvers vegna. Það er líka staðfest að félagið eða leikmenn þess tengjast þessum kolólöglega varningi heldur ekki neitt.
Það var ekki fyrr en eftir á sem það fréttist að ástæðan væri sú að lögreglan hefði stöðvað fyrirhugaða rútu þeirra og fundið þetta ógrynni af eiturlyfinu marijúana um borð.
Rútan kom frá borginni Cochabamba, leið sem hún ekur daglega. Það var þá sem lögreglan fann fjóra stóra sekki með kubbum af marijúana á stærð við múrsteina.
Áætlunin var að ökutækið myndi flytja liðið frá hóteli þess á flugvöllinn þar sem það ætlaði að fljúga áfram til La Paz. Þar mætir liðið Bolivar í Suður-Ameríkubikarnum.
Tímaáætlun liðsins á ekki að hafa raskast vegna fundar lögreglunnar þar sem fyrirtækið sem rútan var leigð af sendi fljótt nýja rútu.
São Paulo frétti fyrst af haldlagningunni í gegnum fjölmiðla áður en frekari upplýsingar bárust.
Bílstjórinn var handtekinn og yfirheyrður af lögreglu. Bólivíska lögreglan hefur einnig hafið rannsókn til að komast að því hvaðan marijúanað kom.