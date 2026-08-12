Íslenski boltinn

Kefl­víkingar bæta við sig Króata

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Mate Simicic er aðeins 21 árs gamall og á því líka framtíðina fyrir sér í boltanum.
Mate Simicic er aðeins 21 árs gamall og á því líka framtíðina fyrir sér í boltanum.

Bestu deildarlið Keflavíkur hefur samið við króatíska miðjumanninn Mate Simicic en þetta er staðfest á miðlum félagsins.

Mate er 21 árs og kemur upphaflega frá Hadjuk Split í Króatíu. Undanfarin tímabil hefur hann leikið með U23 liði Standard Liege í Belgíu en hann á einn leik fyrir aðalliðið.

Hann getur leikið sem miðvörður og varnarsinnaður miðjumaður.

Hann er hávaxinn eð 191 sentímetrar á hæð og gerir líka Keflvíkinga enn hættulegri í föstum leikatriðum. Aðallega er honum ætlar að styrkja varnarleik liðsins.

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