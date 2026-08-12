Þórsarar fá annan Víking norður

Þórsarar hafa sótt sér liðsstyrk fyrir lokakaflann í Bestu deild karla í fótbolta.
Knattspyrnudeild Þórs hefur samið við Harald Ágúst Brynjarsson og gerir hann samning við Þór til ársloka 2028.
Haraldur er 19 ára gamall og kemur til Þórs frá Víkingi sem er hans uppeldisfélag en Haraldur var á láni hjá Njarðvík í Lengjudeildinni fyrri hluta sumars.
Haraldur Ágúst hefur leikið 10 landsleiki fyrir yngri landslið Íslands.
Áður hafði Þór fengið Þorra Ingólfsson að láni frá Víkingum.
Þórsliðið situr í neðsta sæti deildarinnar með 15 stig eins og nágrannar þeirra í KA en með verri markatölu.