Dagný Brynjarsdóttir snýr aftur inn á fótboltavöllinn sem leikmaður Selfoss í Lengjudeild kvenna.
Selfoss tilkynnti endurkomu Dagnýjar einfaldlega með orðunum „Hún er komin heim“ og með fylgdi myndasyrpa af henni í Selfossbúningnum.
Dagný, sem er nýorðin 35 ára, lék síðast með West Ham United 2025 en hún er að koma til baka eftir að hafa eignast sitt þriðja barn. Dagný eignaðist strák í apríl á þessu ári.
Dagný er að koma á Selfoss í þriðja sinn en hún spilaði fyrst með Selfossi sumrin 2014 og 2015 og svo aftur 2019 til 2020.
Hún hefur leikið sem atvinnumaður í Bandaríkjunum, Þýskalandi og Englandi og er sjötta leikjahæsta og önnur markahæsta A-landsliðskona Íslands frá upphafi.
Þetta verður mikill styrkur fyrir Selfossliðið sem er í fjórða sæti í Lengjudeildinni og bara fjórum stigum frá sæti sem gefur þátttökurétt í Brestu deildinni næsta sumar.
Það er líka mjög gaman að sjá Dagnýju koma til baka eftir sitt þriðja barn en hún hefur verið mikil fyrirmynd fyrir íslenskar knattspyrnukonur með því að snúa alltaf aftur til baka inn á völlinn.
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