Fékk rautt, tók liðið út af og gaf skít í vítakeppni Valur Páll Eiríksson skrifar 13. ágúst 2026 10:00 Álvaro Arbeloa tók við Fulham í sumar. Lars Baron/Getty Images Eitthvað virðist Álvaro Arbeloa, þjálfari Fulham, hafa verið illa fyrirkallaður er lið hans mætti Málaga á Spáni í Costa del Sol-bikarnum, æfingaleik milli liðanna tveggja. Liðin áttust við á La Rosaleda, heimavelli Málaga í gærkvöld, og leiknum lauk með 2-2 jafntefli. Málaga skoraði jöfnunarmark seint í leiknum sem Arbeloa var einkar ósáttur við, og virtist hafa eitthvað til síns máls. Málaga jafnaði úr víti í uppbótartíma sem virkaði sem heldur ódýr dómur. Hann lét dómara leiksins heyra það og var vísað upp í stúku. Leiknum lauk 2-2 og ætluðu leikmenn Málaga þá að útkljá Costa del Sol-bikarinn með vítakeppni. 2-2 Insólito final del Trofeo Costa del Sol. El Málaga empató en el 90 tras unas manos claras del central Bassey. Arbeloa fue expulsado por protestarla y el equipo inglés se retira del campo y no va a la tanda de penaltis. Eneko Jauregui hace el “gol” del triunfo. Pésimo Arbeloa pic.twitter.com/Wem5lASVfw— Javier Bautista (@fjbautista) August 12, 2026 Leikmenn Fulham gengu hins vegar af velli án þess að taka þátt í henni, leikmaður Málaga tók eitt víti í tómt mark, skoraði og heimamenn fögnuðu. Fulham greindi eftir á frá því að vítaspyrnukeppni hefði ekki verið í samningum milli félaganna í aðdraganda leiksins. Fulham hafi átt flug fljótlega eftir leik og menn hafi einfaldlega þurft að drífa sig út á flugvöll, og ekki haft tíma í keppnina. Hoy, el conocido entrenador Álvaro Arbeloa ha sido expulsado contra el Málaga. Su equipo, el Fulham, se ha negado a jugar la tanda de penaltis debido a que "no estaba en el contrato". El Málaga ha ganado el torneo de la Costa del Sol tirando los penaltis sin el portero rival. pic.twitter.com/gwNOAwlAGv— Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) August 12, 2026 Arbeloa tók við Fulham í sumar eftir að hafa klárað síðasta tímabil sem bráðabirgðastjóri Real Madrid. Hann tekur við af Marco Silva sem tók við sem þjálfari Benfica í Portúgal. Fulham hefur unnið Newcastle og Farense í æfingleikjum fyrir jafnteflið í gær og mætir næst Stuttgart í síðasta æfingaleik sumarsins á laugardag á Craven Cottage. Arbeloa mætir gömlum félaga, Xabi Alonso, sem hann tók við af hjá Real Madrid síðasta vetur, í fyrstu umferð deildarinnar er Fulham mætir Chelsea í Lundúnaslag. Um verður að ræða fyrsta leik beggja sem stjóri í ensku úrvalsdeildinni en þeir léku saman með Liverpool í deildinni á sínum tíma, auk þess sem þeir spiluðu saman í nokkur ár hjá Real Madrid og með spænska landsliðinu. Fulham FC Spænski boltinn Enski boltinn Mest lesið Fabrizio Romano að hætta Enski boltinn Skoraði þrennu á 92 sekúndum og bíður eftir staðfestingu frá Guinness Fótbolti Ronaldo hughreystir Messi: „Stórt faðmlag til þín og þinna nánustu“ Fótbolti Myndir af Haaland á stórri kókaínsendingu Fótbolti Dagný Brynjars snýr aftur í fótboltann Íslenski boltinn 86 kíló af marijúana fundust í liðsrútunni Fótbolti Gylfi: Fjárfestum í leikmönnum því þjálfarateymið er ódýrt Sport Gætu rekið íslenska ríkissjóðinn fyrir kaupverðið á Lakers Körfubolti Með þrennu í fyrstu tveimur leikjunum sínum með Dortmund Fótbolti Segir lykilatriði fyrir titilvonir Liverpool að ná í Barcola Enski boltinn Fleiri fréttir Fékk rautt, tók liðið út af og gaf skít í vítakeppni Arteta segir að Arsenal vilji gera meira á markaðnum Segir lykilatriði fyrir titilvonir Liverpool að ná í Barcola Fabrizio Romano að hætta Arsenal og Man. United unnu bæði í vító Chelsea heldur áfram að bæta við sig „gömlum“ leikmönnum Fenerbahce staðfestir Lukaku sem gæti haft áhrif á Jesus hjá Arsenal Tielemans segir að Manchester United sé stærra félag en Aston Villa Ofurtölva Sky spáir því að Arsenal verji titilinn og Liverpool endi ofar en United Óvenjuleg leið á toppinn Stuðningsmenn Liverpool vilja útskýringu á kaupum Jeff Bezos Notar ekki þrjá af bestu mönnunum sínum í úrslitaleiknum Inter Milan gerir tilboð í Spence Fær ekki leyfi til að spila fyrir Liverpool Mourinho hringdi í Ferguson og grét „Mér líður frábærlega“ Iraola segir leikmenn Liverpool ekki hafa orku í níutíu mínútur Eigandi Forest í mál við Crystal Palace vegna byssuborða Liverpool staðfestir samning við Barcelona um lánið á Araujo Højbjerg hafnaði Newcastle Everton og Crystal Palace skiptast á leikmönnum Mun Bezos verða eigandi Liverpool? Liverpool og Barcola náð samkomulagi Óvenjulegur vinskapur Haaland vekur athygli Mourinho samþykkti að taka við Manchester United eftir Ferguson Englandsmeistararnir ekki sannfærandi Í hóp lufsulegra lánsmanna Liverpool Mætti þrátt fyrir ráð um annað í skugga ásakana Aston Villa hyggst fylla í götin Ellefu ensk lið í eldlínunni víðsvegar um heim Sjá meira