Fótbolti

Kennie: Við töpuðum leiknum á fyrstu 25 mínútunum

Árni Jóhannsson skrifar
Kennie Chopart skallar að marki KR.
Kennie Chopart skallar að marki KR. Vísir / Anton Brink

Kennie Chopart var að öðrum ólöstuðum besti leikmaður Fram í tapinu fyrir KR í kvöld. Hann skoraði bæði mörkin fyrir Fram og reyndi að leiða sína menn til baka en náði ekki að klífa fjallið í 2-5 tapi í 18. umferð Bestu deildar karla.

Kennie var spurður að því fyrst og fremst hvað hafi gerst í byrjun leiksins þegar Fram var lent tveimur mörkum undir á fyrstu sex mínútunum.

„Ég bara veit það ekki. Þeir mæta út af fullum krafti og við vorum bara ekki tilbúnir að mæta þeim og berjast við þá. Við töpuðum leiknum á fyrstu 25 mínútunum.“

Vantaði svo kannski bara meira bensín á tankinn til að ná í skottið á KR þegar búið var að minnka muninn?

„Já, eftir 25-30 mínútur þá náum við að komast upp, berjast um alla bolta sem er það sem við viljum gera í hverjum einasta leik hjá Fram. Við náum að skora í lok fyrri hálfleiks og komum út af krafti í seinni hálfleik og náum að halda þeim krafti alveg í 70-75 mínútur. Þá datt þetta niður. Okkur vantaði fjóra í dag í hópinn og það vantaði þetta extra í dag.“

Kennie skoraði tvö mörk í dag en hann hefði getað skorað fleiri en hann og Haraldur Einar Ásgrímsson náðu vel saman í hornspyrnum Fram. Kennie hefði getað skorað fleiri mörk.

„Já ég held það. Þrenna úr föstum leikatriðum? Það skiptir kannski ekki máli núna.“

Er eitthvað sem Fram getur tekið út úr þessum leik?

„Já, nú erum við búnir að spila við tvö topp liðin. Við töpuðum 5-0 á móti Víking og 5-2 á móti KR og við verðum bara að læra að vera kassann úti og sýna að við viljum þetta. Við erum búnir að sýna að við getum þetta og verðum að setja meiri kraft í það.“

Fram Besta deild karla

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„Ætlaði þetta að vera einn af þessum dögum?“

Galdur Guðmundsson átti fantagóðan leik fyrir KR í kvöld þegar KR lagði Fram á útivelli í 18. umferð Bestu deildar karla. Hann skoraði fimmta mark leiksins og kom mikið að marki númer 2. Leikurinn endaði 2-5 fyrir KR sem hoppaði yfir Fram í annað sætið.

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