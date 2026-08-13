Íslenski boltinn

Stelpurnar tóku yfir Akur­eyri

Aron Guðmundsson skrifar
Hressar stelpur úr liði Stjörnunnar á N1 mótinu
Hressar stelpur úr liði Stjörnunnar á N1 mótinu Vísir

Það var líf á fjör á Akureyri þegar að N1 mót stúlkna fór fram og knattspyrnustjörnur framtíðarinnar léku listir sínar. 

N1 mót stúlkna fór fram á Akureyri í annað sinn um síðastliðna helgina en sambærilegt mót fyrir stráka hefur farið fram síðustu fjörutíu ár.

Um sjö hundruð stelpur á aldrinum níu til tíu ára mættu til leiks í alls 108 liðum sem tóku þátt á mótinu og hefur það fest sig rækilega í sessi. 

Okkar maður, Andri Már Eggertsson, var á svæðinu, fylgdist með fótboltastjörnum framtíðarinnar leika listir sína og tók stelpurnar tali. 

Á dagskrá Sýn Sport í kvöld verður á dagskrá þáttur um mótið og hefst hann klukkan átta. Þátturinn verður svo aðgengilegur hér á Vísi í fyrramálið.

Sumarmótin KA Akureyri

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