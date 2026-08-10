„Ætlaði þetta að vera einn af þessum dögum?“ Árni Jóhannsson skrifar 10. ágúst 2026 21:50 Galdur Guðmundsson fagnar markinu sem hann pottþétt skoraði gegn Fram. Vísir / Anton Brink Galdur Guðmundsson átti fantagóðan leik fyrir KR í kvöld þegar KR lagði Fram á útivelli í 18. umferð Bestu deildar karla. Hann skoraði fimmta mark leiksins og kom mikið að marki númer 2. Leikurinn endaði 2-5 fyrir KR sem hoppaði yfir Fram í annað sætið. Galdur var spurður að því hvað KR gerði rétt í þessum flotta sigurleik. „Á ég ekki bara að þetta hafi verið góð liðsheild. Það var orka í okkur, við vitum að við komum okkur í færi, við sköpum alltaf færi og skorum mörk. Mér fannst þeir ekki ógna mikið nema mörkin úr hornum og svo færið sem Dóri [Halldór Snær Georgsson] varði til að halda okkur yfir í 2-3. Þeir komust ekki í nein dauðafæri. Liðsheildin skapaði þennan sigur í dag. Þegar við náum orkunni upp þá eru fá lið sem standa í okkur í deildinni.“ Eins og komið hefur fram þá minnkaði Fram muninn í 2-3 í upphafi seinni hálfleiks en KR stóðst pressuna. „Þegar þeir skoruðu annað markið eftir horn, ég stóð fyrir utan teiginn og hugsaði, er þetta einn af þessum dögum. Mér fannst við bregðast vel við þessu og eftir að Dóri varði dauðafærið þá náðum við að koma okkur ofar á völlinn og skora fjórða markið.“ „Þetta var mesta Ástbjörn Þórðarson mark sem ég hef séð. Klafsar honum einhvern veginn í markið og léttir svolítið á öxlunum á okkur. Maður sá það líka á Fram liðinu að þetta var högg í magann. Svo klára ég þetta í lokin. Þetta var frábært og ekkert eðlilega sáttur. Það er nefnilega ekkert grín að koma hingað og ná í þrjú stig. Drulluánægður með liðið.“ Eiður Gauti Snæbjörnsson skoraði tvö mörk í dag en baðst undan viðtali með þeim að orðum að Galdur hafi skorað fyrra markið hans. Hvernig leit þetta mark út frá Galdri? „Við skoruðum 2 þarna á fyrstu sjö mínútunum en ég reyndi að spyrja Helga Mikael að því hver skoraði en hann gat ekki svarað því. Ég held að Eiður fái þetta skráð á sig en þetta hefði aldrei farið inn nema Eiður hefði skrínað Framarann sem var á línunni að reyna að hreinsa. Ég kann að meta að Eiður reyni að gefa mér þetta en Eiður fær þetta mark. Ég er sáttur. Þegar ég eða Eiður skorum þá skora KR og allir sáttir.“ Galdur hefur fengið fleiri tækifæri undanfarið og tekið það vel. Hvernig líður honum í KR treyjunni? „Mér fannst ég vera klár. Ég er að spila vel með sjálfstraust. Ég er einn að þeim leikmönnum. Mér líður vel í þessu KR liði, er með sjálfstraust og við erum að spila skemmtilegan fótbolta og ég er að komast í endalaust af færum. Eins og í dag, ég hefði getað skorað meira. Ég er með sjálfstraust og líður vel og þá er ég leikmaðurinn sem ég er.“ KR Besta deild karla Mest lesið Ekkert gengur hjá Haukum eftir komu Söru Bjarkar Íslenski boltinn „Ætlaði þetta að vera einn af þessum dögum?“ Fótbolti Sannaði að draumar geta ræst með gamalli mynd Fótbolti „Mér líður frábærlega“ Enski boltinn Uppgjör: Fram-KR 2-5 | KR-ingar fóru heim með annað sætið Fótbolti UEFA og fleiri sambönd sögð farin að ræða mótahald án FIFA Fótbolti Gunnlaugur Árni hætti keppni á miðjum hræðilegum fyrsta hring Golf Iraola segir leikmenn Liverpool ekki hafa orku í níutíu mínútur Enski boltinn Kennie: Við töpuðum leiknum á fyrstu 25 mínútunum Fótbolti Sögulegur samningur fyrir kvennaknattspyrnuna í Noregi Fótbolti Fleiri fréttir Sannaði að draumar geta ræst með gamalli mynd „Mér líður frábærlega“ Kennie: Við töpuðum leiknum á fyrstu 25 mínútunum Iraola segir leikmenn Liverpool ekki hafa orku í níutíu mínútur „Ætlaði þetta að vera einn af þessum dögum?“ Ekkert gengur hjá Haukum eftir komu Söru Bjarkar Uppgjör: Fram-KR 2-5 | KR-ingar fóru heim með annað sætið Strákarnir hans Sigga Ragga skóluðu Skála og eru áfram á toppnum Sögulegur samningur fyrir kvennaknattspyrnuna í Noregi Eigandi Forest í mál við Crystal Palace vegna byssuborða UEFA og fleiri sambönd sögð farin að ræða mótahald án FIFA Liverpool staðfestir samning við Barcelona um lánið á Araujo KR-ingar geta ógnað ótrúlegu afreki Skagamanna í kvöld Højbjerg hafnaði Newcastle Tryggvi Hrafn klárar tímabilið með Val Everton og Crystal Palace skiptast á leikmönnum Mun Bezos verða eigandi Liverpool? Knattspyrnusambönd biðja Infantino að stíga til hliðar í opnu bréfi Liverpool og Barcola náð samkomulagi Óvenjulegur vinskapur Haaland vekur athygli Mourinho samþykkti að taka við Manchester United eftir Ferguson Áhorfendur í áfalli eftir að leikmaður hrundi niður göng Ótrúlegt innkast varð að marki „Höfum trú á að við getum farið inn í alla leiki til þess að vinna“ „Búnir að vera í basli en þetta er vonandi byrjun á betri spilamennsku“ Hallgrímur segir stöðuna erfiða: „Þetta er þungt núna“ Uppgjörið: Breiðablik - Valur 1-3 | Langþráður sigur Brazell „Vantar bara herslumuninn og sá munur kom í dag“ Gefur lítið fyrir orð kollega síns: „Ég skil ekki svona“ „Missir ástina á fótbolta við að taka þátt í svona bulli“ Sjá meira