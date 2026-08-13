Íslenski boltinn

Fögnuðu sigri og til­kynntu Úlfu Dís eftir leik

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Úlfa Dís Kreye Úlfarsdóttir í grænu treyjunni.
Úlfa Dís Kreye Úlfarsdóttir í grænu treyjunni. breiðablik

Breiðablik fagnaði ekki bara góðum sigri í Bestu deild kvenna í gær heldur einnig félagaskiptum Úlfu Dísar Kreye Úlfarsdóttur í Kópavoginn.

Breiðablik vann 1-0 sigur á Grindavík/Njarðvík á heimavelli í gær. Þetta var fjórði sigur Blika í röð en þeir eru í 2. sæti Bestu deildarinnar með 33 stig, jafn mörg og FH-ingar sem eru með hagstæðari markatölu.

Félagaskiptaglugganum í Bestu deildunum var lokað í gær en Breiðablik fékk góðan liðsstyrk fyrir lokasprett tímabilsins.

Íslands- og bikarmeistararnir tilkynntu nefnilega um komu Úlfu frá Stjörnunni eftir leikinn gegn Grindavík/Njarðvík.

Úlfa, sem er 25 ára, hefur leikið með Stjörnunni frá 2021 en hún kom til liðsins frá FH.

Á þessu tímabili lék hún fjórtán leiki með Stjörnunni í Bestu deildinni og skoraði tvö mörk. Í fyrra var hún í hópi markahæstu leikmanna deildarinnar en hún gerði þá tólf mörk í 22 leikjum.

Næsti leikur Breiðabliks er toppslagur gegn FH í Kaplakrika á laugardaginn kemur.

Besta deild kvenna Breiðablik Stjarnan

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