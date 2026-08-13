Fögnuðu sigri og tilkynntu Úlfu Dís eftir leik Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 13. ágúst 2026 10:42 Úlfa Dís Kreye Úlfarsdóttir í grænu treyjunni. breiðablik Breiðablik fagnaði ekki bara góðum sigri í Bestu deild kvenna í gær heldur einnig félagaskiptum Úlfu Dísar Kreye Úlfarsdóttur í Kópavoginn. Breiðablik vann 1-0 sigur á Grindavík/Njarðvík á heimavelli í gær. Þetta var fjórði sigur Blika í röð en þeir eru í 2. sæti Bestu deildarinnar með 33 stig, jafn mörg og FH-ingar sem eru með hagstæðari markatölu. Félagaskiptaglugganum í Bestu deildunum var lokað í gær en Breiðablik fékk góðan liðsstyrk fyrir lokasprett tímabilsins. Íslands- og bikarmeistararnir tilkynntu nefnilega um komu Úlfu frá Stjörnunni eftir leikinn gegn Grindavík/Njarðvík. View this post on Instagram A post shared by Breiðablik FC (@breidablikfc) Úlfa, sem er 25 ára, hefur leikið með Stjörnunni frá 2021 en hún kom til liðsins frá FH. Á þessu tímabili lék hún fjórtán leiki með Stjörnunni í Bestu deildinni og skoraði tvö mörk. Í fyrra var hún í hópi markahæstu leikmanna deildarinnar en hún gerði þá tólf mörk í 22 leikjum. Næsti leikur Breiðabliks er toppslagur gegn FH í Kaplakrika á laugardaginn kemur. Besta deild kvenna Breiðablik Stjarnan Mest lesið Fékk rautt, tók liðið út af og gaf skít í vítakeppni Enski boltinn Myndir af Haaland á stórri kókaínsendingu Fótbolti Skoraði þrennu á 92 sekúndum og bíður eftir staðfestingu frá Guinness Fótbolti Fabrizio Romano að hætta Enski boltinn Ronaldo hughreystir Messi: „Stórt faðmlag til þín og þinna nánustu“ Fótbolti 86 kíló af marijúana fundust í liðsrútunni Fótbolti Dagný Brynjars snýr aftur í fótboltann Íslenski boltinn Draumur Bolvíkinga rætist gegn risunum í íslensku golfi Golf Gylfi: Fjárfestum í leikmönnum því þjálfarateymið er ódýrt Sport Gætu rekið íslenska ríkissjóðinn fyrir kaupverðið á Lakers Körfubolti Fleiri fréttir Fögnuðu sigri og tilkynntu Úlfu Dís eftir leik Öll lið lenda í þessu Uppgjörið: Breiðablik - Grindavík/Njarðvík 1-0 | Katelyn Duong hetja Blika Dagný Brynjars snýr aftur í fótboltann Uppgjörið: Þróttur-Valur 3-2 | Fyrsti sigur Þróttar í 75 daga Uppgjörið: Fram-FH 4-6 | Ótrúleg markasúpa á Lambhagavelli Fékk atvinnutilboð erlendis og hættir með kvennalið Keflavíkur Þórsarar fá annan Víking norður Þróttarar fá Björgeyju Njálu aftur heim Keflvíkingar bæta við sig Króata Staðfestir brottför Gunnars: „Einn besti varnarmaður frá upphafi“ Ásdís Karen til FH Um ótrúlegt met KR: „Langskemmtilegustu leikirnir“ Martröðin í Kasakstan þjappaði Blikum saman Sjáðu öll 64 mörk KR í sumar Sveinn Aron spilar með Víkingi eins og afi sinn „Búið að gerast á frekar fyndinn hátt hjá mér síðustu ár“ Stúkumönnum fannst ósanngjarnt að reka Conteh út af Sjáðu KR bæta markametið gegn Fram Kennie: Við töpuðum leiknum á fyrstu 25 mínútunum „Ætlaði þetta að vera einn af þessum dögum?“ Ekkert gengur hjá Haukum eftir komu Söru Bjarkar Uppgjörið: Fram-KR 2-5 | KR-ingar fóru heim með annað sætið KR-ingar geta ógnað ótrúlegu afreki Skagamanna í kvöld Tryggvi Hrafn klárar tímabilið með Val „Höfum trú á að við getum farið inn í alla leiki til þess að vinna“ „Búnir að vera í basli en þetta er vonandi byrjun á betri spilamennsku“ Hallgrímur segir stöðuna erfiða: „Þetta er þungt núna“ Uppgjörið: Breiðablik - Valur 1-3 | Langþráður sigur Brazell „Vantar bara herslumuninn og sá munur kom í dag“ Sjá meira