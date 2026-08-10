Ekkert gengur hjá Haukum eftir komu Söru Bjarkar Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 10. ágúst 2026 21:47 Sara Björk Gunnarsdóttir kom heim i uppeldisfélagið sitt en ekkert gengur inn á vellinum. Vísir/Hulda Margrét Sara Björk Gunnarsdóttir hefur ekki enn kynnst sigurtilfinningunni eftir að hún gekk til liðs við Hauka í Lengjudeild kvenna í fótbolta. Haukakonur töpuðu á móti Selfossi í kvöld. Selfoss vann 2-0 sigur á Haukum. Fyrra markið var sjálfsmark en það síðara skoraði Stevie Madonna Reynolds. Þetta var þriðji leikur Söru með Haukaliðinu og uppskeran í þeim er eitt stig. Haukakonur hafa enn ekki skorað mark í leikjum Söru því eina stigið kom í markalausu jafnteflinu við Skagakonur. Hinir leikirnir hafa tapast 2-0 á móti HK og Selfossi. Haukaliðið tapaði líka tveimur leikjum þar á undan eftir að Sara hafði verið tilkynnt en hún var þá ekki komin með leikheimild. Uppskera Hauka í síðustu fimm leikjum er því bara eitt stig og markatalan í þeim er 1-13. Haukakonur unnu fimm fyrstu leiki sína í deildinni i sjmar og fóru taplausar í gegnum fyrstu sjö. Þetta slæma gengi að undanförnu þýðir að Haukakonur eru nú komnar niður í sjötta sætið í deildinni með 18 stig og nú eru fimm stig upp í annað sætið sem hefur þátttökurétt í Bestu deildinni næsta sumar. Selfosskonur voru búnar að tapa tveimur leikjum í röð en sigurinn skilaði liðinu upp fyrir Hauka og upp í fimmta sætið. View this post on Instagram A post shared by Knattspyrnufélagið Haukar (@haukarfotbolti) Lengjudeild kvenna Haukar UMF Selfoss Mest lesið Ekkert gengur hjá Haukum eftir komu Söru Bjarkar Íslenski boltinn „Ætlaði þetta að vera einn af þessum dögum?“ Fótbolti Sannaði að draumar geta ræst með gamalli mynd Fótbolti „Mér líður frábærlega“ Enski boltinn Uppgjör: Fram-KR 2-5 | KR-ingar fóru heim með annað sætið Fótbolti UEFA og fleiri sambönd sögð farin að ræða mótahald án FIFA Fótbolti Gunnlaugur Árni hætti keppni á miðjum hræðilegum fyrsta hring Golf Iraola segir leikmenn Liverpool ekki hafa orku í níutíu mínútur Enski boltinn Kennie: Við töpuðum leiknum á fyrstu 25 mínútunum Fótbolti Sögulegur samningur fyrir kvennaknattspyrnuna í Noregi Fótbolti Fleiri fréttir Ekkert gengur hjá Haukum eftir komu Söru Bjarkar KR-ingar geta ógnað ótrúlegu afreki Skagamanna í kvöld „Höfum trú á að við getum farið inn í alla leiki til þess að vinna“ „Búnir að vera í basli en þetta er vonandi byrjun á betri spilamennsku“ Hallgrímur segir stöðuna erfiða: „Þetta er þungt núna“ Uppgjörið: Breiðablik - Valur 1-3 | Langþráður sigur Brazell „Vantar bara herslumuninn og sá munur kom í dag“ „Missir ástina á fótbolta við að taka þátt í svona bulli“ Fannst ÍBV brjóta fyrir vítadóminn „Jákvætt að tengja saman tvo sigra“ „Ákvörðun dómarans verðskuldar ekki komment“ Uppgjörið: KA - FH 0-1 | Úr fallsæti og auka á þjáningar norðanmanna Uppgjörið: Víkingur - ÍBV 2-2 | Annað misstig meistaranna Uppgjörið: ÍA - Þór 2-0 | Þrír í röð án taps hjá ÍA Uppgjörið: Stjarnan - Keflavík 1-0 | Stjarnan heldur áfram að þoka sér upp töfluna Árni gekk í það heilaga og fékk frí Von Völsungs lifir góðu lífi Hefur enn trú á sjálfum sér: „Finnst fólkið vera á bakvið okkur“ Framherjaleit Breiðabliks lokið Þrótti mistókst að fara á toppinn Erlingur Agnars í FH Sjáðu fernu Emmu og gífurlega mikilvægt mark Vals Martraðardvöl Blika: „Tekið á andlega og líkamlega“ Afturelding á toppinn eftir stórsigur og tap Fylkis Uppgjörið: Valur-Víkingur 1-0 | Fyrsti sigur Vals síðan 25. maí „Var bara eitthvað með hann ógeðslega lengi og svo bara skoraði ég“ Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík-ÍBV 4-2 | Draumahálfleikur Emmu kláraði ÍBV Uppgjörið: Þór/KA-Fram 2-0 | Ungi miðvörðurinn hetja norðankvenna Víkingar kaupa Hrannar Snæ frá Noregi Valur í brekku: „Ýtum öllu sem er í gangi til hliðar“ Sjá meira