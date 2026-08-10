Íslenski boltinn

Ekkert gengur hjá Haukum eftir komu Söru Bjarkar

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Sara Björk Gunnarsdóttir kom heim i uppeldisfélagið sitt en ekkert gengur inn á vellinum.
Sara Björk Gunnarsdóttir kom heim i uppeldisfélagið sitt en ekkert gengur inn á vellinum. Vísir/Hulda Margrét

Sara Björk Gunnarsdóttir hefur ekki enn kynnst sigurtilfinningunni eftir að hún gekk til liðs við Hauka í Lengjudeild kvenna í fótbolta. Haukakonur töpuðu á móti Selfossi í kvöld.

Selfoss vann 2-0 sigur á Haukum. Fyrra markið var sjálfsmark en það síðara skoraði Stevie Madonna Reynolds.

Þetta var þriðji leikur Söru með Haukaliðinu og uppskeran í þeim er eitt stig.

Haukakonur hafa enn ekki skorað mark í leikjum Söru því eina stigið kom í markalausu jafnteflinu við Skagakonur. Hinir leikirnir hafa tapast 2-0 á móti HK og Selfossi.

Haukaliðið tapaði líka tveimur leikjum þar á undan eftir að Sara hafði verið tilkynnt en hún var þá ekki komin með leikheimild.

Uppskera Hauka í síðustu fimm leikjum er því bara eitt stig og markatalan í þeim er 1-13. Haukakonur unnu fimm fyrstu leiki sína í deildinni i sjmar og fóru taplausar í gegnum fyrstu sjö.

Þetta slæma gengi að undanförnu þýðir að Haukakonur eru nú komnar niður í sjötta sætið í deildinni með 18 stig og nú eru fimm stig upp í annað sætið sem hefur þátttökurétt í Bestu deildinni næsta sumar.

Selfosskonur voru búnar að tapa tveimur leikjum í röð en sigurinn skilaði liðinu upp fyrir Hauka og upp í fimmta sætið.

Lengjudeild kvenna Haukar UMF Selfoss

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