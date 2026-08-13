Enski boltinn

Fékk rautt, tók liðið út af og gaf skít í vítakeppni

Valur Páll Eiríksson skrifar
Álvaro Arbeloa tók við Fulham í sumar.
Álvaro Arbeloa tók við Fulham í sumar. Lars Baron/Getty Images

Eitthvað virðist Álvaro Arbeloa, þjálfari Fulham, hafa verið illa fyrirkallaður er lið hans mætti Málaga á Spáni í Costa del Sol-bikarnum, æfingaleik milli liðanna tveggja.

Liðin áttust við á La Rosaleda, heimavelli Málaga í gærkvöld, og leiknum lauk með 2-2 jafntefli. Málaga skoraði jöfnunarmark seint í leiknum sem Arbeloa var einkar ósáttur við, og virtist hafa eitthvað til síns máls. Málaga jafnaði úr víti í uppbótartíma sem virkaði sem heldur ódýr dómur.

Hann lét dómara leiksins heyra það og var vísað upp í stúku. Leiknum lauk 2-2 og ætluðu leikmenn Málaga þá að útkljá Costa del Sol-bikarinn með vítakeppni.

Leikmenn Fulham gengu hins vegar af velli án þess að taka þátt í henni, leikmaður Málaga tók eitt víti í tómt mark, skoraði og heimamenn fögnuðu.

Fulham greindi eftir á frá því að vítaspyrnukeppni hefði ekki verið í samningum milli félaganna í aðdraganda leiksins. Fulham hafi átt flug fljótlega eftir leik og menn hafi einfaldlega þurft að drífa sig út á flugvöll, og ekki haft tíma í keppnina.

Arbeloa tók við Fulham í sumar eftir að hafa klárað síðasta tímabil sem bráðabirgðastjóri Real Madrid. Hann tekur við af Marco Silva sem tók við sem þjálfari Benfica í Portúgal.

Fulham hefur unnið Newcastle og Farense í æfingleikjum fyrir jafnteflið í gær og mætir næst Stuttgart í síðasta æfingaleik sumarsins á laugardag á Craven Cottage.

Arbeloa mætir gömlum félaga, Xabi Alonso, sem hann tók við af hjá Real Madrid síðasta vetur, í fyrstu umferð deildarinnar er Fulham mætir Chelsea í Lundúnaslag. Um verður að ræða fyrsta leik beggja sem stjóri í ensku úrvalsdeildinni en þeir léku saman með Liverpool í deildinni á sínum tíma, auk þess sem þeir spiluðu saman í nokkur ár hjá Real Madrid og með spænska landsliðinu.

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