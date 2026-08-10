Fótbolti

„Ætlaði þetta að vera einn af þessum dögum?“

Árni Jóhannsson skrifar
Galdur Guðmundsson fagnar markinu sem hann pottþétt skoraði gegn Fram.
Galdur Guðmundsson fagnar markinu sem hann pottþétt skoraði gegn Fram. Vísir / Anton Brink

Galdur Guðmundsson átti fantagóðan leik fyrir KR í kvöld þegar KR lagði Fram á útivelli í 18. umferð Bestu deildar karla. Hann skoraði fimmta mark leiksins og kom mikið að marki númer 2. Leikurinn endaði 2-5 fyrir KR sem hoppaði yfir Fram í annað sætið.

Galdur var spurður að því hvað KR gerði rétt í þessum flotta sigurleik.

„Á ég ekki bara að þetta hafi verið góð liðsheild. Það var orka í okkur, við vitum að við komum okkur í færi, við sköpum alltaf færi og skorum mörk. Mér fannst þeir ekki ógna mikið nema mörkin úr hornum og svo færið sem Dóri [Halldór Snær Georgsson] varði til að halda okkur yfir í 2-3. Þeir komust ekki í nein dauðafæri. Liðsheildin skapaði þennan sigur í dag. Þegar við náum orkunni upp þá eru fá lið sem standa í okkur í deildinni.“

Eins og komið hefur fram þá minnkaði Fram muninn í 2-3 í upphafi seinni hálfleiks en KR stóðst pressuna.

„Þegar þeir skoruðu annað markið eftir horn, ég stóð fyrir utan teiginn og hugsaði, er þetta einn af þessum dögum. Mér fannst við bregðast vel við þessu og eftir að Dóri varði dauðafærið þá náðum við að koma okkur ofar á völlinn og skora fjórða markið.“

„Þetta var mesta Ástbjörn Þórðarson mark sem ég hef séð. Klafsar honum einhvern veginn í markið og léttir svolítið á öxlunum á okkur. Maður sá það líka á Fram liðinu að þetta var högg í magann. Svo klára ég þetta í lokin. Þetta var frábært og ekkert eðlilega sáttur. Það er nefnilega ekkert grín að koma hingað og ná í þrjú stig. Drulluánægður með liðið.“

Eiður Gauti Snæbjörnsson skoraði tvö mörk í dag en baðst undan viðtali með þeim að orðum að Galdur hafi skorað fyrra markið hans. Hvernig leit þetta mark út frá Galdri?

„Við skoruðum 2 þarna á fyrstu sjö mínútunum en ég reyndi að spyrja Helga Mikael að því hver skoraði en hann gat ekki svarað því. Ég held að Eiður fái þetta skráð á sig en þetta hefði aldrei farið inn nema Eiður hefði skrínað Framarann sem var á línunni að reyna að hreinsa. Ég kann að meta að Eiður reyni að gefa mér þetta en Eiður fær þetta mark. Ég er sáttur. Þegar ég eða Eiður skorum þá skora KR og allir sáttir.“

Galdur hefur fengið fleiri tækifæri undanfarið og tekið það vel. Hvernig líður honum í KR treyjunni?

„Mér fannst ég vera klár. Ég er að spila vel með sjálfstraust. Ég er einn að þeim leikmönnum. Mér líður vel í þessu KR liði, er með sjálfstraust og við erum að spila skemmtilegan fótbolta og ég er að komast í endalaust af færum. Eins og í dag, ég hefði getað skorað meira. Ég er með sjálfstraust og líður vel og þá er ég leikmaðurinn sem ég er.“

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