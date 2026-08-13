Valsmenn eru úr leik í Sambandsdeildinni eftir stórt tap á móti Nordsjælland í seinni leik liðanna í Danmörku í kvöld.
Eftir 0-2 tap á Hlíðarenda var verkefni Valsmanna í kvöld nær ómögulegt. Ef brekkan var brött þá varð hún óklífanleg eftir aðeins fjórar mínútur þegar Nordsjælland komst yfir. Þegar flautað var til leiksloka höfðu heimamenn bætt við fjórum mörkum, lokatölur 5-0 og Nordsjælland þægilega áfram í næstu umferð.
Heimamenn í Nordsjælland fengu frí í deildinni um liðna helgi og voru því vægast sagt sprækir í upphafi leiks. Má segja að þeir hafi gert út um leikinn strax í upphafi en ásamt því að skora eftir aðeins fimm mínútur þegar hinn 18 ára gamli Hjalte Boe renndi boltanum í autt markið eftir slakan varnarleik Vals þá óðu heimamenn í færum.
Leikmenn Nordsjælland fundu hins vegar ekki leið fram hjá Frederik Schram í marki Vals og því töldu gestirnir sig vera að fá tækifæri til að jafna leikinn – þó ekki einvígið – þegar annars ágætur dómari leiksins fór í skjáinn eftir rúmar 40 mínútur. Samúel Kári Friðjónsson hafði þá fallið í teignum og leit út fyrir að Hlíðarendapiltar væru að fá vítaspyrnu.
Annað kom þó á daginn þar sem ekkert var dæmt. Til að nudda salti í sárið skoruðu heimamenn svo sitt annað mark í blálok fyrri hálfleiks. Hinn tvítugi Villum Berthelsen með markið eftir góðan undirbúning samherja sinna. Staðan var 2-0 í hálfleik og brekkan orðin að Everest-fjalli.
Þegar rétt rúm klukkustund var liðin gerðu Valsmenn fjórfalda breytingu á sínu liði. Hún gekk ekki betur en svo að varamaðurinn Markus Walker skoraði þriðja mark Nordsjælland örskömmu síðar. Áður en flautað var til leiksloka höfðu svo tveir varamenn til viðbótar bætt við mörkum fyrir Nordsjælland.
Lamine Sadio skoraði fjórða mark liðsins og Levy Nene það fimmta örskömmu eftir að hafa komið inn af bekknum. Létu heimamenn staðar numið þar og unnu eins og áður segir 5-0 sigur. Lokatölur einvígisins því 7-0 Nordsjælland í vil.
Tölfræði segir oft aðeins hálfa söguna en í þessum leik segir hún meira en 1000 orð. Ásamt því að skora fimm mörk fengu heimamenn þó fjölmörg fín færi. Þeir sköpuðu sér fimm stór færi (e. Big chances) og nýttu þau öll. Valsmenn sköpuðu sér eitt slíkt, undir lok leiks, en nýttu það ekki.
Alls átti Nordsjælland 34 skot gegn aðeins sjö hjá Val. Schram varði 9 skot í markinu á meðan kollegi hans hinum megin varði tvö. Þá fékk heimaliðið 10 hornspyrnur gegn tveimur hjá Valsmönnum.
Hvað varðar að halda í boltann þá var Nordsjælland 66 prósent með boltann í dag, átti alls 663 sendingar gegn 335 sendingum hjá Val.
Er það ekki bara fyrsta markið? Ef Valsmenn hefðu lifað í þeim draumi að gera eitthvað í kvöld þá varð sá draumur að martröð þegar aðeins fimm mínútur voru liðnar.
Stjarna Vals framan af leik var allavega Frederik Schram sem gerði hvað hann gat til að halda sínum mönnum inni í leiknum. Það er erfitt að kalla einhvern skúrk þegar það var strax ljóst að við ofurefli væri að etja.
Skúrkurinn er varnarleikur Vals yfirhöfuð. Alltof margir leikmenn gerðu alltof klaufaleg mistök.
Heldur róleg. Ljóst er að sá danski taldi þetta verkefni ekki þess virði að fara fyrr úr vinnu og mýkja raddböndin. Ekki það, stuðningsfólk Nordsjælland verður seint sagt það gíraðasta í Kaupmannahöfn.
Edgars Malcevs frá Lettlandi dæmdi þennan leik og fær skammir í hattinn fyrir að gefa Val ekki víti í fyrri hálfleik. Það hefði verið skemmtilegt þó að það hefði eflaust ekki breytt útkomu leiksins.