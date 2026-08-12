Blikar unnu 1-0 sigur gegn Grindavík/Njarðvík í 16. umferð Bestu deildar kvenna. Katelyn Duong gerði eina mark leiksins á áttundu mínútu.
Leikurinn fór vel af stað. Blikar byrjuðu betur og voru duglegar að sækja upp hægri vænginn. Það var síðan á áttundu mínútu sem gott spil Blika endaði með að Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir fékk nægan tíma á hægri kantinum og renndi boltanum fyrir markið á Katelyn Duong sem skoraði af stuttu færi.
Yfirburðir Blika héldu áfram eftir að þær komust yfir. Gestirnir voru í vandræðum með að spila út frá marki sem leiddi til þess að Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir komst ein á móti marki en Taylor Fox varði vel.
Eftir því sem leið á fyrri hálfleik fengu Blikar hvert færið á fætur öðru til að bæta við marki en Taylor Fox stóð vaktina frábærlega í markinu og varði allt sem kom á markið og hélt sínu liði á floti. Þetta var fyrsti leikur Taylor Fox fyrir Grindavík/Njarðvík.
Staðan í hálfleik var 1-0.
Í upphafi síðari hálfleiks munaði engu að gestirnir næðu að jafna. Sigríður Emma F. Jónsdóttir átti fyrirgjöf inn í teig sem Ellie Coffield skallaði í slána og yfir.
Eftir því sem leið á seinni hálfleik fóru Blikar að skapa sér fleiri færi. Líkt og í fyrri hálfleik var Taylor Fox í aðalhlutverki hjá gestunum og varði allt sem kom á markið.
Breiðablik vann að lokum 1-0 sigur.
Katelyn Duong kom Blikum yfir á áttundu mínútu sem reyndist sigurmark kvöldsins. Heimakonur fengu svo sannarlega tækifæri til að gera fleiri mörk en allt kom fyrir ekki.
Katelyn Duong var hetja heimakvenna. Hún braut ísinn á áttundu mínútu með laglegu skoti við vítateig sem reyndist sigurmark kvöldsins.
Taylor Fox, markmaður Grindavíkur/Njarðvíkur var í yfirvinnu að halda gestunum á lífi. Hún varði gríðarlega vel og liðið gat þakkað henni fyrir að munurinn var aðeins eitt mark í fyrri hálfleik.
Varnarlína gestanna var oft í miklum vandræðum. Þær áttu í erfiðleikum með að spila út frá marki og gáfu oft afar auðveld færi á sig og máttu þakka fyrir að mörk Blika voru ekki fleiri.
Það var mikil spenna fyrir almyrkva á sólu fyrir leik og Blikar söfnuðust saman á Blikavelli og fylgdust með. Leikmenn Breiðabliks mættu svo hressar á Eikarvöllinn með sólmyrkvagleraugu á sér.
Veðuraðstæður voru krefjandi í upphafi síðari hálfleik þar sem það kom úrhellisrigning en áhorfendur sem höfðu lagt leið sína á leikinn létu það ekki stöðva sig og fylgdust spennt með leiknum.
Dómari kvöldsins var Ásmundur Þór Sveinsson og honum til aðstoðar voru Tijana Krstic og Ingibjörg Garðarsdóttir Briem. Fjórði dómari var Elmar Svavarsson.
Dómarateymið komst vel frá sínu í kvöld og eiga hrós skilið fyrir sín störf.
Ian Jeffs, þjálfari Breiðabliks, var nokkuð ánægður með sigur kvöldsins.
„Það er alltaf gott að halda hreinu. Við fengum tækifæri til þess að skora fleiri mörk og við vorum að vinna boltann á góðum stöðum en það vantaði aðeins upp á. Varnarleikur liðsins var góður og það var gott orkustig í liðinu,“ sagði Ian Jeffs í viðtali eftir leik.
Blikum tókst aðeins að skora eitt mark í fyrri hálfleik þrátt fyrir að hafa fengið fullt af tækifærum og Ian Jeffs sagði að það hafi verið sérstakt að ræða við liðið í hálfleik.
„Þetta er erfitt. Stundum getur maður pirrað sig á færunum sem liðið er að klúðra eða talað um hvað sé að ganga vel varnarlega. Skilaboðin frá okkur voru bara að halda áfram.“
„Mér fannst við eiga erfiða kafla í byrjun seinni hálfleiks en þegar við komumst í gegnum þann kafla fannst mér ganga betur og við hefðum átt að skora fleiri mörk,“ sagði Ian Jeffs að lokum.