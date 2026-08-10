Kennie: Við töpuðum leiknum á fyrstu 25 mínútunum Árni Jóhannsson skrifar 10. ágúst 2026 22:19 Kennie Chopart skallar að marki KR. Vísir / Anton Brink Kennie Chopart var að öðrum ólöstuðum besti leikmaður Fram í tapinu fyrir KR í kvöld. Hann skoraði bæði mörkin fyrir Fram og reyndi að leiða sína menn til baka en náði ekki að klífa fjallið í 2-5 tapi í 18. umferð Bestu deildar karla. Kennie var spurður að því fyrst og fremst hvað hafi gerst í byrjun leiksins þegar Fram var lent tveimur mörkum undir á fyrstu sex mínútunum. „Ég bara veit það ekki. Þeir mæta út af fullum krafti og við vorum bara ekki tilbúnir að mæta þeim og berjast við þá. Við töpuðum leiknum á fyrstu 25 mínútunum.“ Vantaði svo kannski bara meira bensín á tankinn til að ná í skottið á KR þegar búið var að minnka muninn? „Já, eftir 25-30 mínútur þá náum við að komast upp, berjast um alla bolta sem er það sem við viljum gera í hverjum einasta leik hjá Fram. Við náum að skora í lok fyrri hálfleiks og komum út af krafti í seinni hálfleik og náum að halda þeim krafti alveg í 70-75 mínútur. Þá datt þetta niður. Okkur vantaði fjóra í dag í hópinn og það vantaði þetta extra í dag.“ Kennie skoraði tvö mörk í dag en hann hefði getað skorað fleiri en hann og Haraldur Einar Ásgrímsson náðu vel saman í hornspyrnum Fram. Kennie hefði getað skorað fleiri mörk. „Já ég held það. Þrenna úr föstum leikatriðum? Það skiptir kannski ekki máli núna.“ Er eitthvað sem Fram getur tekið út úr þessum leik? „Já, nú erum við búnir að spila við tvö topp liðin. Við töpuðum 5-0 á móti Víking og 5-2 á móti KR og við verðum bara að læra að vera kassann úti og sýna að við viljum þetta. Við erum búnir að sýna að við getum þetta og verðum að setja meiri kraft í það.“ Fram Besta deild karla Tengdar fréttir „Ætlaði þetta að vera einn af þessum dögum?“ Galdur Guðmundsson átti fantagóðan leik fyrir KR í kvöld þegar KR lagði Fram á útivelli í 18. umferð Bestu deildar karla. Hann skoraði fimmta mark leiksins og kom mikið að marki númer 2. Leikurinn endaði 2-5 fyrir KR sem hoppaði yfir Fram í annað sætið. 10. ágúst 2026 21:50 Mest lesið Ekkert gengur hjá Haukum eftir komu Söru Bjarkar Íslenski boltinn „Ætlaði þetta að vera einn af þessum dögum?“ Fótbolti Sannaði að draumar geta ræst með gamalli mynd Fótbolti „Mér líður frábærlega“ Enski boltinn Uppgjör: Fram-KR 2-5 | KR-ingar fóru heim með annað sætið Fótbolti UEFA og fleiri sambönd sögð farin að ræða mótahald án FIFA Fótbolti Gunnlaugur Árni hætti keppni á miðjum hræðilegum fyrsta hring Golf Iraola segir leikmenn Liverpool ekki hafa orku í níutíu mínútur Enski boltinn Kennie: Við töpuðum leiknum á fyrstu 25 mínútunum Fótbolti Sögulegur samningur fyrir kvennaknattspyrnuna í Noregi Fótbolti Fleiri fréttir Sannaði að draumar geta ræst með gamalli mynd „Mér líður frábærlega“ Kennie: Við töpuðum leiknum á fyrstu 25 mínútunum Iraola segir leikmenn Liverpool ekki hafa orku í níutíu mínútur „Ætlaði þetta að vera einn af þessum dögum?“ Ekkert gengur hjá Haukum eftir komu Söru Bjarkar Uppgjör: Fram-KR 2-5 | KR-ingar fóru heim með annað sætið Strákarnir hans Sigga Ragga skóluðu Skála og eru áfram á toppnum Sögulegur samningur fyrir kvennaknattspyrnuna í Noregi Eigandi Forest í mál við Crystal Palace vegna byssuborða UEFA og fleiri sambönd sögð farin að ræða mótahald án FIFA Liverpool staðfestir samning við Barcelona um lánið á Araujo KR-ingar geta ógnað ótrúlegu afreki Skagamanna í kvöld Højbjerg hafnaði Newcastle Tryggvi Hrafn klárar tímabilið með Val Everton og Crystal Palace skiptast á leikmönnum Mun Bezos verða eigandi Liverpool? Knattspyrnusambönd biðja Infantino að stíga til hliðar í opnu bréfi Liverpool og Barcola náð samkomulagi Óvenjulegur vinskapur Haaland vekur athygli Mourinho samþykkti að taka við Manchester United eftir Ferguson Áhorfendur í áfalli eftir að leikmaður hrundi niður göng Ótrúlegt innkast varð að marki „Höfum trú á að við getum farið inn í alla leiki til þess að vinna“ „Búnir að vera í basli en þetta er vonandi byrjun á betri spilamennsku“ Hallgrímur segir stöðuna erfiða: „Þetta er þungt núna“ Uppgjörið: Breiðablik - Valur 1-3 | Langþráður sigur Brazell „Vantar bara herslumuninn og sá munur kom í dag“ Gefur lítið fyrir orð kollega síns: „Ég skil ekki svona“ „Missir ástina á fótbolta við að taka þátt í svona bulli“ Sjá meira