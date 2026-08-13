Skoraði þrennu á 92 sekúndum og bíður eftir staðfestingu frá Guinness Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 13. ágúst 2026 08:32 Noah Kretzschmar bíður eftir því að Guinness svari hvort hann hafi sett heimsmet. Hinn átján ára Noah Kretzschmar skoraði þrennu á aðeins 92 sekúndum þegar Hillerød vann stórsigur á Væggerløse, 12-0, í dönsku bikarkeppninni á dögunum. Hann veit ekki enn hvort hann setti heimsmet í leiknum. Eftir að Kretzschmar var svona eldsnöggur að skora þrennuna hefur hann beðið eftir staðfestingu frá Guinness á því hvort hann hafi sett heimsmet í leiknum gegn Væggerløse með því að skora þrennu á svona stuttum tíma. „Ég er frekar spenntur. Allt frá því ég skoraði þrennuna hef ég vonað að þetta sé sneggsta þrenna sögunnar. Ég hef heyrt að það séu góðar líkur á því, þannig að ef það verður líka samþykkt hjá Guinness, þá fyndist mér það frábært,“ sagði Kretzschmar. „Venjulega er ég frekar þolinmóður en ég vil gjarnan fá svar sem fyrst um hvaða met þetta eru, því það væri frábært að fá staðfest hvort þetta sé eitthvert Guinness-met, Danmerkurmet eða hvað við erum að tala um.“ Kretzschmar segir að það myndi hafa mikla þýðingu fyrir sig að komast í heimsmetabók Guinness. „Það myndi þýða mikið fyrir mig ef þetta er í raun heimsmet. Mér finnst sjálfum frekar flott að eiga heimsmet og sérstaklega eitt sem tengist þrennu,“ sagði Kretzschmar sem er farið að lengja eftir svari. „Ég vil eiginlega fá svar um metið fljótlega. Það hefur verið talað svo mikið um þetta svo nú vil ég líka bara fá þetta staðfest fljótlega, ef eitthvað er.“ Kretzschmar gæti þó þurft að sýna þolinmæði því það getur tekið Guinness allt að 24 vikur að svara mettilraunum. Þó er hægt að flýta fyrir afgreiðslu málsins með því að greiða Guinness sérstakt flýtimeðferðargjald. Danski boltinn Mest lesið Fabrizio Romano að hætta Enski boltinn Skoraði þrennu á 92 sekúndum og bíður eftir staðfestingu frá Guinness Fótbolti Ronaldo hughreystir Messi: „Stórt faðmlag til þín og þinna nánustu“ Fótbolti Myndir af Haaland á stórri kókaínsendingu Fótbolti Dagný Brynjars snýr aftur í fótboltann Íslenski boltinn 86 kíló af marijúana fundust í liðsrútunni Fótbolti Gylfi: Fjárfestum í leikmönnum því þjálfarateymið er ódýrt Sport Gætu rekið íslenska ríkissjóðinn fyrir kaupverðið á Lakers Körfubolti Með þrennu í fyrstu tveimur leikjunum sínum með Dortmund Fótbolti Segir lykilatriði fyrir titilvonir Liverpool að ná í Barcola Enski boltinn Fleiri fréttir Öll lið lenda í þessu Myndir af Haaland á stórri kókaínsendingu Skoraði þrennu á 92 sekúndum og bíður eftir staðfestingu frá Guinness Ronaldo hughreystir Messi: „Stórt faðmlag til þín og þinna nánustu“ Arteta segir að Arsenal vilji gera meira á markaðnum Segir lykilatriði fyrir titilvonir Liverpool að ná í Barcola Fabrizio Romano að hætta 86 kíló af marijúana fundust í liðsrútunni Með þrennu í fyrstu tveimur leikjunum sínum með Dortmund Uppgjörið: Breiðablik - Grindavík/Njarðvík 1-0 | Katelyn Duong hetja Blika Dagný Brynjars snýr aftur í fótboltann Uppgjörið: Þróttur-Valur 3-2 | Fyrsti sigur Þróttar í 75 daga Uppgjörið: Fram-FH 4-6 | Ótrúleg markasúpa á Lambhagavelli Paris Saint-Germain vann Ofurbikarinn annað árið í röð Arsenal og Man. United unnu bæði í vító Fékk atvinnutilboð erlendis og hættir með kvennalið Keflavíkur Xavi tekur við hollenska landsliðinu Chelsea heldur áfram að bæta við sig „gömlum“ leikmönnum „Viss um að þetta sé rétta skrefið fyrir feril minn“ Þórsarar fá annan Víking norður Þróttarar fá Björgeyju Njálu aftur heim Engin þörf á Íslendingi þegar FCK fór örugglega áfram Torres fékk að sleppa æfingu til að ganga frá samningi við PSG Keflvíkingar bæta við sig Króata Fenerbahce staðfestir Lukaku sem gæti haft áhrif á Jesus hjá Arsenal Staðfestir brottför Gunnars: „Einn besti varnarmaður frá upphafi“ Tielemans segir að Manchester United sé stærra félag en Aston Villa Ásdís Karen til FH Messi opnar sig um föðurmissinn: „Veit ekki hvernig ég á að halda áfram“ Um ótrúlegt met KR: „Langskemmtilegustu leikirnir“ Sjá meira