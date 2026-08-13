Fótbolti

Skoraði þrennu á 92 sekúndum og bíður eftir stað­festingu frá Guinness

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Noah Kretzschmar bíður eftir því að Guinness svari hvort hann hafi sett heimsmet.
Noah Kretzschmar bíður eftir því að Guinness svari hvort hann hafi sett heimsmet.

Hinn átján ára Noah Kretzschmar skoraði þrennu á aðeins 92 sekúndum þegar Hillerød vann stórsigur á Væggerløse, 12-0, í dönsku bikarkeppninni á dögunum. Hann veit ekki enn hvort hann setti heimsmet í leiknum.

Eftir að Kretzschmar var svona eldsnöggur að skora þrennuna hefur hann beðið eftir staðfestingu frá Guinness á því hvort hann hafi sett heimsmet í leiknum gegn Væggerløse með því að skora þrennu á svona stuttum tíma.

„Ég er frekar spenntur. Allt frá því ég skoraði þrennuna hef ég vonað að þetta sé sneggsta þrenna sögunnar. Ég hef heyrt að það séu góðar líkur á því, þannig að ef það verður líka samþykkt hjá Guinness, þá fyndist mér það frábært,“ sagði Kretzschmar.

„Venjulega er ég frekar þolinmóður en ég vil gjarnan fá svar sem fyrst um hvaða met þetta eru, því það væri frábært að fá staðfest hvort þetta sé eitthvert Guinness-met, Danmerkurmet eða hvað við erum að tala um.“

Kretzschmar segir að það myndi hafa mikla þýðingu fyrir sig að komast í heimsmetabók Guinness.

„Það myndi þýða mikið fyrir mig ef þetta er í raun heimsmet. Mér finnst sjálfum frekar flott að eiga heimsmet og sérstaklega eitt sem tengist þrennu,“ sagði Kretzschmar sem er farið að lengja eftir svari.

„Ég vil eiginlega fá svar um metið fljótlega. Það hefur verið talað svo mikið um þetta svo nú vil ég líka bara fá þetta staðfest fljótlega, ef eitthvað er.“

Kretzschmar gæti þó þurft að sýna þolinmæði því það getur tekið Guinness allt að 24 vikur að svara mettilraunum. Þó er hægt að flýta fyrir afgreiðslu málsins með því að greiða Guinness sérstakt flýtimeðferðargjald.

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